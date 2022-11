Im Einsatz für Eppertshausen

Der katholische Kirchenchor hat drei Mitglieder, Rosemarie Gillner, Paula Scharf und Theresia Gruber, die seit über 15 Jahren Verantwortung im Vorstand übernehmen. Links Bürgermeister Carsten Helfmann und der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Ewald Gillner. © Just, Michael

Vereinsehrenabend der Gemeinde / „Was hier geleistet wird ...“

Eppertshausen – „Dieses Lied ist für eine Seele von Mensch. Danke für jeden Moment und dass du so an mich denkst“. Nadine Kraft-Gruszin hatte für ihren Auftritt beim Vereinsehrenabend der Gemeinde Eppertshausen ausschließlich Stücke in deutscher Sprache gewählt, die hervorragend zum Thema des Abends passten. Im Festsaal des Hotel-Restaurants Krone galt, es Danke zu sagen an alle, die sich seit Jahren ehrenamtlich in die Vereinsarbeit vor Ort einbringen. „Allen Aktiven ist gemein, dass sie viel Zeit und Energie investieren und dass ihre Tätigkeit Verlässlichkeit voraussetzt“, sagte Ewald Gillner, Vorsitzender der Gemeindevertretung.

41 Vereine bei 6 100 Einwohnern gibt es in Eppertshausen. Alle Geehrten wurden mit einem Abendessen belohnt, dazu erhielten sie ein Geschenk: Den Regenschirm mit dem Gemeindewappen gibt es nirgendwo zu kaufen.

Mehr als 40 Personen, die die Kriterien erfüllen, hatten die Vereine gemeldet. Spitzenreiter: der Turn-Athletik-Verein mit acht, es folgte der Fußballverein mit sieben, der Odenwaldklub mit fünf und die Freiwillige Feuerwehr mit vier. Der Tischtennisclub, die Seniorenhilfe, das Partnerschaftskomitee Chaource, der Gesangverein Germania sowie der katholische Kirchenchor St. Valentin schlugen drei Mitglieder vor. Beim Partnerschaftskomitee Codigoro, dem CDU-Gemeindeverband und der Jagdgenossenschaft waren es jeweils eine Person.

Die Ehrungskriterien sehen vor, dass ein Vereinsvorsitz mindestens zehn Jahre ausgeübt wird oder wurde. Für eine andere Tätigkeit im geschäftsführenden Vorstand sind mindestens 15 Jahre notwendig. Eine Beisitzertätigkeit wird ab 20 Jahren honoriert. Da die Arbeit im Jugendbereich oft anstrengend und zeitintensiv sind, setzt die Gemeinde ihre Belobigung in diesem Bereich früher an: Ab zehn Jahren erfolgt die Einladung für Trainer zum Vereinsehrenabend.

Besonders dankte Bürgermeister Carsten Helfmann (CDU) den Vereinen mit Jugendarbeit: „Was hier geleistet wird, kann die kommunale Jugendpflege niemals ersetzen. Geschweige denn jene große Zahl an Mitarbeitern finden und bezahlen.“

In drei Blöcken wurde geehrt. Mit auf den längsten Einsatz blicken Lutz Murmann und Reiner Groh: Seit 1980/1982 sind sie Jugendtrainer, was in beiden Fällen über 40 Jahre bedeutet. Murmann leitet beim FVE an, Groh beim TAV. Auf über 20 Jahre Engagement beim TAV kommt Roswitha von Chamier, die von 1999 bis 2022 Rechnerin war. In der gleichen Tätigkeit betätigte sich Wilfried Ringel von 1999 bis 2020 beim FVE.

Auf eine große Zahl an Mitgliedern, die sich ohne Verschnaufpause einbringen, blickt der OWK: Seit 1990 sind Diana Georg und Diana Murmann Jugendrechnerinnen, Matthias Murmann seit dem gleichen Jahr Beisitzer. Claudia Murrmann und Sonja Müller helfen als Musikausbilderinnen seit 1995, ein Instrument zu erlernen. Im Jahre 2000 stieg Bernhard Kraus als zweiter Vorsitzender ein.

Beim Tischtennisclub gibt es mit Heinz-Jürgen Gruber, Willi Müller und Josef Schrod drei echte Aktivposten. Alle drei engagierten sich bereits als Jugendleiter, Schrod und Gruber waren darüber hinaus 2. Vorsitzender. Gruber hatte diese Aufgabe 25 Jahre lang inne, erst dieses Jahr trat er als Beisitzer ins zweite Glied zurück.

Bei der Seniorenhilfe herrscht seit dem Gründungsjahr 1998 Konstanz: Peter Langmaack und Klaus Schmid bilden seit fast 25 Jahren ohne Unterbrechung das Vorsitzenden-Gespann, genauso lange ist Christa Schmid als Organisationsleiterin tätig.

Vom Gesangverein bekamen Andreas Hock, Günter Seitel, Armin Müller und Helmuth Miet die Hände geschüttelt. Jeweils um die Jahrtausendwende starteten sie ihre Tätigkeit als zweiter Vorsitzender, Rechner, Schriftführer oder Beisitzer.

Beim Partnerschaftskomitee Chaource stehen Petra Lehnen als Schriftführerin/Beisitzerin und Michael Kramer als Kassenwart ebenfalls seit über 20 Jahre zur Verfügung. Rainer Fuchs geht beim Partnerschaftskomitee von 1988 bis 2004 als erster und zweiter Vorsitzender sowie als Beisitzer in die Vereinshistorie ein.

Beim Partnerschaftskomitee Codigoro ist Ewald Gillner seit 15 Jahren Vorsitzender, noch länger währt seine politische Arbeit für die Gemeinde, die 1981 begann.

Charles Ross war von 1997 bis 2017 CDU-Vorsitzender.

Bei der Feuerwehr galt es, Jürgen Müller und Markus Klitzke zu danken: Von 2007 bis 2022 leiteten sie als erster und zweiter Vorsitzender die Geschicke. Michael Klitzke ist bei den Blauröcken seit 1999 im „Rechnungswesen“ tätig.

Den katholischen Kirchenchor repräsentierten Rosemarie Gillner, Paula Scharf und Theresia Gruber. Alle drei Damen sind seit mehr als 15 Jahren im geschäftsführenden Vorstand.

Die Jagdgenossenschaft hat mit Sebastian Steinmetz einen Aktivposten ersten Grades. Von 1993 bis 2007 zeichnete er sich als erster Vorsitzender aus, von 2007 bis 2017 als zweiter. Darüber hinaus war Steinmetz von 1977 bis 2006 in der Kommunalpolitik tätig. Aus gesundheitlichen Gründen konnte der 86-Jährige nicht anwesend sein und bekommt Urkunde und Geschenk nachgereicht.

Beim Tischtennisclub Eppertshausen sind sie längst Legenden (von links): Willi Müller, Heinz-Jürgen Gruber und Josef Schrod. Alle drei engagierten sich bereits als Jugendleiter, Schrod und Gruber waren zudem stellvertretende Vorsitzende des Clubs. © just