„Heimat shoppen“ in Münster

Das „Heimat shoppen“ 2022 war ein voller Erfolg, meint die Gemeindeverwaltung. Bürgermeister Joachim Schledt und die Vorsitzende des Gewerbevereins, Hiltrud Schäfer, losten viele glückliche Gewinner aus. Nun gibt es eine Neuauflage. © p/Sandra Schröbel/Gemeinde

Münster macht wieder beim „Heimat shoppen“ mit. Betriebe sollen sich bei der Verwaltung melden.

Münster – Corona-Pandemie, globale Lieferschwierigkeiten, Ukraine-Krieg, hohe Inflation – die Krisen der jüngsten Zeit machen auch dem örtlichen Einzelhandel und dem Gewerbe zu schaffen. Zugleich ist aber vielen Menschen gerade in den Krisenzeiten bewusst geworden, wie wertvoll Einkaufsmöglichkeiten, Beratung und Service vor Ort sind. „Besonders jetzt muss die Aufmerksamkeit für die Angebote vor Ort daher geschärft werden, damit die Unternehmen auch in turbulenten Zeiten Sicherheit und Zukunft haben“, meint Meike Mittmeyer-Riehl, Pressesprecherin der Gemeinde Münster und bittet um Unterstützung für die Initiaitve „Heimat shoppen“. Zum zweiten Mal beteiligt sich Münster an der bundesweiten Aktion, für die auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar wirbt.

„Letztes Jahr war das ‚Heimat shoppen’ ein voller Erfolg. Sowohl von den teilnehmenden Betrieben als auch aus der Bürgerschaft haben wir nur positive Rückmeldungen erhalten“, blickt Sandra Schröbel, Leiterin der Wirtschaftsförderung der Gemeinde, zurück. Knapp 30 Münsterer Unternehmen waren dabei, am Ende wurden von fleißigen Shoppern 360 Sammelkarten abgegeben, aus denen 48 Gewinner gezogen wurden. Die durften sich dann über Sachpreise wie ein Rasenmäher, ein Fahrrad oder Einkaufsgutscheine freuen.

„Für Selbstständige und Unternehmen ist es eine tolle Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Uns als Kommune ist es sehr wichtig, die Wirtschaft vor Ort zu unterstützen und Kundinnen und Kunden dazu zu ermutigen, lokal zu kaufen statt nur im Internet zu bestellen“, sagt auch Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos). Die Vorsitzende des Münsterer Gewerbevereins, Hiltrud Schäfer, ergänzt: „Wir hoffen daher, dass auch in diesem Jahr wieder viele Betriebe mitmachen und einmal mehr ein Zeichen für unsere vielfältige, lebendige Gewerbeszene in Münster setzen.“ Und die IHK bringt es auf den Punkt: „Die Botschaft der Aktion ist: Der Kunde entscheidet durch sein Konsumverhalten selbst, wie vielfältig, kreativ und hochwertig das Waren- und Dienstleistungsangebot seiner Kommune ist.“

Organisiert wird die Aktion von der Gemeindeverwaltung und dem Gewerbeverein. In diesem Jahr läuft sie vier statt nur zwei Wochen, und zwar vom 8. September bis zum 8. Oktober. Pressesprecherin Mittmeyer-Riehl: „Dafür werden jetzt interessierte Betriebe und Geschäfte gesucht, ganz egal ob Gaststätte, Einzelhandel oder Handwerksbetrieb.“

Und so funktioniert’s: Im Aktionszeitraum werden aus Kunden „Heimatshopper“. Sie können in den teilnehmenden Betrieben mit jedem Einkauf Punkte sammeln. Mit einem vollen Sammelheft nehmen sie an der Verlosung attraktiver Preise in Form von Gutscheinen oder Sachpreisen teil, die von den teilnehmenden Betrieben gestiftet werden.

Der Aufwand für die Gewerbetreibenden bleibe dabei gering, denn die Organisation – Druck und Beschaffung von Märkchen und Sammelheften, Auslosung und mehr – übernehmen die Gemeindeverwaltung und der Gewerbeverein, Kosten entstehen somit also keine. „Zugleich profitieren die Betriebe aber von einer umfangreichen Öffentlichkeitsarbeit und Medienberichterstattung im Internet, auf Social-Media-Kanälen und in der örtlichen Presse“, heißt es. re

Infos und Anmeldung

Geschäfte, Restaurants, Cafés oder andere Betriebe in Münster und seinen Ortsteilen können vom 8. September bis zum 8. Oktober am „Heimat shoppen“ teilnehmen. Anmeldungen per Mail an wifoe@muenster-hessen.de. Unter dieser Adresse beantwortet die Verwaltung auch Fragen.