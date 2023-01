„Oase“ für pflegende Angehörige

Teilen

Gedächtnisspiele, während die pflegenden Angehörigen mal Zeit für sich selbst haben. symbo © dpa

Die Rund-um-die-Uhr-Betreuung eines Demenzkranken ist eine gewaltige Herausforderung, die die Angehörigen an ihre Grenzen – und darüber hinaus – bringt. Die Verantwortlichen der Ökumenischen Sozialstation Dieburg-Groß-Zimmern-Münster wissen das freilich genau und bieten deshalb in Dieburg zweimal wöchentlich eine Entlastung für die Betreuer an, wie der Caritas-Verband Darmstadt als Trägerverein mitteilt.

Dieburg/Münster/Eppertshausen – „Oase“ heißt das Angebot für pflegende Angehörige passend, denn die freie Zeit ist eine Oase im Alltagsstress. Sie können einige Stunden unbesorgt ihren eigenen Interessen und Verpflichtungen nachgehen. „Eine wahre Besonderheit, denn Betroffene wissen zu gut, wie eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung von Demenzkranken im eigenen Zuhause das Familienleben verändert“ berichtet Kathrin Behn vom Sozialdienst. Rückmeldungen zeigten, „dass diese freien Stunden ein kostbarer Schatz für die Angehörigen sind, aber auch für die Teilnehmenden eine großartige Abwechslung bieten“.

Aber auch die an Demenz Erkrankten selbst profitieren. Die Teilnehmer aus Dieburg, Groß- und Klein-Zimmern, Münster, Altheim und Eppertshausen werden bei Gedächtnisspielen, gymnastischen Übungen oder beim Singen „in fachlich geschulten Händen bestens betreut“.

Behn: „Gründe für die ,Oase’ gibt es viele. Nicht nur wegen der Entlastung der Pflegenden, sondern auch für die an Demenz erkrankten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Denn hier erleben sie Gemeinschaft und Akzeptanz, lösen sich aus ihrer sozialen Isolation und stärken ihre Selbstachtung.“

Das Programm sei abwechslungsreich: Gedächtnistraining, Seniorengymnastik, biografisches Arbeiten oder Musik. Mittwochs bietet die Sozialstation Frühstück und Mittagessen, freitags Mittagsessen und Kaffeetrinken. Der Fahrdienst der Johanniter-Unfall-Hilfe holt die Teilnehmer auf Wunsch zu Hause ab und bringt sie wieder dahin.

„Alle Menschen, die von der Erkrankung Demenz oder vom Alleinsein betroffen sind, können in unsere ,Oase’ kommen. Erhält ein Betroffener bereits Leistungen aus der Pflegeversicherung, besteht die Möglichkeit einer teilweisen Kostenübernahme durch die Pflegekasse. Wir bieten Betroffenen selbstverständlich dabei unsere Unterstützung an“, so die Caritas-Mitarbeiterin, die für alle Fragen die Ansprechpartnerin ist. (Ralf Enders)

Infos

„Oase“ der Ökumenischen Sozialstation: zweimal wöchentlich, mittwochs von 8.30 bis 13.30 Uhr und freitags von 11.30 bis 16.30 Uhr im Altenzentrum St. Rochus,

Gerhart-Hauptmann-Straße 14, Dieburg. Anmeldeformulare und weitere Informationen gibt’s unter z 06071 / 30680.

Unter dieser Rufnummer können sich auch Interessierte melden, die das ehrenamtliche Team verstärken möchten.