Monika Grimm über ihre Arbeit in Münster für Behinderte

Münsters Behindertenbeauftragte Monika Grimm darüber, was Menschen mit Handicap im Ort bewegt - und wo sie an Grenzen stößt.

Münster – Seit drei Jahren ist Monika Grimm Münsters Behindertenbeauftragte. In dieses Ehrenamt wählten die Gemeindevertreter die 66-Jährige noch in der vergangenen Wahlperiode, ehe sie sie nach den Kommunalwahlen 2021 auch für die nächsten fünf Jahre bestätigten. Was zur engagierten Münstererin, die die politischen Gremien auch als Gemeindevertreterin der CDU (obwohl sie parteilos ist) kennt, passt: Schließlich kündigte sie schon bei ihrer ersten Kandidatur an, sie wolle ihre neue Aufgabe gern längerfristig ausüben.

Bis heute hat Grimm Wort gehalten – und gerade ihren Tätigkeitsbericht für die jüngsten zwölf Monate vorgelegt. Er bildet ziemlich gut ab, was die rund 2 600 der insgesamt fast 15 000 Einwohner von Münster, Altheim und Breitefeld bewegt, die eine nach dem Behindertenrecht anerkannte körperliche, psychische oder geistige Einschränkung haben.

„Die Themen sind sehr vielfältig“, schickt Monika Grimm vorweg. Die Form ihrer Arbeit hat sich nach der Corona-Jahre seit dem Frühjahr 2022 wieder normalisiert: „Ich kann jetzt wieder persönliche Sprechzeiten im Rathaus anbieten, berate die Menschen telefonisch oder vor Ort aber auch außerhalb dieser Zeiten, wenn es die Situation erfordert“. Durch ihren Einsatz gewinnt die Münstererin, die selbst schwerbehindert ist, mehr und mehr Vertrauen zur breiten Gruppe der lokalen Betroffenen.

Wohl nicht nur wegen ihrer klaren, gewissenhaften Art, die Dinge (auch kommunalpolitisch) zu benennen und anzupacken: Die diplomierte Verwaltungswirtin, seit einigen Jahren im Ruhestand, bringt aus ihrer beruflichen Laufbahn im gehobenen Dienst etwa beim Versorgungsamt Darmstadt und beim Landesversorgungsamt Frankfurt wertvolles Fachwissen mit. Mehrere Jahre fungierte sie in diesem Zusammenhang als Teamleiterin im Schwerbehindertenbereich.

Überdies hat Grimm als ehrenamtliche Sozialrichterin am Sozialgericht in Darmstadt (zuständig für Soziales Entschädigungsrecht und Schwerbehinderten-Angelegenheiten) und bei der Deutschen Selbsthilfe für angeborene Immundefekte wertvolle Einblicke und Kenntnisse erhalten.

All dies setzt sie seit 2020 als Behindertenbeauftragte ihrer Heimatgemeinde für andere gewinnbringend ein. „Beispiele dafür, womit die Menschen zu mir kommen, sind die Unterstützung beim Pflegegeld-Antrag, beim Schwerbehinderten-Antrag und bei Widersprüchen gegen Behördenentscheidungen“, zählt Grimm zunächst bürokratische Angelegenheiten auf.

Handfest wird es, wenn Leute auf der Suche nach barrierefreiem Wohnraum in Münster oder bei Fragen zur entsprechenden Umgestaltung ihrer Bestandswohnung ihren Rat in Anspruch nehmen. Manchmal geht es auch schlicht darum, den Kontakt zur richtigen Fachstelle zu vermitteln.

Während diese Punkte behinderte Menschen wohl im ganzen Landkreis umtreiben, setzt sich Grimm auch für Verbesserungen ein, die spezifisch für Münster sind. Erreicht hat sie bereits, dass der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen an der Aue-Schule, am Hallenbad (beide Münster) und am Gustav-Schoeltzke-Haus (Altheim) auf die Prioritätenliste der Dadina aufgenommen wurden.

Im November organisierte die Behindertenbeauftragte ein Rollator-Training mit großer Resonanz. „Besucher kamen auch aus anderen Kreisgemeinden, weil es dort kein solches Angebot gibt und der Bedarf ganz offensichtlich sehr groß ist“, konstatiert Grimm. Im Mai fand ein Fachvortrag zu Demenz statt, den die Münstererin ebenfalls initiiert hatte.

Ihr Ehrenamt sei „sehr vielseitig und zeitintensiv“ und stoße „manchmal auch an Grenzen“, sagt Monika Grimm. Letzteres vor allem dann, „wenn barrierefreier Wohnraum dringend benötigt wird, aber keiner vermittelt werden kann“. Auch sei die Bedeutung von Barrierefreiheit in diversen Lebenslagen „noch nicht in allen Köpfen angekommen“.

