Kennedy-Schule in Münster wächst

Von: Jens Dörr

Stecken beim Ortstermin die Köpfe zusammen (von links): Hausmeister und Da-Di-Werk-Mitarbeiter Florian Galinski, Jan Lutz (Da-Di-Werk), Schuldezernent Lutz-Köhler, Rektorin Nicole Sabais und Konrektor Sebastian Flick. © Dörr

Die John-F.-Kennedy-Schule in Münster ist die größte Grundschule im Kreis Darmstadt-Dieburg und eine der größten in Hessen. Und sie wächst weiter.

Münster – Schon jetzt ist die Münsterer John-F.-Kennedy-Schule die größte Grundschule im Landkreis Darmstadt-Dieburg und einer der größten in Hessen: 600 Jungen und Mädchen lernen dort im nächsten Schuljahr, Jahrgangsstufe 1 wird erstmals siebenzügig sein. Tendenz laut Kreis: steigend. Um dem Schülerwachstum Herr zu werden, steht im nächsten Schuljahr eine große Baumaßnahme an: Bis Sommer 2024 soll parallel zur Stettiner Straße ein 12,5 Millionen Euro teurer Neubau entstehen. Noch sind dort keine Vorzeichen zu erkennen, doch der Kreis verspricht schnelle Umsetzung.

Bei einem Ortstermin haben Schuldezernent Lutz Köhler (CDU), der Fachbereichsleiter des für den Schulbau zuständigen kreiseigenen Da-Di-Werks, Jan Lutz, Rektorin Nicole Sabais und Konrektor Sebastian Flick das Vorhaben zumindest vor dem geistigen Auge schon mal lebendig werden lassen. Derzeit liegt auf der Fläche hinterm Zaun eine sanfte „Hügelkette“, an die sich wiederum die beiden Bolzplätze anschließen. Die Hügel werden abgetragen, dort entsteht der Neubau.

Auf 3 100 Quadratmetern Bruttogeschossfläche werden künftig die Verwaltung (Erdgeschoss), die dritten (erster Stock) und die vierten Klassen (zweiter Stock) untergebracht. „Wir sprechen von einem Jahrgangs-Haus und Jahrgangs-Teamstrukturen“, sagt Schulleiterin Sabais. „So kann man sich gut vernetzen und die Schüler gut betreuen.“ In der ersten und zweiten Etage wird es je sechs Klassenräume plus zwei sogenannte Differenzierungsräume und eine „Teamstation“ für die Lehrer geben, dazu eigene Toiletten. Dank einer Hubbühne sollen alle Ebenen des Gebäudes barrierefrei erreichbar werden.

Errichtet wird es in modularer Bauweise aus Holz, gegründet auf Schraubfundamenten. „Alle Teile, auch die Fundamente, können eines Tages abgebaut und an anderer Stelle wiederverwendet werden“, erläutert Lutz für das Da-Di-Werk den Nachhaltigkeitsgedanken. Gleichwohl, daraus macht auch Vize-Landrat Köhler kein Geheimnis, der Modulbau an der Kennedy-Schule keine Interimslösung von wenigen Jahren sein soll. Er soll die große und größer werdende Grundschule mindestens auf mittlere Sicht räumlich auskömmlich präparieren.

Die Modulbauweise wirkt sich auch positiv auf die Dauer der Errichtung aus. Denn wer hört, dass die Bauarbeiten erst im nächsten Frühjahr beginnen sollen, der fragt sich, wie das bis zum Beginn des Schuljahrs 2024/25 klappen soll. Köhler und Lutz versprechen: Die Planung sei „abgeschlossen“, der Aufbau eine Sache von „drei, vier Monaten“, plus anschließendem Innenausbau. Auch Sabais lässt keinen Zweifel daran, dass der Zeitplan eingehalten wird: „In den Sommerferien 2024 müssen wir umziehen.“ Bis dahin wird auch die Mensa erweitert, wo 80 Sitzplätze hinzukommen. „Momentan geben wir 180 Essen pro Tag aus, müssen dies in vier Schichten tun“, so Sabais.

Von den 12,5 Millionen (Brutto-)Kosten für den Neubau sind rund 10 Millionen reine Baukosten. Der Rest entfällt auf Planung und Außengelände. Wobei kein neuer Schulhof nur für die dann im Neubau beschulten Dritt- und Viertklässler gemeint ist. Sie werden sich in den Pausen weiter auf dem jetzigen Schulhof zwischen den Bestandsgebäuden und der Sporthalle mit den Erst- und Zweitklässlern mischen.

Bei dem Modulbau handelt es nicht mehr um die im Kreis mehrfach (auch an der Münsterer Aue-Schule) errichtete „mobi:skul“, sondern um eine in Sachen Technik, Oberflächen und Ausstattung verbesserte Variante eines anderen Anbieters. Dieser – die Müllerblaustein HolzBauWerke GmbH aus Blaustein im Alb-Donau-Kreis – übernimmt für den Kreis sowohl die Fertigung der Teile als auch den Aufbau.

Damit kann sich die Kennedy-Schule, seit 2010 Ganztagsschule, so aufstellen, dass sie sogar für die Neunzügigkeit gewappnet wäre. 2023/24 wird sie neben den sieben ersten Klassen je sechs zweite, dritte und vierte Klassen sowie vier Vorlauf-, zwei Intensiv- und eine Vorklasse beschulen. Von den 600 Kindern – 550 wohnen in Münster und 50 im Norden von Dieburg – nehmen im nächsten Schuljahr 340 die Betreuung in Anspruch. „Auch hier ist die Tendenz steigend“, sagt Sabais.

Personell decken die vielen Schüler aktuell 38 Lehrkräfte, 17 Betreuungskräfte und 7 Teilhabe-Assistenten ab. Von 2026 bis 2029 tritt Jahrgangsstufe für Jahrgangsstufe zudem der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz an der Grundschule in Kraft, was den infrastrukturellen Druck auf den Kreis erhöht.