Münster setzt noch eins drauf

Aufstockung der Kläranlage

+ © Privat Eins draufgesetzt: Die Aufstockung der Münsterer Kläranlage geschieht in Holzbauweise, Wand- und Deckenelemente schweben per Kran an die richtigen Stellen ein. Das künftige Obergeschoss ist bereits erkennbar. © Privat

Die Arbeiten zur Aufstockung des Münsterer „Herzstücks“, der Kläranlage, sind in vollem Gange. Das Obergeschoss ist bereits erkennbar.

Münster – Die Bauarbeiten zur Aufstockung der Münsterer Kläranlage an der Gersprenz nahe den Hergershäuser Wiesen sind nun in vollem Gange. Zuletzt hatte es „wetterbedingt ein paar Verzögerungen“ gegeben, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Vor wenigen Tagen aber habe die Firma „Holzbau Drei Vetter GmbH & Co. KG“ aus Obertshausen mit dem Holzbau begonnen. Die Wand- und Deckenelemente wurden hierfür per Kran an die richtigen Stellen gehoben. Das künftige Obergeschoss ist bereits erkennbar.

„Die Kläranlage ist das Herzstück von Münster, ohne sie funktioniert gar nichts“, hatte Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos) bereits zu Beginn der Arbeiten im Frühjahr gesagt. Kein Wunder, dass die Anlage der größte Stromfresser in Münster ist. Das Betriebsgebäude stammt aus den Anfangszeiten der Kläranlage 1987, die Technik damals war freilich nicht die von heute. Vor allem aber ist Münster stark gewachsen seitdem. Die Kläranlage hat versucht, Schritt zu halten. Erst 2021 etwa ist das Belebungsbecken mit einem neuen Belüftungssystem ausgestattet worden. Dort wird das Abwasser biologisch gereinigt, nachdem grobe Verunreinigungen beseitigt sind. Mikroorganismen ernähren sich von den Nährstoffen, die noch im Wasser sind. Dafür jedoch muss Sauerstoff in das Becken gepumpt werden – und das verbraucht jede Menge Strom. „Das Belebungsbecken ist unser Hauptenergiefresser“, erläuterte Kläranlagen-Leiter Ahmed El Makhtari.

Energetisch alles topmodern

Das Betriebsgebäude ist jedoch nicht mitgewachsen. „Mit dem neuen Obergeschoss in Holzbauweise samt Pultdach, modernster Wärmedämmung und einheitlicher Holzverkleidung sowie Photovoltaikanlage wird das Gebäude für die Zukunft gut gerüstet sein“, sagt Münsters Pressesprecherin Meike Mittmeyer-Riehl. Die Elektro-Schaltanlage werde ebenfalls erneuert und ins Erdgeschoss verlegt, um den Hochwasser-Schutz zu verbessern.

Eine neue Heizung ist übrigens nicht nötig, denn das Gebäude wird seit 2013 nachhaltig und CO2-neutral beheizt: Für Heizung und Warmwasser setze man die Wärme des Abwassers ein, wie El Makhtari erläuterte.

Kosten von 1,2 Millionen Euro

Auch die Natur soll profitieren: Zusätzliche Nisthilfen unter anderem für die Schleiereule, auf deren Rückkehr man hofft, bieten Vögeln wichtige Schutzräume. Darum kümmert sich der stellvertretende Kläranlagen-Leiter und Nabu-Vogelexperte Wolfgang Kleinheinz.

Die Arbeiten sind für alle Beteiligten eine Herausforderung, denn sie müssen freilich bei laufendem Betrieb erledigt werden – sonst könnten die Münsterer nichts aufs Klo gehen. Im Herbst nächsten Jahres sollen sie abgeschlossen sein.

1,2 Millionen Euro lässt sich Münster seine „neue“ Kläranlage kosten. Gut investiertes Geld, meint Bürgermeister Schledt, denn die Modernisierung trage dazu bei, Energiekosten zu senken und die Abwassergebühren – im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen – stabil zu halten oder gar wie zuletzt leicht zu senken.

Mitarbeiter gesucht Das Kläranlagen-Team sucht aktuell Verstärkung. Das Jobangebot für eine Vollzeit-Stelle sowie die Ausschreibung für einen Ausbildungsplatz sind im Netz zu finden.

» muenster-hessen.de

dann „Stellenangebote“



+ Zentimeterarbeit ist die richtige Platzierung der Elemente für die Arbeiter eines Spezial-Unternehmens für Holzbau. © Meike Mittmeyer-Riehl/Gemeinde/P