Münsters Ex-Bürgermeister Gerald Frank im Interview

Genießt seine Freiheit, oft auf dem Fahrrad: Münsters ehemaliger Bürgermeister Gerald Frank (SPD). © Dörr

Münsters ehemaliger Bürgermeister Gerald Frank (SPD) genießt seine Freiheiten, ist aber ein politischer Kopf geblieben. Ein Interview.

Münster – Im September 2020 endete die sechsjährige Amtszeit von Gerald Frank als Bürgermeister in Münster. Nach der verlorenen Wahl gegen den parteilosen, von der CDU unterstützten Joachim Schledt und schwierigen letzten Corona-Monaten als Rathaus-Chef ist der Sozialdemokrat zwar in den Ruhestand gegangen, aber ein politischer Kopf und ehrenamtlich aktiv geblieben. Was macht der 64-Jährige heute?

Herr Frank, seit bald drei Jahren sind Sie die Bürde des Münsterer Bürgermeister-Amts los. Was gefällt Ihnen an der gewonnenen Freiheit am meisten?

Eben die Freiheit. Ich habe keine Verpflichtungen und kann mich ganz den Dingen widmen, die mir Spaß machen. Das ist Lebensqualität. Vorher war ich ja ständig überall unterwegs, „eight days a week“ sozusagen. Das war schon eine hohe Schlagzahl ...

Nachdem Sie 61-jährig nicht mehr wiedergewählt worden waren, haben Sie keinen neuen Job mehr angetreten. Wieso nicht?

Nach diesen sechs Jahren in führender Position ist man nicht mehr für alles kompatibel. Ich hatte einige Gespräche und nach zwei Sachen ein bisschen die Fühler ausgestreckt. Es hat mich aber nichts so richtig gepackt. Zudem war die Corona-Zeit für eine Neuorientierung eher schwierig. Ich habe das Glück, dass ich gut vorgesorgt habe. Dazu gehört auch, dass ich vor knapp 20 Jahren mit meiner Frau ein Passivhaus mit Photovoltaik-anlage auf dem Dach gebaut habe. Während der Betrieb von Öl- und Gasheizungen jetzt extrem teuer geworden sind, ist für uns von der Energiekrise mit den hohen Preisen kaum etwas zu spüren.

Auf die kommunalpolitische Bühne sind Sie nach einiger Zeit zurückgekehrt: als Nachrücker der SPD-Fraktion im Kreistag und als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins.

Heike Hofmann hatte mich gefragt, ob ich für den Kreistag auf der SPD-Liste kandidieren möchte. Und es ist natürlich eine große Wertschätzung, wenn die Vize-Präsidentin des Hessischen Landtags auf einen zukommt. SPD-Vorsitzender in Münster bin ich wieder seit Oktober 2021. Ich habe nicht nach diesem Amt gestrebt. Es gab eine Sitzung, in der dringend jemand für den Vorsitz gesucht wurde. Da konnte ich meinen Ortsverein doch nicht im Stich lassen. Ich habe mich nicht um dieses Amt bemüht. Wie übrigens auch bei der Kommunalwahl 2011, als ich mich erst gar nicht auf der Liste gesehen habe. Auch vor der Bürgermeister-Wahl 2014 habe ich lange mit meiner Zusage gezögert. Die Ämter sind bislang stets zu mir gekommen, nicht ich zu ihnen.

Was treibt Sie mit Blick auf die Münsterer Ortspolitik derzeit am meisten um?

Zwei Themen tun mir weh. Das eine ist, dass die Klimaschutzkommune Münster das Frankenbach-Gelände nicht wie ursprünglich geplant als eine von acht hessischen Modellkommunen für sogenannte Plus-Energie-Siedlungen gleichermaßen für Wohnen und Gewerbe erschließt, einschließlich Kindergarten und betreutem Wohnen für Senioren. Die großen Zukunftsthemen unseres Landes waren dort platziert. Nun soll dort allein Gewerbe hinkommen. Das ist die falsche Strategie und der Weg in die falsche Richtung. Unsere Pläne mit dem Frankenbach-Gelände hatten Antworten auf die Fragen von Gegenwart und Zukunft, Klimawandel, Energiekrise und Wohnungsnot. Wir brauchen dringend Wohnungsbau. Ohne zusätzliche Wohnungen bekommen wir nicht die Fachkräfte für unsere Kitas, die Pflegeheime, die Facharbeiter und Facharbeiterinnen, die Polizei und so weiter.

