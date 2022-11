Landesehrenbrief für Peter Waldmann aus Münster

Für sein vielfältiges Engagement geehrt

+ © Just Überraschung geglückt: Landrat Klaus Peter Schellhaas (links) überreichte Peter Waldmann bei der akademischen Feier der DJK Münster den Landesehrenbrief. Die Blumen, die der Münsterer obendrauf bekam, reichte der Junggeselle an seinen Verein weiter. © Just

„Ihr seht mich so, wie ihr mich eigentlich nicht kennt. Ich bin sprachlos!“, sagte Peter Waldmann am in der Kulturhalle Münster.

Münster- Dort hatte die DJK Blau-Weiß Münster zur akademischen Feier im Rahmen ihres 100-jährigen Bestehens geladen. Zunächst hatte Landrat Klaus-Peter Schellhaas den Traditionsverein für sein breites Sport- und Spartenangebot gelobt sowie die christliche Glaubensgrundlage, auf der alles aufbaut.

Das menschliche Miteinander sei nie eine Floskel, sondern ohne Unterlass das übergeordnete und stets praktizierte Credo gewesen. Dafür überreichte der Landrat die silberne Ehrenplakette des Landes Hessen im Namen von Ministerpräsident Boris Rhein an den dreiköpfigen Vorstand.

Dann schickte sich Schellhaas ganz überraschend an, die Erfolgsgeschichte der DJK mit einer Person zu verbinden, die sich in herausragender Weise – und das über Jahrzehnte – bei den Blau-Weißen eingebracht hat. Bereits ab 1984 arbeitete Peter Waldmann im Vorstand mit, von 2002 bis 2012 war er Vorsitzender. Gegenwärtig ist er im Presseteam aktiv, bei dem es bezüglich der 900 Mitglieder einiges zu tun gibt. Die DJK belohnte Waldmann bereits 2016 mit der Ehrenmitgliedschaft. Auch in der Lokalpolitik ist der 68-Jährige kein Unbekannter: Seit 2011 vertritt er die CDU als Beigeordneter im Gemeindevorstand. Im Kreis war Waldmann zwischen 2018 und 2021 ebenfalls Parlamentarier. Aktuell gehört er dem Kreisvorstand Christdemokraten an.

Nicht zuletzt unterstützt Waldmann den Heimat- und Geschichtsverein Münster (ebenfalls als Pressewart) sowie als gläubiger Katholik die Kirchengemeinde von St. Michael. Damit ruht sein Engagement gleich auf mehreren Säulen.

„Als der Vorschlag bei mir auf dem Tisch lag, Peter Waldmann den Landesehrenbrief zukommen zu lassen, war ich mehr als froh für diese Anregung“, formulierte der Landrat. Er kenne und schätze ihn aus dem Kreistag und könne zweifelsfrei bestätigen, dass die besagte Person „von viel Gutem beseelt ist.“

Dem schloss sich der Landtagsabgeordnete und Generalsekretär der CDU Hessen, Manfred Pentz, an. „Ich habe immer seine Verbundenheit zur christlichen Soziallehre geschätzt. Bei der Argumentation mit dem politischen Gegner gab es nie ein Haudrauf, sondern stets überlegte Worte, die seinen Respekt und die Achtung widerspiegelten“, sagte Pentz. Aus Wiesbaden hatte der Politiker diesmal keinen Tropfen aus den staatlichen Weingütern mitgebracht, sondern delikate Pralines in Form von Ananas-Törtchen.

Mit dem Landesehrenbrief geht immer das Ziel einher, diesen möglichst geheim zu halten und den Ausgezeichneten am Verleihungstag zu überraschen. Das schien bei Waldmann geglückt: Sichtlich ergriffen nahm dieser die Laudatio auf, genauso wie die stehenden Ovationen und das rhythmische Klatschen, was beides mit dem Aufrufen seines Namens verbunden war.

Bürgermeister Achim Schledt schüttelte dem neuen Landesehrenbriefträger ebenfalls die Hand und erinnerte an die gemeinsame Zeit als Sitzungspräsidenten sowie im Elferrat. „Zweimal geballte Manneskraft von höchst unterschiedlichen Charakteren, die trotzdem ihre Stärken gebündelt haben. Es war durchweg eine Freude mit dir“, führte Schledt mit heiterer Note an.

Mit Peter Waldmann steigt damit ein weiterer Münsterer in den erlesenen Kreis auf, die höchste Auszeichnung in Hessen für eine Lebensleistung zu bekommen, die sowohl einem Verein, der Gesellschaft und dem Zusammenleben im Ort größten Nutzen brachte. (Michael Just)