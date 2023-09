Serengeti der Tierfreunde Dieburg

Teilen

Weitläufiges Gelände mit Wiesen, Bäumen, See und Bauten: die Dieburger Serengeti am Großwiesenweg zwischen Dieburg und Münster. © Richter, Sebastian

Tierheim, Gnadenhof, Lernort: Die Tierfreunde Dieburg haben mit ihrer „Serengeti“ zwischen Dieburg und Münster Großes vor.

Dieburg – Mimi kommt. Im Schlepptau ihre beiden Zwillinge und rund ein Dutzend weiterer Ziegen. Mimi ist die Chefin der kleinen Herde und gut befreundet mit dem Quartett der Tierfreunde Dieburg, die dem Besucher von der Presse ihre Serengeti erläutern wollen: Gabriele und Herbert Dobner, Karin und Kai Uwe Wagner. Vier von sechs Gesellschaftern der „Serengeti gemeinnützige Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt“, kurz „gUG“. Die Gesellschaft mit der ungewöhnlichen Rechtsform ist seit Anfang des Jahres Eigentümerin eines fünf Hektar großen Geländes im Auenland zwischen Dieburg und Münster, am Herrnwiesenweg. Viel Grasland, Bäume, ein See und ein Gebäudebestand, der von innen größer ist, als er von außen wirkt und der der Aufarbeitung harrt.

Nach einer ersten Bestandsaufnahme haben die Planungen begonnen, und vieles hängt jetzt von der Finanzierbarkeit ab. „Unter anderem soll hier ein Tierheim entstehen“, sagt Gabriele Dobner, „Als Tierfreunde Dieburg sind wir bereits seit 33 Jahren im Tierschutz aktiv. Unsere Herberge für Fund- und Abgabetiere, das Daktari in Gundernhausen, bietet allerdings nur begrenzten Raum. Und das Kreistierheim ist eher ein Fundbüro, nimmt tatsächlich nur Fund- und keine Abgabetiere auf und vermittelt sie meist sehr schnell wieder an ihre Besitzer zurück, denn heutzutage sind fast alle Tiere durch einen Chip zuordenbar. Was aber geschieht mit Katzen, Hunden und anderen Haustieren, die ihre Heimat verlieren, weil ihr Besitzer ins Pflegeheim muss oder gar gestorben ist? Das Tierheim in Darmstadt und auch die Kellerranch in Weiterstadt sind zudem überlastet, haben beide Aufnahmestopp.“

Höchste Standards

Es soll ein Tierheim höchsten Standards werden, nicht nur als Verwahranstalt für Tiere, sondern auch eine Anlaufstelle für Bürger in Not. Herbert Dobner nennt als Referenz Udo Gansloßer. Das ist ein in Fachkreisen angesehener Zoologe. Als Mitglied von EASA, der Europäischen Zoo Assoziation, führt er regelmäßig Kurse in Verhaltensbiologie und Tiergartenbiologie durch, ferner berät er Zoos und Tierparks, ist Autor von Sachbüchern und übersetzt zoologische Schriften.

Während Mimi der Kaffeerunde im Schatten eines alten Baums wortwörtlich auf den Keks geht und davon so viele wie möglich zu naschen sucht, dann aber auch an Herbert Dobners Strohhut kulinarischen Gefallen findet, erläutert der ehrenamtliche Geschäftsführer weitere Facetten des Serengeti-Konzepts. Wie auf der Kellerranch in Weiterstadt soll nun auch bei Dieburg ein Gnadenhof entstehen, eine Bleibe für ausgemusterte Nutztiere ebenso wie eine Seniorenresidenz für unvermittelbare, alte und kranke Hunde. Und eine Auffangstation für Igel ist geplant.

Erweiterung des „Daktari“

Serengeti – das ist eigentlich der Name einer großen Savanne mit viel Wildlife in Afrika, in Deutschland bekannt geworden durch die Sendungen des ehemaligen Frankfurter Zoodirektors Bernhard Grzimek. Und die Dieburger Serengeti ist ein namentlich logischer Schritt zur Erweiterung des Daktari, benannt nach einer amerikanischen Fernsehserie, die in einer Tierarztstation im afrikanischen Busch spielt.

Die Dieburger Serengeti soll auch außerschulischer Lernort für die Begegnung von Mensch, Tier und Natur werden. Das Angebot richtet sich an Kitas, Schulen, auch Einrichtungen für Menschen mit Einschränkungen, bei denen Tiere ja regelrechte „Türöffner“ sein können.

Viele Gruppen einbinden

Außerdem soll es weiterhin Einzelveranstaltungen geben wie das Sommerfest, mit dem Tierfreunde und Serengeti-Gesellschafter die Aufnahme des Betriebs auf dem Gelände am Großwiesenweg signalisierten. „Wir hatten da eine wundervolle Hunderallye“, schwärmt Gabriele Dobner, „mit vielen Teilnehmenden“.

Mit solcher und weitergehender Öffentlichkeit soll das Projekt in diverse soziale Netzwerke und ehrenamtliche Strukturen eingebunden werden. Herbert Dobner nennt beispielsweise den Nabu und andere Vereine, aber auch die Kreisagentur für Beschäftigung sowie den Naturpark Bergstraße-Odenwald mit der Grube Messel und das Wisent-Nachzuchtprojekt auf dem Gelände der Muna in Münster.

Jeden Sonntag geöffnet

Zur Förderung allgemeiner Vernetzung öffnet sich die Dieburger Serengeti jetzt jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr für Besucher. Es wird allerdings nachdrücklich darum gebeten, auf eine Anfahrt mit dem Auto zu verzichten. Das Gelände ist von Dieburg aus über den kleinen Bahnübergang westlich des Bahnhofs (dort gibt es Parkplätze) zu erreichen, von Münster über den Bahnübergang am Ende der Mozartstraße.

Am Ende des Treffens – Mimi und ihre Herde haben sich wieder dem satten Grün auf dem Gelände zugewandt – hat Herbert Dobner noch eine Art Werbeblock parat: „Um unsere Ideen zu verwirklichen, brauchen wir Geld. Als gemeinnützige Gesellschaft können wir Spendenquittungen ausstellen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, mit einem regelmäßigen Betrag zum Förderer der gUG zu werden.“

Infos im Internet

serengeti-dieburg.de

Vier von sechs Serengeti-Gesellschaftern (von links) Herbert Dobner, Gabriele Dobner, Karin Wagner und Kai Uwe Wagner. © Holdefehr

Tierschutz im Ostkreis Darmstadt-Dieburg Tierheim Babenhausen Außerhalb 41, 64832 Babenhausen

Telefon 06073 64299 tierheim-babenhausen-hessen.de

Kreistierheim Münster Munastraße 2, 64839 Münster

Telefon 06071 3944390 kreistierheim-muenster-hessen.net

Tierfreunde Dieburg Nordhäuser Straße 21, 64380 Roßdorf

Telefon 06071 829631 tierfreunde-dieburg.de