Ein vor Jahren erstelltes Klimaschutz-Teilkonzept zur Wärme hat ergeben, dass 70 Prozent des Energieverbrauchs in Münster auf das Konto der Heizungen geht.

Da gibt es ein riesiges Einsparpotenzial. Auf dem Frankenbach-Gelände gab es vielversprechende Geothermie-Probebohrungen. Hier wäre zu untersuchen, ob dies für ein Wärmenetz, das auf andere Quartiere ausgedehnt werden könnte, geeignet ist. Das wäre günstiger als Wärmepumpen für jedes Haus. Das würde auch dem Prädikat „Klimaschutz-Kommune“ gerecht werden. Aber dieses scheint meinem Nachfolger egal zu sein ...

Und das andere Thema?

Ist wie beschrieben schon ein Teil des Frankenbach-Konzepts gewesen. Der Wohnungsbau wird mir zu wenig aufgegriffen. Mich schmerzt zudem der Sanierungsstau in den gemeindeeigenen Wohnungen. Es tut mir leid, dass auch unter meiner Verantwortung hier nicht mehr möglich war. Aber es ist jahrzehntelang auch unter meinen Vorgängern zu wenig geschehen. Doch statt zu verkaufen, sollte die Gemeinde rangehen und in einem Langzeitkonzept die sukzessive Sanierung der Wohnungen und Häuser betreiben. Nicht alles sofort, sondern „step by step“ vorgehen – und auf gar keinen Fall die Wohnungen verkaufen! Das wäre das aus meiner Sicht ein Negieren der sozialen Verantwortung und gesamtgesellschaftlich höchst gefährlich. Gefordert ist hier allerdings der Gesamtstaat: Bund und Land müssten beispielsweise kommunale Genossenschaften bei Neubau und Sanierung von Sozialwohnungen stärker unterstützen.

Was sagen Sie zur Sackgasse, in der das marode und noch unter Ihrer Verwaltungsregie geschlossene Hallenbad zu stecken scheint?

Das ist ein Thema, das Münster nicht alleine lösen kann. Ich finde, man müsste doch noch mal prüfen, was man mit der bestehenden Infrastruktur anfangen kann und woher bisher unbekannte Finanzierungen kommen können.

Als Bürgermeister hätten Sie gern den Rathaus-Platz umgestaltet. Die Planungen sind nach den Machtwechseln im Bürgermeister-Amt und in der Gemeindevertretung in der Schublade verschwunden. Für Sie angesichts anderer, womöglich wichtigerer Aufgaben der Gemeinde und einer knappen Kasse verständlich?

Nein, denn das wäre vom Programm „Lebendige Zentren“ wie so vieles andere mit bis zu 66 Prozent bezuschusst worden. In allen Städten, wo es Plätze gibt, ist Leben. Aber nicht auf Parkplätzen! Schon unter meinem Vorgänger Walter Blank sollte da auch mal eine Bühne hin. Das wäre alles machbar! Ich habe zum Beispiel bei der Skaterbahn in Altheim gezeigt, dass man durchaus auch über Fundraising Geld reinholen kann und habe da meine beruflichen Erfahrung als Führungskraft bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe einbringen können. Der Skaterpark hat die Gemeinde nichts gekostet. Toll war, dass Jugendliche die Initiative ergriffen hatten und sich dann auch noch mehrfach persönlich beim Spendensammeln engagiert hatten.

In der Gemeindevertretung verkörpern inzwischen auch ein paar neue Gesichter die Münsterer SPD-Politik, Nina Zeitz zum Beispiel. Ist sie die neue Hoffnungsträgerin des Ortsvereins?

Auf jeden Fall ist sie ein Glücksfall für Münster! Sie kommuniziert gut, ist sehr empathisch, begreift Dinge sehr schnell. Leute wie sie tun der politischen Kultur gut. Sie ist eine Persönlichkeit, der man nicht einfach bestimmte Dinge an den Kopf wirft.

Das Gespräch führte

Jens Dörr