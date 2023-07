Münsters Politik will Beruhigung in Altheims Kirchstraße

Von: Ralf Enders

Es ist eng in der Altheimer Kirchstraße, doch Tempo 30 gibt es ebenso wenig wie Querungshilfen, und die Parksituation ist unklar. © Enders

Die Münsterer Lokalpolitik dringt auf Querungshilfen und Tempo 30 in der Kirchstraße im Ortsteil Altheim.

Münster – Neben der Grundsteuer C, der Suche nach neuen Gewerbegebieten und der Gewerbeschau 2024 hat sich die Münsterer Gemeindevertretung auf ihrer jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche auch mit der Kirchstraße im Ortsteil Altheim beschäftigt.

Höchst unzufrieden sind alle Fraktionen mit der Situation dort. Es gibt nämlich keine sogenannten Querungshilfen in der engen, teils unübersichtlichen Straße, vor allem für die Schulkinder. Die CDU hatte deshalb einen Antrag gestellt, in Zusammenarbeit mit der zuständigen Landesverkehrsbehörde Hessen Mobil (die Kirchstraße ist eine Landesstraße) auf Querungshilfen zu drängen, zudem „Alternativen zur deutlichen Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs“ zu finden und vor allem zwischen Hauptstraße und Ortsausgang Richtung Richen Tempo 30 einzurichten. Dieser dreigeteilte Auftrag an den Gemeindevorstand wurde einstimmig angenommen.

„Schnell geht gar nichts“

CDU-Fraktionschef Thorsten Schrod: „Wir müssen Druck auf Hessen Mobil ausüben, sonst geht nichts vorwärts.“ Er verwies auf eines der Hauptprobleme: Die Straße gehört Hessen Mobil, der Bürgersteig der Gemeinde Münster. Und wenn zwei Behörden im Spiel sind, dauert vieles halt länger. Schrod: „Schnell geht gar nichts, und bei Hessen Mobil erst recht nicht.“

Die Situation könne aber nicht so bleiben: „Die Überquerung der Altheimer Kirchstraße stellt insbesondere unsere Kinder immer wieder vor große Herausforderungen. Durch die oftmals sehr unübersichtliche Parksituation stellt das sichere Überqueren der L 3095 ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.“ Im Schulwegeplan seien die Querungshilfen sogar bereits vorgesehen.

Breite Zustimmung

Der ALMA/Grünen-Fraktionschef Julian Dörr fand es bemerkenswert, „dass die Union Tempo 30 fordert“ und wollte sich dem freilich verschließen.

Auch die Fraktionsvorsitzende der SPD, Elke Müller, hatte nichts zu mäkeln: „Wir können nur zustimmen“, sagte sie und schob nach: „Der Gemeindevorstand hat noch nichts in dieser Sache unternommen.“

Diesen Vorwurf wies Bürgermeister Joachim Schledt (parteilos) entschieden zurück: „Wir gehen denen auf die Nerven, aber es passiert einfach nichts.“

Jörg Schroeter, Vorsitzender der FDP-Fraktion empfahl, damit nicht nachzulassen: „Wir müssen nerven und nerven bei Hessen Mobil.“

Vielleicht helfen ja die guten Kontakte der CDU zum örtlichen Landtagsabgeordneten und hessischen CDU-Generalsekretär Manfred Pentz aus Groß-Zimmern. Bei einem Ortstermin im Mai hatte sich die Münsterer CDU zusammen mit Pentz und Bürger informiert.

Das sagt Hessen Mobil Münster soll die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil „nerven“, fordern die Lokalpolitiker. Doch Jochen Vogel, Sprecher von Hessen Mobil, sieht den Ball in der Münsterer Hälfte liegen: „Dauerhafte Entscheidungen im Straßenverkehr werden immer von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde angeordnet und durch Markierungen, Verkehrseinrichtungen oder Verkehrszeichen als Allgemeinverfügung dem Verkehrsteilnehmer bekannt gegeben. Die zuständige Verkehrsbehörde für die L 3095 ist die Gemeinde Münster“, sagte Vogel auf Anfrage unserer Mediengruppe. Und: „Wenn die Verkehrsbehörde etwas anordnet, stellen wir die Schilder auf.“ Hessen Mobil nehme bei der L 3095 „keine straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben wahr“, sondern sei lediglich von der Straßenverkehrsbehörde vor jeder Entscheidung anzuhören. Zudem gibt es Voraussetzungen etwa für Querungshilfen; die erforderliche Fußgängerfrequenz müsse in einer Zählung ermittelt werden, die Münster bei Hessen Mobil beantragen könne. Eine Zählung vor ein paar Jahren habe nicht genügend Fußgänger ergeben. Vor allem aber: „Entscheidungen der Straßenverkehrsbehörde müssen in jedem Fall den Regeln der StVO und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und den zahlreichen Gerichtsurteilen entsprechen.“ re