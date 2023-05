Sanierung der Friedrich-Ebert-Straße in Münster

Ost-West-Achse gesperrt

Die Friedrich-Ebert-Straße in Münster wird derzeit saniert. Noch ein knappes Jahr müssen die Anwohner mit Einschränkungen rechnen.

Münster – Sie ist eine wichtige Ost-West-Verbindung in Münster, und sie ist derzeit unterbrochen: die Friedrich-Ebert-Straße. Sie und einige angrenzende Straßen sind in die Jahre gekommen, haben Risse und Schlaglöcher. Doch auch unter der Erde gibt es Handlungsbedarf; Wasserleitungen, Kanäle und an einigen Stellen auch die Gasleitungen werden erneuert. „Münster ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, unterirdische Leitungen wachsen leider nicht von selbst mit“, bringt es Pressesprecherin Meike Mittmeyer-Riehl auf den Punkt. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Anfang 2024 dauern, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.

Der Klimawandel, das hat man nicht sofort auf dem Schirm, spielt eine Rolle bei der gebotenen Kanalsanierung: „An vielen Stellen sind Kanäle zu klein, der Klimawandel mit bereits jetzt deutlich spürbaren, häufigeren Starkregen verschärft das Problem weiter“, sagt Mittmeyer-Riehl. Einige Gemeindestraßen wurden schon entsprechend saniert, etwa die Mozartstraße in Münster oder die Friedrich-Lehr-Straße in Altheim.

Die Friedrich-Ebert-Straße ist zwischen Am Mäusberg und der Goethestraße zunächst einmal bis zum 4. August voll gesperrt. Währen der gesamten Bauphase bis Anfang nächsten Jahres ist freilich mit Einschränkungen zu rechnen; die Gemeinde will je nach aktueller Lage informieren.

Der Kanal in der Friedrich-Ebert-Straße müsse nicht im gesamten Abschnitt, sondern nur zwischen Schiller- und Pestalozzistraße sowie im angrenzenden Teilstück Am Mäusberg erneuert werden. Diese Arbeiten beginnen laut Verwaltung voraussichtlich im Juni. Sind die Maulwurfarbeiten unter der Erde erledigt, werde die Fahrbahn der Friedrich-Ebert-Straße auf dem etwa 500 Meter langen Stück von der Goethe- bis zur Leskerstraße erneuert. Und nach Verlegung der Hausanschlüsse würden auch die Gehwege erneuert.

Die Linienbusse – sie sind auch ein Grund für die starke Abnutzung des Belags der Friedrich-Ebert-Straße – müssen Umleitungen fahren. Die Buslinie MD (Münster-Dieburg) nehme von Dieburg kommend in Richtung „Schule auf der Aue“ eine Umleitung über die Goethestraße. Bedient werden nach angaben der Kreisverkehrsgesellschaft Dadina die Bushaltestellen „SV Sportplatz“ und „Friedrich-Ebert-Straße“. Die Haltestelle „Münster Zentrum“ in Fahrtrichtung „Schule auf der Aue“ entfalle jedoch. In der Gegenrichtung ändere sich dagegen nichts.