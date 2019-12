„Moret-Triathlon“ zieht nach Babenhausen

Der VfL Münster verlässt 2020 das Altheimer Sportzentrum und plant eine neue Laufstrecke zwischen Langstadt und Harpertshausen.

Münster/Babenhausen – Novum bei der 37. Auflage des „Moret-Triathlons“ des VfL Münster: Wenn der Verein den Klassiker am 21. Juni 2020 das nächste Mal veranstaltet, wird es erstmals in der Geschichte des sportlichen Großereignisses nur eine Wechselzone geben. Dies wird möglich, weil der VfL seine bisherige Laufstrecke am Altheimer Sportzentrum, den dortigen Wechsel vom Rad in die Laufschuhe und auch die dortige Eventfläche samt Zieleinlauf aufgibt und an den Hardt-See westlich von Babenhausen verlegt.

Im Hardt-See fanden bisher nur das Schwimmen und der erste Wechsel aufs Rad statt. Mit dem Rad – in diesem Jahr gab es erstmals die neue Radstrecke auf der dafür halbseitig bis komplett gesperrten Bundesstraße 26, die im Wesentlichen auch 2020 beibehalten wird – ging es bisher nach mehreren Runden zum Altheimer Sportzentrum, wo zum Laufen gewechselt und in Feld und Wald am Münsterer Ortsteil gerannt wurde.

Im kommenden Jahr ändert sich das. Geschwommen wird weiterhin im Hardt-See („Sickenhöfer See“) . Von dort geht es wieder auf die Radstrecke auf der B26 in Richtung Altheim. Die Wendepunkt-Strecke bekommt dabei ein leicht verändertes Gesicht. Die zweite Wechselzone ist dann wieder am Hardt-See – auf jener Fläche, auf der im August alljährlich auch das „Seebeben“ der Rot-Weiß-Handballer stattfindet. Die Laufstrecke bleibt ein – je nach gewählter Gesamtdistanz mehrmals zu bewältigender – Fünf-Kilometer-Kurs. Er schickt die Läufer ins Feld zwischen See, Langstadt und Harpertshausen.

Rennleiter und stellvertretender VfL-Vorsitzender Andreas Kropp erläutert mehrere Vorteile der Zäsur. Der neue „Moret-Triathlon“ sei „zuschauer- und familienfreundlicher, ein Wettkampf der kurzen Wege. „Alle drei Disziplinen führen immer wieder an den See und auf dessen Halbinsel mit der Wechselzone. Dort ist dann der ideale Ort, um das Renngeschehen zu verfolgen.“ Auch für die jüngsten Zuschauer sei etwas in Planung.

Weitere Aspekte, die den VfL Münster zu seiner markanten Entscheidung bewogen hätten, seien, dass man so weniger Transportfahrten und weniger Helfer beim Auf- und Abbau benötige. Die zwei Standorte und zwei Wechselzonen hatten den Verein stets vor besondere logistische Herausforderungen gestellt. Zudem verkürzt sich die Radstrecke so, dass man nicht mehr in den vierspurigen Teil der B26 hineinkomme, sondern die Radstrecke auf den zweispurigen Teil zwischen Babenhausen und dem „Dieburger Dreieck“ (Firma Fiege) konzentrieren könne. Auch auf die Transportbeutel für die Neoprenanzüge könne dann verzichtet werden – was man unter dem ökologischen Gesichtspunkt ebenso positiv finde wie den 2020 neuen Verzicht auf Einwegbesteck.

Auch am Programm hat sich für 2020 wieder etwas getan. Nach der Hinzunahme der Olympischen Distanz 2019 (zuvor konnten Einzelstarter nur die anspruchsvolle Halbdistanz bewältigen), bekommen jetzt auch Triathlon-Einsteiger wieder die Gelegenheit, zum Mitmachen. Die neue Sprintdistanz wird aus 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen bestehen.

Somit gibt es beim „37. Moret-Triathlon“ (die ersten Wettkämpfe führten einst von der Prinz-Heinrich-Grube über die „Moret“, den Mainzer Berg westlich von Dieburg) insgesamt drei Distanzen. Die Olympische Distanz ist 1,5/40/10 Kilometer lang, die Mittel- oder Halbdistanz 2/80/21,1 Kilometer. Auf der Olympischen Distanz starten 2020 auch die Athleten der 3. bis 5. Hessenliga. Zudem macht der HTV-Cup der Nachwuchstriathleten Stationen in Babenhausen. Die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren gehen dabei auf die Sprint-Distanz.

VON JENS DÖRR