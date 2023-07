Johanna Schubert aus Münster misst sich bei Poetry-Slams

Eigene Gedichte

Mit Witz und Wut verarbeitet Johanna Schubert aus dem Münsterer Ortsteil Altheim Themen ihrer Generation zu Prosatexten und Gedichten. Damit nimmt sie auch an Poetry-Slams teil.

Münster-Altheim – Geschlechtsidentität, Feminismus, Klimaschutz, eine gerechte und offene Gesellschaft: Es sind die Themen eines Großteils ihrer Generation, die Johanna Schubert mit Witz und Wut zu Prosatexten und Gedichten verarbeitet. Aber die Altheimerin, die heute ihren 18. Geburtstag feiert, schreibt sich nicht nur von der Seele, was sie bewegt, sondern tritt mit ihren literarischen Werken auch vor Publikum auf. Und zwar bei Poetry-Slams. Das sind Dichter-Wettbewerbe auf großer oder kleiner Bühne, bei denen selbst verfasste Texte vorgetragen und vom Publikum bewertet werden. „Mit Applaus oder auch mit Wertungstafeln, auf denen null bis zehn Punkte vergeben werden können“, sagt die junge Frau, die die zwölfte Klasse der Alfred-Delp-Schule in Dieburg besucht und auf ihr Abitur im kommenden Jahr zusteuert.

Seit einem halben Jahr beteiligt sie sich regelmäßig an Poetry Slams und stellt sich dem Urteil fremder Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Interaktion von Dichter und Publikum ist ein Kennzeichen dieses Literaten-Wettstreits. 16-mal ist die Schülerin in dieser kurzen Zeit schon aufgetreten, um sich mit Gleichgesinnten zu messen. In der Regel treten sechs bis acht Poetinnen und Poeten an. Ihr erster Slam war Ende Januar bei der „Lichterschlacht“ in der Centralstation Darmstadt, in der U20-Kategorie.

„Da habe ich den letzten Platz belegt. Aber es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht“, erzählt Johanna Schubert schmunzelnd. „Mein Thema war Klimaschutz und kam wohl nicht so gut an. Es ging um Füße im metaphorischen Sinn. Also die kleinen Schritte, die jeder machen kann, um etwas zu bewegen“.

Erste Plätze hat sie auch schon belegt, beispielsweise beim Poetry-Slam beim jüngsten Schlossgrabenfest in Darmstadt. „Die Bewertungen sind mir gar nicht so wichtig, die sind ja extrem subjektiv und vom jeweiligen Publikum abhängig. Da darf man auch nicht abheben, wenn man gewinnt“, sagt Johanna. Für sie sei der Reiz an der Sache mit anderen Kunstinteressierten zusammenzutreffen. Und auch auf der Bühne zu stehen. Denn bei dieser Kulturform ist der Dichter gleichzeitig eine „Rampensau“ und sucht das Scheinwerferlicht. In dem bewegt sich die junge Frau auch beim Schultheater, eine weitere Leidenschaft.

Freude am Schreiben hat sie bereits im Alter von neun Jahren gefunden, mit einem Tagebuch. Kurzgeschichten folgten. Mit 13 Jahren hat sie ein Jahr lang an einem Buch gearbeitet. „Da habe ich vor allem Probleme wie Liebeskummer oder Auseinandersetzungen in der Familie verarbeitet“, erzählt sie. Also thematisch eher schwere Kost, die sie selbst an einen Verlag geschickt hat. „Wurde aber abgelehnt“, erzählt sie.

Vom Schreiben abgehalten hat sie diese Erfahrung nicht. „Vor Corona bin ich dann gelegentlich privat aufgetreten, im kleinen Kreis, ohne Wettbewerb.“ Als die Pandemie überstanden war, habe sie nach öffentlichen Auftrittsmöglichkeiten gesucht, um ihre Texte zu präsentieren. Im vergangenen Oktober war sie im Arthaus in Altheim bei einer lyrischen Lesung mit Musik und Tanz dabei. Anfang des Jahres fand sie zu den Poetry-Slams.

Beim Schreiben benutzt die Schülerin – ihrer Generation entsprechend – auch das Smartphone, beispielsweise um spontane Ideen in Stichworten zu notieren. Ihre Texte schreibt sie meist abends oder nachts auch ganz analog auf Papier. Da man bei dieser Kunstform wohl immer auch seine Zuhörer im Hinterkopf hat, spricht Johanna ihre Gedichte beim Entstehungsprozess laut für sich selbst und nimmt sie als Audio auf. Zwischen 30 Sekunden und acht Minuten – das ist die Zeit, die die meisten Slam-Veranstalter als Begrenzung vorgeben – dauern ihre Werke.

Sowohl das Publikum als auch die Poeten seien vom Alter her gemischt, Frauen und Männer gleichermaßen vertreten, erzählt die Schülerin. Sie reise in der Regel mit dem Zug zu den Slams, der weiteste war drei Stunden entfernt. „Ich habe dieses Jahr viel für die Schule in Zügen gelernt“, erzählt sie. In Frankfurt, Darmstadt, Mannheim, Bad Nauheim, Weinheim oder auch Oberursel und Dieburg ist sie bereits aufgetreten. Am 21. September wird sie in der U20-Kategorie bei den Hessischen Meisterschaften in Frankfurt auf der Bühne stehen. (Petra Grimm)