Kaffee, Kuchen und Kreatives beim MGV Altheim

„Bettwürste“ der etwas anderen Art fertig Hobbykünstlerin Jutta Neubecker an. Zus ehen waren sie beim Kreativmarkt in Altheim. © Just

„Das ist heute eine Premiere“, erklärte MGV-Vorsitzender Günter Willmann am Sonntag im Gustav-Schoeltzke-Haus in Altheim.

Münster- Dort hat ssein Verein zu Kaffee, Gesang und einem Kreativmarkt eingeladen. Zu Beginn war eigentlich nur eine Kaffeetafel geplant, die vom Gastgeberchor La Musica untermalt werden sollte. Doch dann warf Monika Schramm, die sowohl zur Chorriege als auch zum Kreis der Hobbykünstler im Ort zählt, ein, ob es nicht sinnvoll wäre, die Veranstaltung mit einer Kreativ-Ausstellung zu ergänzen.Schließlich verspricht diese Variante ein Mehr an Zugkraft. Der Vorschlag wurde im Altheimer Gesangverein einstimmig angenommen, auch weil das Gustav-Schoeltzke-Haus ohnehin genügend Platz bietet. So ließen sich nun im Parterre Kaffee und Kuchen sowie die musikalischen Einlagen genießen, einen Stock höher wurde an über einem Dutzend Tische gezeigt, welch" wunderbare Schmuck- und Gebrauchsdinge in der Freizeit entstehen können. Zum Nachmittag gesellte sich noch ein spezielles Angebot für Kinder hinzu: Die Gemeindebücherei warb mit einem Detektivspiel neue Leseratten.

Die Veranstaltung des MGV war vor allem ein Ersatz für dessen Brunnenfest. Das lässt sich durch den immensen Aufwand beim Aufbau nicht mehr alljährlich stemmen. Zudem fungiert das Brunnenfest stets als Chortreff, was ebenfalls momentan schwierig ist. Nach der Pandemie befinden sich viele Formationen noch im Restart-Modus. An der Wand im Gustav-Schoeltzke-Haus hatte der MGV Fotos aus den letzten Monaten platziert. Dazu gehörte die mit rund 50 Teilnehmern sehr erfolgreiche „Lebensraumwanderrung“, die erst im Juli stattfand. Hier wechselten sich Lieder, Gedichte und Information zu Natur und Heimatgeschichte ab.

Auch Bilder aus der Corona-Zeit waren aufgehängt. Sie veranschaulichten, wie im Internet versucht wurde, Vereinsleben und Gesang aufrechtzuerhalten. „Ein besonderer Dank geht heute immer noch an die evangelische Kirchengemeinde. Sie fragte in der Zeit, als Präsenz-Auftritte unmöglich waren, immer wieder bei uns an, ob wir nicht Online oder per Video einen Beitrag für Veranstaltungen leisten können. Das bewirkte, dass wir nicht völlig aus der Übung kamen“, so MGV-Vorsitzender Willmann. Im Anschluss habe man sogar positive Reaktionen auch aus anderen Ländern und Erdteilen erhalten.

Ein Blick zurück war beim musikalischen Kaffeekränzchen auch mit dem Abspielen einer DVD verbunden. Sie zeugt eindrucksvoll vom Können der MGV-Aktiven und beinhaltet drei Stunden Musik und Gesang. Die Aufnahmen entstanden bei einem der letzten großen Chorprojekte des Vereins.

Auch wenn La Musica nach Corona noch nicht ganz die einstige Stärke erreicht hat – derzeit gehören 18 bis 19 Köpfe zum Chor – geht der Blick nach vorne. Die Proben für das MGV-Weihnachtskonzert am 1. Advent sind bereits in vollem Gange. Über interessierte Sänger und Gesangsfreunde, die einmal schnuppern oder einsteigen möchten, würde man sich sehr freuen.

Der Hobbykünstlermarkt im zweiten Stock demonstrierte eindrucksvoll, dass Kreativität und Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt sind. „Bei mir ist der Borkenkäfer ein Tier mit guten Eigenschaften“, hob Jutta Neubecker lachend heraus. Ihr Stand fiel durch Kuscheltiere im XXL-Format auf. Darunter befanden sich ein Krake, ein Tintenfisch oder besagter Borkenkäfer. Die Arbeiten gehören in die Sparte „Bettwürste“ oder „Seitenschläfer“, die Neubecker mit ihren außergewöhnlichen Exemplaren fast ein wenig neu erfunden hat. „Eigentlich kam ich durch meinen Enkel drauf. Die existierenden Stillkissen fand ich viel zu langweilig und war der Meinung, dass da was Peppiges ins Bett muss“, führte sie an. Die Ergebnisse können sich sehen lassen, denn sie sind multifunktional. So lässt sich die Füllung entfernen und beispielsweise ein Schlafanzug oder andere Dinge im Körper der großen, aber dennoch süßen Gesellen verstauen. (Michael Just)