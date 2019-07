Waldbrand in Münster - Noch immer keine Entwarnung

Luftbild vom Waldbrand in Münster.

Tagelang hält ein Waldbrand die Gemeinde Münster (Darmstadt-Dieburg) in Atem und noch immer steht das Waldstück unter Beobachtung.

Update, 2. Juli, 6:30 Uhr: Tagelang mussten die Feuerwehren den Waldbrand bei Münster (Darmstadt-Dieburg) bekämpfen. Rund 360 Feuerwehrleute aus der Region waren im Einsatz. Nun meldet sich der Bürgermeister der Gemeinde, Gerald Frank (SPD), zu Wort. Die Feuerwehr habe ein "Fiasko" verhindert, so Frank gegenüber hessenschau.de. Noch bis Mittwoch soll das betroffene Waldstück, rund acht Hektar, beobachtet werden.

Waldbrand tobt in Münster - Weltkriegsmunition explodiert

Update, 1. Juli 2019, 10.58 Uhr: Die Einsatzkräfte sind in Münster-Breitefeld weiterhin vor Ort. Seit dem späten Sonntagabend ist das Feuer, das sich auf einer Fläche von rund acht Hektar ausgebreitet hat, unter Kontrolle. Der Einsatz wird laut Sprecher aber noch Tage andauern. Es kommt weiterhin zu Explosionen vor Ort, Glutnester und offenes Feuer sind zu beobachten.

Die Feuerwehr ist im betroffene Waldgebiet auf Schneisen und Waldwegen im Einsatz. "Der Brand kann sich nicht weiter ausbreiten", so ein Sprecher auf Nachfrage. Bisher gibt es drei Leichtverletzte zu beklagen.

Feuer in Münster: Katwarn ausgelöst

Zur Unterstützung war auch ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel im Einsatz. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden Anwohner im Bereich Münster, Dieburg und Eppertshausen gebeten, die Fenster und Türen zu schließen und sich nicht in den Bereich des Waldbrandes zu begeben. Über die Zentrale Rettungsleitstelle wurde eine Katwarn-Meldung eingestellt.

Update, 30. Juni 2019, 18:50 Uhr: Laut Informationen der „Offenbach Post“* kommt es in dem brennenden Gebiet fortwährend zu Explosionen von Weltkriegsmunition. Die Situation ist unübersichtlich. Jürgen Draser vom Kreisfeuerwehrverbands Darmstadt-Dieburg sagte: „Wir wissen nicht, wie sich die Lage entwickelt. Die Flammen schlagen sechs, sieben Meter hoch.“

+ Einsatzkräfte vor Ort in Münster. © Feuerwehr Dieburg

Update, 30. Juni 2019, 16:36 Uhr: Auch im südhessischen Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) brennt der Wald. Feuerwehrkräfte seien im Bereich der „Muna“, einem ehemaligen Munitionsdepot der US-Streitkräfte im Ortsteil Breitefeld, im Einsatz, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Brand sei gegen 13.20 Uhr ausgebrochen.

Es bestehe zwar eine „latente Gefahr“ durch ehemalige Kampfmittel. „Das Problem ist aber eher, dass noch mehr Wald abbrennt“", sagte der Sprecher. Am Nachmittag seien etwa 1000 Quadratmeter betroffen gewesen. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

+ Nahe der Ortschaft Breitefeld in Münster tobt ein Waldbrand. © Screenshot Google Maps

Feuerwehr bekämpft Flächenbrand im Frankfurter Stadtwald

Ein Brand im Frankfurter Stadtwald hat am Samstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie ein Sprecher der Einsatzkräfte auf Anfrage sagte, handelte es sich dabei um eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern.

Wie die Feuer per Twitter mitteilte, tobte der Brand im südlichen Teil des Stadtwalds - zwischen der Dornhöfer Schneise und der Bussardschneise. Der Brand ist inzwischen gelöscht, der Einsatz laut Feuerwehr beendet. 12.000 Liter Wasser waren demnach vonnöten, um den Brand zu bekämpfen - und weitere 50 Liter Mineralwasser und Apfelschorle, um die Einsatzkräfte bei 34 Grad Hitze zu versorgen.

Aktuell beschäftig uns ein Flächenbrand im #FrankfurterStadtwald, hier im Bereich Dornhöfer / Bussardschneise. Wir sind mit ausreichend Kräften der Freiwilligen Feuerwehr #Sachsenhausen und Berufsfeuerwehr im #Einsatz. ^mbr — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 29. Juni 2019

Die Brandursache war am späten Nachmittag noch unklar, wie es hieß. Den Angaben zufolge waren zunächst etwa 25 Kräfte im Einsatz, wie der Sprecher sagte. Die Feuerwehrleute gehörten demnach zum Teil der Freiwilligen Feuer und zum Teil der Berufsfeuerwehr an.

Hitzewelle trocknet Wälder aus - Ministerium warnt vor Brandgefahr

Viele hessische Wälder gelten aufgrund der Hitzewelle derzeit als so ausgetrocknet, dass erhöhte Waldbrandgefahr herrscht. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hatte für Samstag Temperaturen von bis zu 36 Grad prognostiziert.

Mindestens bis zum Beginn der neuen Woche bestehe flächendeckend mittlere bis örtlich sehr hohe Waldbrandgefahr, warnte das Umweltministerium. Spaziergänger und Ausflügler müssten daher besonders vorsichtig und aufmerksam sein. Gerade in Waldbeständen, die durch Borkenkäfer abgestorbenen sind, sei die Gefahr hoch, da dort viel trockenes Holz liege.

+ Im Frankfurter Stadtwald tobt zwischen der Bussard- und der Dornhöfer Schneise ein Brand. © Screenshot Google Maps

Grillen und offenes Feuer außerhalb ausgewiesener Grillstellen sind daher verboten, Rauchen im Wald ohnehin nicht erlaubt. Auch von liegen gelassenen Flaschen und Glasscherben oder entlang von Straßen aus dem Fenster geworfenen Zigarettenkippen gehe Gefahr aus. Seit Jahresbeginn kam es den Angaben zufolge zu etwa 40 Waldbränden, bei denen eine Fläche von insgesamt rund 10 Hektar brannte. (dpa/red)

