Junge Bühnenstars in Münster gesucht

Die Regenbogenkids des MGV Münster bei der Aufführung von „Aladin und die Wunderlampe“. © Peter Panknin

Der Regenbogenchor des MGV Münster bietet seinen jungen Sängerinnen und Sängern immer wieder Gelegenheit, auf einer großen Bühne zu stehen und Applaus zu erhalten.

Münster - Nach dem großen Erfolg mit „Aladin und die Wunderlampe“ (Bild) ist der Chor „wieder aufnahmebereit für sangesfreudige Kinder“. Mit dem neuen Leiter Andreas Stein wollen sich die Kinder ein neues Repertoire erarbeiten. Auftritte in der Weihnachtszeit sind bereits in Planung. Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren singen in der Gruppe „Minis“ und lernen spielerisch, aufeinander zu achten und zuzuhören. Kinder ab 8 bis etwa 16 Jahre singen in der Gruppe „Maxis“. „Ganz nebenbei trainieren die Kinder im Regenbogenchor ihre Aufnahmefähigkeit und sie lernen ein gutes Sozialverhalten und Teamgeist“, meint der Verein. Interessierte Eltern und Kinder können jederzeit reinschnuppern; die Proben finden immer dienstags ab 17 Uhr in der Kulturhalle Münster statt. Eine vorherige Kontaktaufnahme per Mail über mgv@mgv-muenster.de oder bei der Betreuerin Daniela Michel, Telefon 06071 634373, ist hilfreich.