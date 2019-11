Münster als Modellkommune: Brache wird „Plus-Energie-Siedlung“

Die Klimaschutzgemeinde Münster in Hessen bekommt eine „Plus-Energie-Siedlung“ und wird damit auch noch eine von acht hessischen Modellkommunen.

Münster – Die Klimaschutzgemeinde bekommt eine „Plus-Energie-Siedlung“ und wird damit auch noch eine von acht hessischen Modellkommunen. Realisiert werden soll dies auf dem Frankenbach-Gelände, dessen Verkauf im September ratifiziert wurde und an dessen kommunaler Entwicklung für die Gemeinde viel hängt. Auf einer Pressekonferenz stellten Bürgermeister Gerald Frank und Dr. Gerald Kunzelmann, Geschäftsführer der Hessischen Landgesellschaft mbH (HLG), sowie Vertreter der Landes-Energie-Agentur Konzepte zur städtebaulichen Entwicklung des Frankenbach-Geländes vor, die das Parlament auf Jahre beschäftigen dürften.

Dem Frankenbach-Areal am südwestlichen Ortsrand kommt zur urbanen Entwicklung Münsters große Bedeutung zu. Auf drei Hektar Fläche, dort, wo bis vor Kurzem noch hunderte neuer Autos auf weiterer Veredelung harrten, sollen Gewerbe, Wohnungen, Kindertagesstätte, Betreutes Wohnen und Alterspflege Einzug halten. Dies ist Plan seit 2016. Nachdem lange Zeit scheinbar wenig passierte, sollen in den kommenden 18 Monaten baureife Pläne für das 32 000 Quadratmeter große Gelände erarbeitet werden.

Neu ist die Idee der „Plus-Energie-Siedlung“. In ihr soll mehr Energie erzeugt werden, als ihre Bewohner im Jahresschnitt verbrauchen. Laut Bürgermeister sei dies „ein großer Schritt in die Zukunft nachhaltigen Wohnens“. Es habe beim Kampf gegen den Klimawandel Vorbildfunktion.

„In mehreren Projekten erarbeitet die Gemeinde Konzepte zur Innenentwicklung, um den Flächen- und Energieverbrauch zu minimieren“, betonte Bürgermeister Frank. Als eine von acht durch das Hessische Wirtschaftsministerium ernannten Modellkommunen in Hessen forciere Münster die Energiewende. Bei der Errichtung einer „Plus-Energie-Siedlung“ auf dem Frankenbach-Gelände werde die Klima-schutzkommune von der Hessischen Landgesellschaft (HLG) unterstützt. Bei einer Auftaktveranstaltung in Wiesbaden haben Bürgermeister Gerald Frank und Olaf Burmeister-Salg, Leiter der Abteilung Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport und Soziales, bereits die Ernennungsurkunde entgegengenommen.

Lange stand die Gemeinde mit dem Eigentümer ausgesuchten Geländes, der Frankenbach Automobil Logistik GmbH, in Verhandlung. Sie hatte das große Areal 2002 aus der Insolvenzmasse einer Firma gekauft, die dort bereits Fahrzeuge lagerte und aufbereitete. Frankenbach betrieb dieses Geschäft weiter, strukturierte jedoch seine fünf Standorte im Rhein-Main-Gebiet um und signalisierte vor einigen Jahren, den Standort Münster alsbald aufgeben zu wollen.

Über den Kauf konnte sich nun die Hessische Landgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Münster vor Kurzem mit dem bisherigen Eigentümer einigen. Über den Kaufpreis wurde trotz Nachfragen nichts bekannt gegeben. „Zu einem marktfähigen Preis“, lautete die Antwort von Burmeister-Salg. Im Grundbuch steht jetzt jedenfalls die Landgesellschaft, die den Kauf mit eigenen Mitteln im Auftrag Münsters finanzierte (hierzu Info-Kasten).

Eine „Schwarze Null“ sei Ziel aller Planungen, stellte Kunzelmann heraus. Wirtschaftlichkeitsprüfungen seien vor dem Ankauf erstellt und vom Land abgesegnet worden. Und Bürgermeister Frank ergänzte, man wolle einen städtebaulichen Missstand in Münster beseitigen, voran kommen mit den geplanten Entwicklungsvorhaben auf den Gelände und dabei kostenneutral bei der Errichtung der Bebauung vorgehen. Die Plus-Energie-Idee für die gesamten Vorhaben stehe freilich Münster als Klimakommune besonders gut an. Und es gebe zahlreiche Fördertöpfe, die für die unterschiedlichen Unterfangen anzuzapfen seien.

„Wir planen einen Siedlungstyp von morgen als Modellkommune schon heute“, erläuterte Burmeister-Salg das Ansinnen der „Plus-Energie-Siedlung“: „Dabei unterstützen die HLG, das hessische Wirtschaftsministerium, die Landes-Energie-Agentur und andere beteiligte Stellen mit Know-How, aber auch finanziell. So wird zum Beispiel die geothermische Potenzialanalyse komplett fremdfinanziert – immerhin ein fünfstelliger Betrag.“ Und das sei nur der Anfang.

Jetzt geht es darum, unter Einbindung von Parlament und Bürgern an der Konzeption mitzuwirken, um eine Infrastruktur zu schaffen, die Wohnen, Lebensqualität sowie eine zukunftsorientierte Mobilität schafft – und dies in einer Siedlung, die mehr Energie erzeugt, als sie braucht. „Münster wird dadurch zu einem Labor der Zukunftstechnologien. Wir sind stolz darauf, hier als Modellkommune Wegweisendes zu entwickeln, was morgen für andere zum Standard wird, um dem Klimawandel zu begegnen“, schloss Frank die Konferenz.

VON THOMAS MEIER