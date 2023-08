Investor will weiter in Münster bauen

Netto-Markt mit 22 Wohnungen obendrauf

Auf dem Feldkreuz-Grundstück im Münsterer Baugebiet „Am Seerich" entsteht ein Netto-Markt mit 22 Wohnungen obendrauf.

Im Münsterer Baugebiet „Am Seerich“ hält der Investor an seinem Vorhaben fürs Feldkreuz-Grundstück mit einem Netto-Markt samt Wohnungen obendrauf fest.

Münster – Sowohl im Gewerbe- als auch im Wohnquartier des neun Hektar großen Münsterer Neubaugebiets „Am Seerich“ ist inzwischen ein Großteil der Flächen entwickelt. Neben einigen Baustellen gibt es aber auch noch Flächen, die zwar schon vermarktet, aber unverändert unberührt sind, darunter die beiden größten an der Altheimer Straße/L3095. Wann und wie es dort weitergeht und wann die Kita St. Michael ihr Übergangsdomizil in diesem Gebiet beziehen könnte, erläutert Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos).

In Zeiten stark gestiegener Bau- und Finanzierungskosten schwingt zunehmend die Sorge mit, Investoren könnten sich selbst im fortgeschrittenen Stadium von Projekten verabschieden und so die Bebauung prominenter Flächen auf Null stellen. Das Dieburger Rochus-Areal ist in der Münsterer Nachbarschaft dafür das derzeit markanteste Beispiel. Immerhin: Im Gebiet Am Seerich halten ein Immobilienentwickler (Grundstück am Feldkreuz) und ein Groß-Umstädter Blechbearbeitungs-Unternehmen (Grundstück zwischen Altheimer Straße und Firma Osartis) trotz eines sich hinauszögernden Prozesses an ihren Vorhaben fest.

Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern

Vor allem das Feldkreuz-Grundstück, gelegen direkt am Feuerwehr-Kreisel als zentraler Zufahrt ins Seerich-Gebiet, ist von öffentlichem Interesse. Dort will die Schoofs Immobilien GmbH aus Frankfurt einen Lebensmittelmarkt mit 22 oben draufgesetzten Wohnungen bauen und dazu 84 oberirdische Stellplätze errichten. 12,50 Meter hoch soll das Objekt werden, der Markt mit einer Verkaufsfläche von 1 000 Quadratmetern an den Discounter Netto vermietet werden. Es wäre die erste Einkaufsmöglichkeit für die Bewohner und Mitarbeiter der Betriebe im Seerich, aber auch im sich westlich anschließenden und schon länger bestehenden Gewerbegebiet „Auf der Beune“. Die Menschen im nahen „Inselviertel“ mit Amrumer Straße, Helgolandring & Co. bekämen ebenfalls einen Nahversorger vor der Haustür. Und schließlich dürften auch einige Altheimer den kurzen Weg kommen, deren „Lädchen“ ja seit einigen Wochen geschlossen ist.

Bereits vor drei Jahren gingen Schoofs Immobilien und die Gemeinde mit dem bis heute leicht modifizierten Komplex (gegenüber der Ursprungsplanung fünf Wohnungen weniger und keine Sozialwohnungen mehr) an die Öffentlichkeit. Zunächst sprachen sie von einer Fertigstellung im Winter 2022, später vom Herbst 2024. Auch der lässt sich nun wohl nicht mehr halten. Bürgermeister Schledt macht aber Hoffnung: „Das Projekt wird kommen, der Investor verfolgt es weiter“, betont er. „Der Bauantrag liegt der Bauaufsicht des Kreises vor, es gibt noch ein paar baurechtliche Fragen zu klären.“ Die Wahl von Netto als Mieter sei ebenfalls fix; hier verhehlt Schledt nicht, dass er gern einen anderen Marktbetreiber im Seerich gesehen hätte. Angesichts der noch ausstehenden Baugenehmigung und einer kalkulierten Bauzeit von einem Jahr dürften Markt und Wohnungen wohl erst 2025 bezugsreif sein. Der derzeitige Netto-Markt in der Münsterer Goebelstraße dürfte dann schließen.

Kita weicht wohl 2025 aus

Für das andere große Gewebeareal im Seerich gilt weiter, dass der Käufer, der mit seiner Firma derzeit in Groß-Umstadt agiert, an einer bebauungsplankonformen Planung arbeitet. Eine erste Planung hatten die Gemeindevertreter angelehnt. Unter anderem der mitgedachte, aufsehenerregende Landeplatz für Flugtaxis auf dem Gebäudedach ist inzwischen vom Tisch.

Für den Neubau des Familienzentrums St. Michael samt gleichnamiger Kita als Hauptstück an der Gerhart-Hauptmann-Straße rechnet Schledt mit dem Beginn der Gebäudeplanung im nächsten Jahr und dem Start der Neubauphase in 2025. Dann würde die derzeit dreigruppige Kita (räumlich wären vier Gruppen möglich, doch für eine vierte Gruppe fehlt aktuell das Personal) interimsweise auf ein ebenfalls noch freies, von der Gemeinde vorgehaltenes Grundstück im Seerich umsiedeln. Dort, neben gerade im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus-Projekten zweier Investoren, soll eine temporäre Container-Kita entstehen. Mindestens das Kita-Jahr 2023/24 läuft aber noch komplett am alten Standort ab.