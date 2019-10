Terra Musicale verwandelt Wanderheim in Weltraumbahnhof

Das Wanderheim in Münsters Bahnhofstraße verwandelte sich am Samstagabend kurzzeitig in einen Weltraumbahnhof, von dem aus das Ensemble Terra Musicale zu einer musikalischen Reise zum und um den Mond startete.

Münster – Schon des Öfteren zu Gast im Wanderheim überzeugten die neun Musiker aus Rodgau, dem Raum Darmstadt-Dieburg und dem Rheinland mit Gitarren, Mandolinen, Mandola, Geige, Flöte, Percussion und Gesang die Besucher im voll besetzten Haus erneut von ihrem Können.

Nach Begrüßung der Gäste, unter denen sich auch Bürgermeister Frank in Begleitung seiner Frau befand, gab Antje Rosenberger als Sprecherin des Ensembles das Startsignal. Wie von Fastnacht gewohnt, hob die Rakete vom Publikum geschoben in Richtung Mond ab, aber dann folgte – Stille. Herein schlurfte ein Nachtwächter mit seiner Hellebarde und einer Laterne, in mittelalterliche Gewänder gekleidet und mit einem Dreispitz auf dem Haupt. Er begann, über den Mond zu berichten. Das Ganze lief natürlich nicht wie eine wissenschaftlich geprägte Vorlesung ab, sondern wurde immer wieder von musikalischen Darbietungen aufgelockert.

Der erste Liedbeitrag, „The River is Flowing“, kam sehr spirituell daher und erzählt von Natur und Erde. Negative Einflüsse auf das menschliche Wohlbefinden werden dem Mond auch nachgesagt, deutlich erkennbar bei den „Mondsüchtigen“, die bei Vollmond nachts keinen Schlaf finden und torkelnd durch die Gegend wandeln. Der Nachtwächter erklärte, er hätte keine Probleme damit, da er nachts ohnehin wach bleiben muss, tagsüber stolpern so viele umher, dass er gar nicht auffallen würde. Musikalisch untermalt wurde die Geschichte mit „Bad Moon Rising“, bekanntgeworden durch Creedence Clearwater Revival.

Der Nachtwächter bestritt nun nicht das gesamte textliche Programm, sondern reichte seinen Dreispitz an den oder diejenige weiter, die die nächste Erklärungen geben sollten. Vergnügt lauschte das Publikum, warum in der deutschen Sprache der Mond männlich, die Sonne weiblich wäre, in anderen Sprachen verhält es sich genau umgekehrt. So wurde der Hut weiter gegeben, hielt aber nicht auf jedem Kopf. Deshalb sorgte allein die einmalige Kopfbedeckung schon für heitere Abwechslungen.

Musikalisch ging es über die „Moonlight-Serenade“ zum Mann im Mond und die Mondflecken, die man mit bloßem Auge von der Erde aus erkennen kann. Sagen vom Teufel kamen ins Spiel, dessen Versuche, den Mond zu verdunkeln, damit seine Untaten nicht so deutlich zu sehen wären, bei vielen Völkern der Erde bekannt sind. „Lady Sunshine and Mister Moon“ wurden ebenso erwähnt, wie heitere Darstellungen über Schlaf- und Volkslieder gezeigt wurden. Nach „Mandolinen und Mondschein“, dereinst von Peter Alexander gesungen, folgten gruselige Sachen über Wehrwölfe, die ihr Unwesen ja ebenfalls bei Vollmond betreiben.

Ernsthafter waren dann Erklärungen über Voll-, zunehmendem oder abnehmendem Mond. Wer da nun glaubt, der Erdtrabant würde sich nur in einer einzigen Farbe zeigen, wurde textlich und musikalisch eines Besseren beschieden. „Blue Moon“ – der dritte Vollmond in einer astronomischen Jahreszeit mit vier Vollmonden, wurde textlich erklärt, der „Yellow Moon“ von „The Neville Brothers“ musikalisch.

Sputnik und Telstar tauchten am Abend ebenso auf, wie die Besatzung des Raumschiffs „Enterprise“, einschließlich Mr. Spock, der deutlich an seinen Ohren zu erkennen war. Besatzungsmitglied „Spocky“ wurde rappend „upgebeamt“, bis dann der Ohrwurm „Lalelu“ in Erscheinung trat. Alle sangen mit, bis dann „Major Tom“ sich völlig losgelöst ins All begab, symbolisch durch einen Luftballon demonstriert.

