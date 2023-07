Kommunale Wärmeplanung - Münster und Eppertshausen noch zurückhaltend

Von: Ralf Enders

Fernwärme oder nicht? Diese Frage sollen die Kommunen klären, bevor die Bürger ihre alten Heizungen etwa gegen Wärmepumpen austauschen. Symbo © dpa

Die kommunale Wärmeplanung soll auch für kleine Kommunen verbindlich werden. Die Bürgermeister von Münster und Eppertshausen haben aber noch zu wenig Informationen.

Münster/Eppertshausen – Beim Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz, spielen die Städte und Gemeinden eine zentrale Rolle: Sie müssen eine kommunale Wärmeplanung erstellen. So sollen die Bürger erfahren, ob ihr Haus in absehbarer Zeit an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird oder sie ihre Heizung etwa auf eine Wärmepumpe umrüsten sollten. Zunächst ist die Wärmeplanung nur für größere Städte ab 20 000 Einwohnern verbindlich, doch sie soll nach dem Willen von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) bis 2028 auch für Kleinstädte und Dörfer gelten.

In den Rathäusern in Münster und Eppertshausen verfolgt man die Entwicklung freilich genau, tappt angesichts der Verwirrung um die Endfassung des Gesetzes aber noch ein wenig im Dunkeln: „Aktuell wurden in Münster noch keine Schritte zur kommunalen Wärmeplanung – gemäß dem aktuellen Gesetzentwurf – angestoßen. Erst wenn der Inhalt des Gesetzes klar ist, hat es Sinn, sich mit den Umsetzungsschritten zu beschäftigen“, sagt Münsters Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos).

Sein Eppertshäuser Amtskollege Carsten Helfmann (CDU) hält die Ausweitung auch auf kleinere Kommunen für sinnvoll, hat aber einen Stolperstein ausgemacht: „Ich habe schon Gespräche zu möglichen Förderungen geführt. Der Markt von Anbietern ist jedoch begrenzt, und es wird zu einer Diskussion kommen, ob die Kommunen Vorrang haben, die eine gesetzliche Verpflichtung besitzen.“ Bevor Projekte angegangen würden, bedürfe es einer „nachhaltigen Planung für jede Kommune“. Und: „Spannend wird auch die Frage der Konnexität sein“, sagt der Bürgermeister. Vereinfacht: Wer bestellt, der bezahlt auch. Helfmann: „Für mich muss hier ganz klar der Bund die Kosten übernehmen.“