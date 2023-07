Münsters Gewerbe im Fokus

Von: Ralf Enders

Teilen

Das Gebiet „Auf der Beune“ soll 2024 Ort der Münsterer Gewerbeschau werden. Auch der Kreisfeuerwehrverband wird dort mitfeiern. © Dörr

Die Münsterer Gemeindevertretung hat eine Gewerbeschau im Jahr 2024 und die Suche nach neuen Flächen für Gewerbegebiete beschlossen.

Münster – In Münster wird es im nächsten Jahr wieder eine Gewerbeschau geben. Die Gemeindevertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend im Rathaus einstimmig beschlossen, die Veranstaltung am 31. August und 1. September 2024 „Auf der Beune“ zusammen mit dem Gewerbeverein durchzuführen. 35 000 Euro im Haushalt 2024 und die Arbeitskraft der Bauhof-Mitarbeiter wurden bewilligt.

Zuletzt gab es 2017 eine rein Münsterer Gewerbeschau, ebenfalls „Auf der Beune“. Die Veranstaltung im nächsten Jahr soll die mit Eppertshausen gemeinsam organisierte Gewerbemeile auf der Landesstraße zwischen den beiden Gemeinden ersetzen. Eppertshausen hatte die beliebte Gewerbemeile zu Jahresanfang abgesagt. Begründung: zu teuer, zu wenig personelle Ressourcen. In Münster nahm man die Entscheidung aus dem nördlichen Nachbarort damals „mit großem Bedauern“ zur Kenntnis, machte sich aber alsbald an die Planung einer eigenen Leistungsschau.

Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos) freute sich nun über die Einstimmigkeit der Lokalpolitiker und die Planungssicherheit. Er verwies aber auf die Kosten und die angespannte Haushaltslage: „Etwas anderes könnte dafür unter den Tisch fallen.“ Schledt berichtete aber auch, dass der Kreisfeuerwehrverband einen Teil seiner 125-Jahr-Feier in die Gewerbeschau integrieren möchte.

Streit über neue Gebiete

Weniger Einstimmigkeit herrschte in der Gemeindevertretersitzung über einen Antrag der CDU-Fraktion, wonach der Gemeindevorstand beauftragt wird, die gesamte Gemarkungsfläche auf mögliche Standorte für neue Gewerbegebiete zu untersuchen. Der Antrag wurde mit den Stimmen von CDU und FDP angenommen, SPD und ALMA/Grüne waren dagegen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Thorsten Schrod verwies zur Begründung auf die finanzielle Situation der Gemeinde, die zudem von den Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst belastet werde. „Es ist dringend notwendig, die Einnahmen unserer Gemeinde zu erhöhen“, und Steuererhöhungen seien mit der CDU nicht drin.

Dem schloss sich die FDP an, doch Grünen-Fraktionsvorsitzender Julian Dörr meinte, um Münsters Finanzen zu verbessern, helfe die Prüfung nicht. Man solle sich lieber auf die „nachhaltige Entwicklung“ der bestehenden Gewerbegebiete Seerich, Frankenbach-Gelände und Breitefeld konzentrieren, als bereits nach Neuem zu schauen. Und: „Wollen wir Münster von allen Seiten mit Gewerbe zupflastern?“

SPD-Sprecher Christian Steinmetz monierte: „Das Breitefeld gammelt seit Jahren vor sich hin.“ Die Antragsbegründung durch die Finanzmisere sei merkwürdig, denn bis ein Gewerbegebiet Geld einbringe, vergingen mindestens zehn Jahre. Bis dahin habe man nur Erschließungskosten.

CDU-Chef Schrod entgegnete: „Wir erschließen noch nichts, wir schauen erst mal, was nach dem Seerich und dem Frankenbach-Gelände passieren könnte.“

Bürgermeister Schledt wies den Vorwurf zurück, das Breitefeld sei desolat: „Das ist unfair gegenüber den Firmen dort, die unsere besten Gewerbesteuerzahler sind.“ Das Frankenbach-Gelände sei „am Laufen“, als nächstes stehe der Abriss der Gebäude an.