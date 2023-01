Münsterer Ensemble präsentiert „Musical meets Hollywood“

Originalgetreue Kostüme sind bei der professionellen Herangehensweise von „OnStage“ Ehrensache. © Peter Panknin

Aus Romanstoffen verschiedener Autoren wurden berühmte Filme, aus manchen Filmen wurden Musicals. Das in Münster beheimatete Musical-Ensemble mit „OnStage“ hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, drei dieser Stücke auf die Bühne zu bringen und an drei Abenden Ende Januar dem Publikum in Münster zu präsentieren. Motto des Filmfestivals: „Von der Bühne auf die Kinoleinwand und wieder zurück“.

Münster – Um Missverständnissen vorzubeugen: Es ist natürlich immer dasselbe Stück, das zur Aufführung kommt, aber es basiert auf verschiedenen Grundlagen. So ist zum Beispiel „Rebecca“ als Roman von Daphne du Maurier entstanden, der Stoff wurde von Regie-Legende Alfred Hitchcock aufgegriffen und verfilmt, und Sylvester Levay (Musik) sowie Michael Kunze (Text) haben schließlich ein Musical daraus gemacht. Ausschnitte aus diesem Musical bringt nun das Ensemble von OnStage auf die Bühne der Kulturhalle, zunächst in Münster, im März dann in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis.

Ereignisse während der russischen Revolution hat zunächst Boris Pasternak zu Papier gebracht, David Lean bannte den Stoff auf Zelluloid, und schließlich war es Lucy Simon, die ihn zu einem Musical verarbeitete.

Als dritte Variante tauchen an dem Abend auch Ausschnitte aus einer US-amerikanischen Filmkomödie (Regie Robert Luketic) mit dem Titel „Natürlich Blond“ auf. Die Romanfassung stammt von der Autorin Amanda Brown, die Musical-Fassung von Jerry Mitchell (Regie), Kevin Schroeder und Heiko Wohlgemuth (Texte).

Gruselig, dramatisch und komisch wird’s also. OnStage hat es sich eigenen Angaben zufolge zur Aufgabe gemacht, „mit großem ehrenamtlichen Engagement Musicaltheater auf hohem künstlerischen Niveau zu erarbeiten und aufzuführen“. Vor allem junge und jung gebliebene Talente werden bei OnStage musikalisch, theaterpädagogisch und/oder tänzerisch gefördert. Die bisherigen Projekte trugen die Titel „Dracula“, „Es war einmal – eine märchenhafte Musical-Gala“ und „Frankenstein“.

Erstmalig stellen sich seitens des OnStage-Ensembles Svenja Zielke (Choreografie) und Lukas Fengler (Chorleiter) in ihren neuen Aufgabenfeldern vor. Marc Bockius führt Regie, Carola Martin leitet das Orchester, während Bianca Maschemer und Iris Wilk dafür sorgen, dass alle schauspielenden Personen passend gekleidet sind.

Viele der Namen sind in Münster und Umgebung bekannt, und die Besucher dürfen gespannt sein, was die Musical-Begeisterten am 27., 28. und 29. Januar auf die Bühne der Kulturhalle bringen. Am Ende eines hoffentlich erfolgreichen Abends soll es zudem noch für alle eine besondere Überraschung geben.

Infos

„Musical meets Hollywood" am Freitag, 27., Samstag, 28. und Sonntag, 29. Januar. Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr, Sonntag um 17 Uhr. Karten für 20 bis 27,50 gibt es über den Anbieter ztix und die Homepage des Vereins.

Da schau her: Das Münsterer Ensemble „OnStage“ präsentiert Ende Januar seine neueste Produktion an drei Abenden in der Kulturhalle. © Panknin