„FesDIval“ im Dieburger Schlossgarten

Das „FesDIval“ ersetzt in dieser Woche das heruntergekommene Schlossgartenfest in Dieburg. Regional, nachhaltig und für alle Altersgruppen soll es sein.

Dieburg – „FesDIval“ heißt das neue Dieburger Sommerfest im Schlossgarten: ein Festival mit eigenem Charakter, das die Stadtverwaltung in enger Zusammenarbeit mit der Agentur Showmaker aus Bensheim in dieser Woche erstmals veranstaltet. Das „DI“ im Zentrum des Festival-Namens steht freilich für Dieburg und soll „ein klares Bekenntnis zur Stadt spiegeln, die sich nach dem 2019 beendeten Schlossgartenfest einen neuen Veranstaltungspartner gesucht hat“, wie die Verwaltung mitteilt. Schauplatz soll vor allem die große Wiese an der Schlossgarten-Hauptallee sein.

An dem einst stolzen Dieburger Schlossgartenfest hatte es zuletzt immer heftigere Kritik gegeben. Mit seiner Konzentration auf ein Festzelt mit Biertischgarnituren und recht altbackener Musik war es zudem schlicht aus der Zeit gefallen. Das „FesDIval“ soll denn auch keine Fortsetzung, sondern der Startschuss sein „für ein neues, nachhaltiges Kulturformat in Dieburg“.

Vom morgigen Mittwoch, 30. August, bis Sonntag, 3. September, wird es fünf Tage lang sowohl Live-Musik, als auch Shows und vor allem ein abwechslungsreiches Kinderprogramm geben, das von Mitmach-Aktionen für die gesamte Familie flankiert wird. Der Anspruch laut Stadtverwaltung: „ein gemütliches und entspanntes Sommerevent für alle Generationen im reizvollen Ambiente des historischen Schlossgartens“.

In der Agentur Showmaker hat die Stadt einen Partner gefunden, der unter anderem das Phungo-Festival in Pfungstadt organisiert und dort auch beim Hessentag in diesem Jahr die Festmeile bespielt hat. Unterstützt wird das Festival unter anderem durch die Dieburger Unternehmen Rotwild, Fiege, GlasLerchenmüller, Tabak Weber und OTLG, die sich als Sponsoren beteiligen.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei, um das Festival für jeden zugänglich zu machen. Dabei bleibt Showmaker auch in Dieburg dem Prinzip des „Kulturbechers“ treu, um das Festival zu finanzieren und überflüssigen Müll zu vermeiden: Der für die Veranstaltung gestaltete Becher wird einmalig für fünf Euro erworben und kann überall und immer wieder aufgefüllt, beziehungsweise ausgetauscht werden, wenn er dreckig ist.

Auch kulinarisch wird einiges geboten, denn der „Kaffee-Äffchen“-Biergarten lädt an allen Festival-Tagen zum genussvollen Verweilen ein, und außerdem bieten einige Foodtrucks Speisen und Getränke aus heimischer Herstellung.

Welche Musiker außer den Haupt-Acts auftreten und was es sonst noch über die neue Dieburger Sommer-Sause zu wissen gibt, steht im Netz. re

Infos im Internet: fesdival.de

Fünf Tage Programm

Das neue Dieburger Sommerfest beginnt am Mittwoch (30.), Donnerstag (31.) und Freitag (1.) am späten Nachmittag sowie am Samstag (2.) und Sonntag (3.) bereits vormittags. Beginn ist jeweils mit dem Kinderprogramm: Am Mittwoch um 16.45 Uhr wird ein „Zirkustheater mit Köpfchen“ der erste Programmpunkt des FesDIval sein. Am Donnerstag treten von 16.15 bis 18 Uhr Zauberer Manioli und Clown Francesco auf. Am Freitag dürfen sich die Kids am letzten Sommerferien-Tag um 16.15 Uhr auf Mr. Kunterbunt freuen. Am Samstag und Sonntag bietet Showmaker schon ab 11 Uhr jeweils ein mehrstündiges Kinderprogramm, auch hier unter anderem mit Clown und Magier, am Samstag mit dem Kinderliedermacher Wolfgang Hering und am Sonntag zum Beispiel aber auch mit Jongleur Chriss Breuning (11 Uhr).



Nach dem Einstieg für die Kleinen stehen an allen fünf FesDIval-Tagen zwei bis drei musikalische Live-Acts an, am Sonntag vier, am Samstag inklusive Tobi Vorwerk (ist zwischen zwei Programmpunkten des Kinderprogramms platziert) sogar fünf. Insgesamt handelt es sich um 17 Bands oder Solisten. Headliner am Mittwoch sind „Krüger Rockt!“ um 19.30 Uhr, am Donnerstag „Romie & Save Heaven“ (21.30 Uhr), am Freitag „Lehman5“, am Samstag „Sam’s Living Room“ (21 Uhr) und am Sonntag die „Beat Brothers“ (20 Uhr).



Am Mittwoch (21.45 Uhr) und Samstag (22.45 Uhr) markieren jeweils halbstündige Feuershows den Abschluss des Tages. Dazu verspricht Showmaker einige „Walking Acts“, also im Schlossgarten umherziehende Künstler. jd