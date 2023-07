Münster macht bei der Refill-Initiative mit

Von: Norman Körtge

Hereinspaziert zum Auffüllen: Bürgermeister Joachim Schledt zeigt das Logo, das auf die erste Refill-Station im Rathaus aufmerksam macht. © P/Mittmeyer-Riehl

Das Rathaus Münster ist die erste „Refill“-Station im Gemeindegebiet. Es soll aber nicht die einzige Trinkwasser-Auffüllstation bleiben.

Münster – Trinken, trinken, trinken – der Rat von Medizinern ist nicht neu, aber die zurückliegenden sehr heißen Tage und die zu erwartenden nächsten Hitzewellen haben die Bedeutung, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, noch einmal hervorgehoben. Was in den heimischen vier Wänden oder etwa in Büros relativ unkompliziert machbar ist, ist für Menschen, die unterwegs sind, gleichwohl schwieriger. Und literweise Wasser mit sich rumschleppen, mag auch niemanden.

In Babenhausen steht deshalb die Installation von öffentlichen Trinkwasserbrunnen, zum Beispiel auf dem Marktplatz oder am Bahnhof, auf dem Prüfstand. Der Zweckverband Gruppenwasserwerk (ZVG) Dieburg hat gerade erst eine solche Zapfstelle im Wald am Eppertshäuser Weg zwischen dem Wasserwerk Hergershausen und Babenhausen in Betrieb genommen. Und auch in Münster gibt es zusammen mit dem dortigen Klimaschutzmanager Frank Nierula Überlegungen, in der Gemeine solche Möglichkeiten zu schaffen, wie Rathaus-Pressesprecherin Meike Mittmeyer-Riehl auf Anfrage berichtet.

6 140 Refill-Stationen und Trinkbrunnen Das Refill-Netz in der Region ist noch überschaubar. Auf der interaktiven Karte im Internet werden neben der neuen und bislang einzigen Station in Münster auch jeweils zwei in Dieburg und Seligenstadt sowie jeweils drei in Rodgau und Groß-Umstadt angezeigt. Deutschlandweit sind auf der Karte 6 140 Refill-Stationen und Trinkbrunnen vermerkt. Der ZVG-Trinkwasserspender am Eppertshäuser Weg ist dort aber noch nicht zu finden. Wer mitmachen möchte, kann sich auf der Webseite mit seinen Kontaktdaten registrieren, das Logo ausdrucken und sichtbar an die Tür oder ans Fenster hängen. Übrigens: Die Qualität des Leitungswassers wird in Deutschland engmaschig kontrolliert, daher kann es bedenkenlos getrunken werden. (nkö)

Allerdings hat Münster einen Weg gefunden, schnell und kostengünstig Trinkwasser zur Verfügung zu stellen: Die Gemeinde hat sich der Initiative „Refill“ (deutsch „Auffüllen“) angeschlossen. Deren Ziel ist es, ein Netz aus Trinkwasser-Stationen aufzubauen. Das Prinzip ist simpel. Öffentliche Einrichtungen, Firmen, Restaurants oder Einzelhandelsgeschäfte bieten kostenloses Leitungswasser an, das sich Passantinnen und Passanten in ihre mitgebrachte Trinkflasche abfüllen dürfen. Die erste auch so kenntlich gemachte Refill-Station befindet sich im Rathaus-Foyer in der Mozartstraße 8. Am dortigen Trinkwasserspender kann sich während der Öffnungszeiten jeder bedienen und Wasser in Flaschen gefüllt werden, erläutert Mittmeyer-Riehl.

Dabei soll es aber natürlich nicht bleiben. „Wir würden uns freuen, wenn sich viele Firmen und Einrichtungen der Initiative anschließen“, betont Bürgermeister Joachim Schledt. Aufwand und Kosten blieben gering, aber jede einzelne Trinkwasser-Auffüllstation trage dazu bei, Menschen zum ausreichenden Trinken bei Hitze zu bewegen und den Plastikmüll zu reduzieren, der insbesondere durch Einweg-Getränkepackungen entstehe. (Norman Körtge)