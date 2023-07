Münster: Kunterbunt und voller Musik

Die TV-Tanzgruppe Bailando gab am Samstag eine knallbunte Kostprobe ihres Könnens. © Michael Just

Drei Tage lang hat der Turnverein Münster mit großer Beteiligung sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Die Park- und Rasenfläche auf dem Vereinsgelände verwandelte sich zur Party-Area mit riesiger Bühne, Getränke- und Essenswägen sowie Spaß-Angeboten für Kinder.

Münster - Die Frage an Julia Wolf und Harald Stork vom Planungsteam, ob sie nie über ein größeres Terrain (wie Abtenauer Platz oder Gersprenzstadion) nachdachten, wird verneint. „Auf unserem Gelände haben in der Vergangenheit alle Münsterer Vereine ihre Feste gefeiert“, erläutert Stork. An diese Tradition wollte man anschließen. Früher besaß das Areal sogar Sportplatz-Größe und reichte mit einem großen gusseisernen Tor als Abschluss bis zur Hauptstraße. „Darauf wurde sogar Großfeldhandball gespielt. Hier war ich selbst noch dabei“, blickt der 66-Jährige zurück und erinnert sich an regelmäßig verärgerte Sportler, wenn nach einem Fest das Geläuf wieder mal mit Kronkorken und Abfällen übersät war.

Für das Festwochenende fuhr der TV, der 840 Mitglieder zählt, ein massives Unterhaltungsprogramm auf. Am Freitag- und Samstagabend warteten jeweils zwei „Gigs“. Die Eröffnung übernahmen die Party Cräääckers mit Stimmungsmusik, im Anschluss folgten rockige Klänge von Rediostix. Beide Bands heimsten reichlich Lob ein: Erstgenannte für die Einlagen ihrer Bläser und den mitgebrachten Fanclub.

Die 30 Mann setzten sich einmal vor die Bühne auf den Hosenboden und machten Ruderübungen, um einem Song Ausdruck zu verleihen. Rediostix schien der Auftritt enormen Spaß zu machen, was sich aufs Publikum übertrug.

Am Samstag schlossen sich Watertight und DJ Vim an. Der Mann am Plattenteller ließ erst gegen 2 Uhr die Lichter ausgehen. Für zusätzliche Stimmung sorgten an beiden Tagen vom TV eingestreute Flashmobs.

Am Sonntag lockte eine Kinder-Olympiade mit acht Stationen. Um dem Jubiläumsmotto „Tradition und Vielfalt“ gerecht zu werden, fehlten alte Spiele wie Gummitwist und das Hinkelspiel nicht. Am Tag zuvor bildete eine rund zehn Meter lange Airtrack-Bahn den Höhepunkt. Auf dem weichen Untergrund üben die Turner normalerweise Handstützüberschlag, Räder oder Salti. Bei den heißen Temperaturen wurde die Bahn kurzerhand zweckentfremdet: Mit einem Schlauch bewässert, entstand aus ihr die längste Rutschbahn Münsters. Aufgrund der Hitze kam das Gros der Besucher erst mit sinkender Sonne. Am ersten Tag wurden 600, am zweiten 800 Besucher gezählt. Auch Dieburger waren dabei, obwohl sich samstags bei den Nachbarn mit Van Baker eine Konkurrenzveranstaltung auftat.

Etwas Besorgnis machte dem TV die Beschallung, denn die Nachbarschaft befindet sich in der Jahnstraße direkt auf der anderen Straßenseite. Die Anlieger wurden im Vorfeld mit Freikarten zum Mitfeiern eingeladen. Freitags gingen keine Lärmbeschwerden ein, samstags meldete sich wohl ein Anwohner. Ein Polizeibesuch blieb aus.

Den musikalischen Höhepunkt am Sonntag verkörperte die TV-Big-Band. Sie ließ die goldenen Zeiten mit James Last und Max Greger wieder aufleben und präsentierte über zwei Stunden bekannte Hits.

Das Resümee zum Festwochenende kann sich sehen lassen: „Am Ende dürfte mehr als eine schwarze Null rauskommen“, ist sich Stork trotz der erheblichen Ausgaben für Bühne, Getränkewägen, die Bands oder die Veranstaltungstechnik sicher. Bei der Manöverkritik trat fast nichts zu Tage, was man besser hätte machen können. Die Besucher geizten nicht mit Lob für den TVM, was den Aufwand für die eineinhalbjährige Vorbereitungsphase wettmachte. Das Thema Nachhaltigkeit kam ebenfalls nicht zu kurz, wie die bunten, überall auf dem Gelände aufgehängten Stoffstreifen belegten. Sie wurden aus Stoffresten gerissen und versprühten eine künstlerische Note. Julia Wolf bewies mit dieser Idee ein weiteres Mal, dass ihr Ruf als Deko-Queen beim TV nicht von ungefähr kommt. (Michael Just)

Die Wassernebelmaschine wurde auf dem Fest dankbar angenommen, versprühte sie doch etwas Abkühlung. © Michael Just

Tizian Ochmann bot vor allem Müttern mit Kindern an, sich mit Sonnencreme einzuschmieren. © Michael Just