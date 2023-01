Jetzt sind die Straßen dran

Teilen

Weite Teile des Neubaugebiets „Am Seerich“ im Münsterer Osten Richtung Altheim sind inzwischen fertig bebaut und bezogen. In diesem Frühjahr soll nun der Endausbau beginnen, also die Fertigstellung von Leitungen, Straßen und Gehwegen (siehe Kasten). Die Stuttgarter LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH als beauftragter Erschließungsträger rechnet hierfür mit einer Bauzeit von etwa einem halben Jahr. Wir sprachen mit Münsters Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos) über das für die weitere Entwicklung der Kommunen immens wichtige Seerich.

Welche nennenswerten Unternehmen, neben dem Ambulanten Pflegedienst und dem Medizintechnik-Unternehmen Osartis sind im Seerich bereits zu Hause?

Die Schreinerei Kreher ist das örtlich bekannteste Unternehmen, das sich angesiedelt hat. Im Bau befindet sich das Unternehmen G&P Logistic Solutions GmbH und Civil GmbH. Weiterhin angesiedelt sind der Handwerksbetrieb Roßkopf und das Unternehmen Blitzschutzbau Leitner.

Welche Unternehmen sollen in den nächsten Monaten und Jahren folgen?

Die Firma Jarek, es handelt sich hier um ein produzierendes Gewerbe im Bereich Metallverarbeitung.

Hat die Gemeinde Informationen über Verzögerungen bei der Ansiedlung wegen der hohen Baukosten, gestiegener Zinsen oder Handwerker- und Materialmangel?

Die Gemeinde Münster und die Raiffeisenbank Schaafheim haben sich darauf geeinigt, die von der Raiffeisenbank erstandenen Grundstücke übergangsweise für die auszulagernde katholische Kita zu nutzen. Das kommt beiden Seiten in der aktuellen Lage sehr entgegen.

Wo genau ist das Ausweichquartier für die Kita St. Michael geplant?

Die Grundstücke Im Seerich 7, 7a, und 7b, die an die Altheimer Straße angrenzen, sind für die katholische Kita als Grundstücke für die Interimslösung vorgesehen.

Bleibt es bei der voraussichtlichen Eröffnung des Netto-Markts mit 22 Wohnungen im Herbst 2024?

Nach den Informationen, die der Gemeinde vorliegen, sind die Planungen wie beschrieben. Allerdings ist dies derzeit aufgrund der Gesamtlage nicht abzuschätzen, und eine Verzögerung käme nicht überraschend. Der Bauantrag wurde bei der Bauaufsicht eingereicht und befindet sich im Genehmigungsprozess.

Hat das Groß-Umstädter Unternehmen für Blechbearbeitung, das zwei Flurstücke hält, seine zunächst abgelehnten Pläne aktualisiert?

Der Bauantrag ist bei der Bauaufsicht eingereicht und befindet sich im Genehmigungsprozess.

Wie viele Häuser und Wohneinheiten entstehen, Stand jetzt, im Seerich?

Die Grundstücke sind alle veräußert. Es handelt sich um insgesamt 46 Baufelder, bestehend aus Ein- und Mehrfamilienhäusern im Wohngebiet, davon sind derzeit rund 80 Prozent fertiggestellt. Das Mischgebiet besteht aus acht Baufeldern; dazu kommen die Betriebswohnungen, die bei Gewerbebauten zulässig sind.

Gibt es Neues auf dem ehemaligen Tropical-Areal am Kreisel, der das Seerich erschließt?

Dazu gibt es keine Neuigkeiten. Die Gemeinde würde sich über bebauungsplankonforme Aktivitäten des Eigentümers zur Aufwertung der Fläche sehr freuen. Die Gemeinde wäre auch bereit, das Gelände zu erwerben und zu entwickeln.

Das Gespräch führte

Ralf Enders

Fertigstellung beginnt im Frühjahr

In diesem Frühjahr beginnt der Endausbau im Seerich. Es geht um die Straßen „Auf der Beune“, „Im Seerich“, „Am Feldkreuz“ und „An der Rodwiese“. „Auf der Beune“ wird eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht, und „Im Seerich“ wird die vorhandene Asphaltbaustraße ausgebaut und durch eine Betonpflasterdecke ersetzt, wie das erschließende Unternehmen, die LBBW, weiter mitteilt.



Die Baumaßnahmen werden abschnittsweise durchgeführt. Anlieger müssen phasenweise also mit Beeinträchtigungen rechnen. Die Erreichbarkeit von Grundstücken könne nicht durchgehend gewährleistet werden. „Wir bitten die Anwohnerinnen und Anwohner in den jeweils betroffenen Bauabschnitten deshalb, ihre Fahrzeuge zeitweise außerhalb des Baugebietes zu parken“, teilt die LBBW mit. Über die genauen Zeiten und Bauabschnitte werde man „persönlich und mit ausreichend zeitlichem Vorlauf“ informieren, so LBBW und Gemeinde. re