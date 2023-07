Grüner Strom für den Museumsbunker in Münster

Von: Norman Körtge

Vor dem zukünftigen Museumsbunker: (von links) Peter Rudolph (Firma Rudolph), Bürgermeister Joachim Schledt, Jens Schimpf (Energiesysteme Schimpf GmbH), Sandra Schröbel (Wirtschaftsförderung der Gemeinde Münster) , Boris Rudolph (Firma Rudolph) und Christian Hahn (Büro für Erinnerungskultur). © Gemeinde Münster

Eine Photovoltaikanlage versorgt das geplante Muna-Museum in Münster nun mit grünem Strom.

Münster – Licht ins Dunkle der Geschichte hat das Babenhäuser Büro für Erinnerungskultur bereits mehrfach gebracht. Neben der Arbeit in ihrer Heimatstadt, in der sie aktuell das Leben in der Amtsgasse aufbereiten, konzipiert es im Auftrag der Gemeinde Münster die zukünftige Ausstellung zur Geschichte der ehemaligen Munitionsanstalt, landläufig Muna genannt, beim Ortsteil Breitefeld. Sie wird in einem der ehemaligen Munitionsbunker zu sehen sein. Und damit sie auch wirklich zu sehen ist und Besucher nicht durchs Dunkle tappen müssen, braucht es Licht. Der Strom für die Innenbeleuchtung wird dabei durch Sonnenenergie erzeugt.

Auf dem Dach des Bunkers ist der erste Schritt dafür nun erledigt worden. Dort ist eine Photovoltaikanlage, bestehend aus 14 Solarmodulen à 400 Wattpeak Leistung, installiert worden, die zudem über einen Stromspeicher verfügt. Die Münsterer Firma „Rudolph Straßen- und Tiefbau“ hat die Schotterarbeiten und damit das Fundament geschaffen. Geplant und errichtet wurde die Anlage von der Groß-Umstädter Energiesysteme Schimpf. Als nächstes stehen Elektroarbeiten an, damit der grün erzeugte Strom in Zukunft auch genutzt werden kann. „Mit dem Bau der Photovoltaikanlage sind wir in der Konzeption des Muna-Museums einen großen Schritt weitergekommen“, sagte Bürgermeister Joachim Schledt bei einem Termin vor Ort. Und die Leiterin der Abteilung Wirtschaftsförderung, Sandra Schröbel, ergänzte: „Wir freuen uns über diesen wichtigen Meilenstein. Wir wissen, dass das Interesse auch innerhalb der Bürgerschaft riesig ist, bitten aber alle noch um ein wenig Geduld.“

Stichwort Geduld: Auf die Frage, wann genau der Museumsbunker für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann, gibt es aus dem Rathaus keine konkrete Auskunft. Es gebe noch einige Unwägbarkeiten, etwa bei der Lieferung von Material, berichtet Pressesprecherin Meike Mittmeyer-Riehl auf Nachfrage. Eine Eröffnung noch in diesem Jahr, so lässt sie zumindest durchblicken, sei eher unwahrscheinlich.

Auf dem Bunkerdach ist die Photovoltaikanlage installiert worden. © Gemeinde Münster

Zumindest einen kleinen Vorgeschmack, was dann in dem Bunker etwa auf Schautafeln zu sehen sein wird, gibt Christian Hahn vom Büro für Erinnerungskultur, der zusammen mit seinem Kollegen Holger Köhn seit etwa zwei Jahren Material zusammen trägt und mit Zeitzeugen gesprochen hat. Immerhin arbeiteten einst viele Münsterer in der Muna und etliche sind durch die dort später stationierten US-Soldaten mit einer anderen Kultur in Kontakt gekommen. So wird die Muna-Dokumentation in drei Phasen eingeteilt sein: die Zeit von 1939 bis 1945 als Munitionsanstalt der deutschen Armee: anschließend bis 1995 Munitionsdepot der US-Armee; die Zeit nach dem Abzug bis heute.

Während die Gemeinde Münster für das Muna-Museum verantwortlich zeichnet, sind es die Deutsche Bahn – das Muna-Projekt dient als Ausgleichsmaßnahme für die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim – und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bundesforst) für ein geplantes Besucherzentrum mit Aussichtsplattform, Wisentwald und Naturerlebnispfad. Ob in diesem Jahr davon noch Bereiche für die Öffentlichkeit freigegeben werden, steht noch nicht fest. Damit bleibt das insgesamt 250 Hektar große Gelände erst einmal gesperrt – und die Wisente und Wildpferde können weitgehend unbeobachtet durch die wilde Muna-Natur streifen. (Norman Körtge)