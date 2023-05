Radler in Münster unsicher über den richtigen Weg

Auf der Goethestraße in Münster sind Radler im Unklaren über ihre richtige Spur. Die Politik wollte etwas ändern, hat dies aber bereits getan.

Münster – Die Münsterer Goethestraße ist eine der verkehrsreichsten in der Gemeinde. Über etwa 1,6 Kilometer führt sie von der Altheimer Straße in Nord-Süd-Richtung zur Darmstädter Straße durch die Gemeinde. Kurzum: eine wichtige Achse. Umso betrüblicher, dass die Verkehrsregelung für Radler und Fußgänger dort immer wieder für Unklarheiten sorgt. Auch in der Lokalpolitik, wie die jüngste Sitzung der Gemeindevertretung gezeigt hat. Fragen und Antworten dazu:

Was ist das Problem?

Als die Goethestraße vor Jahrzehnten neu gestaltet wurde, teilten die Planer den Gehweg in einen rot und einen grau gepflasterten Streifen. Der rote, so die Idee, sollte Radfahrern vorbehalten sein, der graue Fußgängern. Zu einem offiziellen Radweg auf dem roten Pflaster kam es nach Angaben der Verwaltung jedoch nie; offenbar auch, weil beide Streifen sehr eng sind. Der Gehweg ist also ein reiner Gehweg, Radler – Ausnahme sind Kinder bis zehn Jahre – haben dort nichts zu suchen. Weil aber die optische Unterteilung nun mal da ist, weichen viele Radfahrer von der Straße auf den roten Teil des Gehwegs aus und sorgen dort bisweilen für gefährliche Enge, wenn auch Fußgänger unterwegs sind. Verschärft wird die Situation von teils auf dem Gehweg parkenden Autos, die – Stichwort SUVs – in den vergangenen Jahren auch noch immer breiter geworden sind.

Warum müssen die Radfahrer auf der Goethestraße fahren?

Als der Radweg, der nie einer war, angelegt wurde, galt auf der Goethestraße Tempo 50, die Verantwortlichen wollten den Radfahrern eine sichere Ausweichmöglichkeit bieten. Mittlerweile aber ist die Goethestraße eine Tempo-30-Zone, und in einer solchen sind separate Radwege nicht erlaubt.

Was macht die Lokalpolitik?

Der FDP-Fraktion in der Gemeindevertretung war die Situation nun ein Dorn im Auge, weshalb sie einen Antrag in das Gremium einreichte, wonach die Kommune für Verbesserungen sorgen solle. Im Laufe der Beratung dazu stellte sich jedoch heraus, dass die unbefriedigende Situation auf der Goethestraße bereits im Jahr 2019 Inhalt eines einstimmig angenommenen Antrags der Fraktion ALMA/Die Grünen waren. Und weil ein einmal beschlossener Antrag nicht erneut in die Gemeindevertretung eingebracht werden darf, zog die FDP ihr Ansinnen in der jüngsten Sitzung des Gremiums in der vergangenen Woche zurück. „Die Situation auf der Goethestraße ist aber weiterhin gefährlich“, sagte Jörg Schroeter, Fraktionsvorsitzender der FDP.

Was ist aus dem Grünen-Antrag von vor vier Jahren geworden?

Hier wird’s kompliziert, denn in der Zwischenzeit ist der damalige Bürgermeister Gerald Frank (SPD) von Joachim Schledt (parteilos) abgelöst worden, und das Thema ist laut Pressesprecherin Meike Mittmeyer-Riehl „offenbar etwas untergegangen“.

Was hat die Verwaltung seit 2019 getan?

Sechs Forderungen enthielt der Grünen-Antrag seinerzeit. Drei davon, so Mittmeyer-Riehl, hat die Verwaltung bearbeitet: „Es gab einen Presseartikel zur Information und Aufklärung der Bevölkerung, vermehrte Kontrollen sowie eine Weitergabe der Informationen an die Flüchtlingsbetreuung bezüglich einer Sensibilisierung von Geflüchteten“, teilt sie auf Anfrage mit. Die drei weiteren Punkte des Antrags seien damals jedoch „aus Kostengründen“ nicht umgesetzt worden, nachdem man entsprechende Angebote eingeholt habe: die Entfernung des roten Belags, die Entfernung der Fahrrad-Piktogramme auf dem roten Belag und das Aufbringen von Fahrrad-Piktogrammen auf der eigentlichen Straße, wo die Radler dort hingehören.

Wie könnte es nun weitergehen?

Mittmeyer-Riehl: „Es müssten jetzt neue Angebote eingeholt werden, um die Kosten beziffern zu können, um sie dann bei einem entsprechenden Gremienbeschluss in den Haushalt 2024 mit aufzunehmen.“ FDP-Fraktionschef Schroeter: „Wir haben den Antrag selbstverständlich zurückgezogen und sind nun optimistisch, dass dieses Thema von der Verwaltung dieses Mal mit mehr Nachdruck aufgegriffen wird.“

