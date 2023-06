Die Glocken von Münster

Von: Jens Dörr

Seinen Gruß konnte beim Fest jeder in Form eines Fingerabdrucks hinterlassen. © Dörr

Bei ihrem Fest zum 50. Geburtstag haben die Münsterer Georgspfadfinder de Beucher hoch hinauf geführt. Sie selbst sind auf dem Weg zum Verein.

Münster – Im Mai berichtete unsere Zeitung über das 50-jährige Bestehen des Stamms St. Michael Münster der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Nun feierten die Münsterer Pfadfinder das halbe Jahrhundert im Kirchhof von St. Michael mit mehreren Angeboten für Kinder, Speis und Trank sowie Live-Musik am Abend. Besondere Einblicke boten derweil die Führungen in den Kirchturm.

Dorthin, wo man sonst nicht einfach gehen kann, führte Daniel Kallendorf. Er ist Messdiener der katholischen Pfarrgemeinde und hat sich nach und nach Wissen über das Gotteshaus, vor allem aber über die Technik der Kirchturm-Uhr und die vier Glocken angeeignet. Mehrmals stieg der Münsterer am Samstag mit Gruppen die 100 Stufen hinauf und gab Kindern wie Erwachsenen Wissenswertes mit auf den Abstieg.

Bis zur Spitze misst der Turm der Kirche St. Michael 37 Meter, die Glocken befinden sich ein paar Meter darunter. Jede von ihnen hat einen Namen: St. Michael, St. Marien, St. Joseph und St. Franz Xaver. Die Glocke St. Michael ist mit 1 263 Kilo das Schwergewicht. St. Franz Xaver wiegt nur etwa ein Viertel davon. Gemäß Läuteordnung der Gemeinde sind je nach Anlass unterschiedlich viele der vier Objekte ins weithin vernehmbare Glockenspiel einbezogen: Werktags-Gottesdienste etwa werden fünf Minuten vor Beginn mit zwei Glocken eingeläutet, Festtags-Gottesdienste schon sieben Minuten vorher mit dem Zusammenspiel aller vier Glocken angekündigt. Bei Taufen und Trauungen hingegen erklingen wiederum drei der Glocken.

Knapp 30 Meter weiter unten freuten sich unter anderem Emely Schneider und Jan Terwart, die den Münsterer Stamm führen, über jeden Besucher. Schon am Nachmittag füllte sich das Gelände zusehends, obwohl die regionale Pfadfinderkonkurrenz am Samstag groß war: Auch jene in Groß-Zimmern feierten ein Jubiläum, „und unser Bezirksvorstand hat heute Hochzeit“, so Terwart.

In Sachen Außengelände, das der Stamm für seine Aktivitäten mit Wölflingen (ab 7 Jahre), Jungpfadfindern (ab 10), Pfadfindern (ab 13) und Rovern (ab 16) gern anmieten möchte, gibt es derzeit noch nichts Neues. Dies wäre für die Münsterer der nächste infrastrukturelle Schritt in ihrer Entwicklung. Nach fünf Jahrzehnten als Teil der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg und eng verbunden mit der Pfarrgemeinde St. Michael will der Stamm außerdem zum eingetragenen Verein werden. Dies soll beispielsweise Akte wie die Anmietung eines Geländes erleichtern. Auch hier ist der Stamm weiter auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel.

Daniel Kallendorf (links) führte Besucher des 50-Jahr-Fests der Münsterer Pfadfinder zu den Glocken im Turm der Kirche St. Michael. © Dörr, Jens