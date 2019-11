Heimat- und Geschichtsverein verschönert Vorplatz an der Langsmühle in Münster

Die Langsmühle, seit 15 Jahren Quartier des vom Heimat- und Geschichtsverein Münster betriebenen Museums, bekommt ein neues Entree und einen neuen, Geschichte transportierenden Zaun. Letzterer steht seit gestern und wurde bereits beim Aufstellen zum Blickfang.

Münster – Entworfen hat das stolze Werk aus sechs Corten-Stahlplatten die stellvertretende Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins, Inge Eckmann. Freilich nach Absprache mit dem Vorstand und in Zusammenarbeit mit zahlreichen Beteiligten, wie sie versichert. „Ich fertigte die Vorentwürfe für die Laser-Zuschneidung“, informiert die nicht nur Geschichts- sondern auch Kunstinteressierte. Ihre Skizzen von Münsterer und Altheimer Motiven laserte Tobias Schadt von der Firma HST-Grafik in Dieburg sodann in die sechs je 2,40 Meter breiten Corten-Stahlplatten, die wiederum von der Firma Metallbau Schmidt in Münster, Auf der Beune 65, bearbeitet und schließlich auch am umzugestaltenden Vorplatz des Museums aufgestellt wurden.

Langsmühle in Münster: Geschichtsträchtige Motive eingebrannt

„Uns erschien diese Idee eines Eingangsbereiches für ein Museum interessanter, als nur ein Hinweisschild oder eine Schautafel aufzustellen“, sagt Eckmann. Zumindest wesentlich spannender stellt sich schon im Rohbau der Eingangsbereich nun dar. Auf den sechs Platten, die ihr farbliches Erscheinungsbild bald stark verändern werden, sind Altheims Kirche und das ehemalige Rathaus sowie Münsters Kirche St. Michael und das Storchenschulhaus eingebrannt. Zudem je ein Hinweis aufs Museum in der Mühle und die Gersprenz. Mithin geschichtsträchtige Wahrzeichen der beiden Orte.

+ Große Cortenplatten ersetzen den alten Ranchzaun an der Langsmühle, der schon lange unansehnlich war und abgerissen wurde. © Thomas Meier

Rund 10 000 Euro lässt sich der Heimatverein das Schmuckstück kosten, das er ohne gemeindliche Hilfe aus eigener Tasche zahlt. Allerdings hat bereits die Bürgerstiftung Münster signalisiert, das Projekt zu unterstützen. Und freilich begrüßt der Verein, dass die Kommune bemüht ist, die noch in Privatbesitz befindliche Langsmühle zu erwerben, dazu sogar nun eigens Sponsoren sucht.

Rostiger Look soll musealen Charakter des Umfelds unterstreichen

Auf den Werkstoff Corten habe man sich schnell geeinigt, sagt Eckmann, passe der doch mit seinen Eigenschaften bestens für den ihm zugedachten repräsentativen und dekorativen Zweck. Der Baustoff ist im Außenbereich nicht nur dauerhaft, witterungsbeständig, wartungsfrei und extrem langlebig, er bekommt auch schnell seinen rostigen Look, der so gut den musealen Charakter seines Umfelds unterstreichen wird.

+ Das Team von Metallbau Schmidt beim Zaun-Einsatz (von links): Simon Möbus, Harald Kreher und Enzo Grofalo verankern die gelaserten Platten am Museum. © Thomas Meier

Die Rostbildung ist bei diesem Edelstahl kein Problem. Unter der oxidierten Stahlschicht bildet sich eine Sperre aus Sulfaten und Phosphaten, die den Stahl vor dem Weiter- und somit Verrosten nachhaltig schützt.

