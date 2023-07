Vorstand des SV Münster wieder komplett

Aufatmen am Mäusberg

+ © Dörr Beim SV Münster (vorn das Kunstrasen-Großfeld, hinten das Vereinsheim) rollt der Fußball weiter. Zwei Monate nach der abgebrochenen Wahl hat der Verein einen dritten Vorsitzenden gefunden. © Dörr

Der SV Münster hat nach langer Suche seinen Vorstand komplettiert und kann nun ohne Satzungsänderung oder gar Notvorstand weitermachen.

Münster – Der SV Münster ist mit 800 Mitgliedern einer der größten Vereine der Gersprenz-Gemeinde. Der Sportverein vom Mäusberg, der insbesondere für seine vielen Fußball-Teams bekannt ist (aber auch Gymnastik und Flag Football bietet), hat sich zwei Monate nach seiner abgebrochenen Vorstandswahl an der Spitze wieder komplett aufstellen können. Durch die nun erfolgreiche Wahl von Ralf Schmidt zum dritten Vorsitzenden auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung blieb dem SVM eine Satzungsänderung oder gar die Bestellung eines Notvorstands durchs Amtsgericht Dieburg erspart.

Letztere droht einem Verein als Worst-Case-Szenario, wenn er nach einer erfolglosen ordentlichen Mitgliederversammlung (nach der der alte Vorstand kommissarisch im Amt bleibt) und einer wenige Wochen später erneut mangels Kandidaten gescheiterten Wahl seine in der Satzung für die Geschäftsfähigkeit festgelegte Mindestzahl an Vorsitzenden nicht erreicht. Dann müsste das Amtsgericht auf Antrag, zum Beispiel eines Mitglieds, einen Notvorstand bestellen. Ab da hinge die weitere Existenz des Vereins am seidenen Faden. Gelänge es dem Notvorstand nämlich nicht, einen regulären Vorstand auf die Beine zu stellen, müsste er die Vereinsauflösung in die Wege leiten.

Zur Not Satzungsänderung

Diesem Szenario hatte der SV Münster zur Versammlung am Freitag allerdings vorgebaut. „Hätten wir aus Angst der Mitglieder vor der Verantwortung keinen dritten Vorsitzenden gefunden, auf der Ebene darunter aber genug mitarbeitende Mitglieder gefunden, hätten wir eine Satzungsänderung vorgenommen“, sagt Matthias Wanitschek. Er war wie auch Andreas Holschuh schon bei der regulären Versammlung Anfang Mai zu einer weiteren zweijährigen Amtszeit als SVM-Vorsitzender bereit gewesen. Um handlungsfähig zu bleiben, sieht die aktuelle Vereinssatzung bislang aber drei Vorsitzende vor. Joachim Boucher, bislang dritter Vorsitzender, hatte jedoch nicht erneut kandidiert und beim ersten Anlauf hatte trotz vorheriger intensiver Suche niemand sonst seinen Hut in den Ring geworfen. Wäre das erneut der Fall gewesen, hätten die Münsterer ihre Satzung dahingehend angepasst, künftig mit zwei Vorsitzenden operieren zu können.

Ralf Schmidt der dritte Vorsitzende

Weder das, noch der schmerzhafte Gang zum Amtsgericht wurden aber nötig. Möglich machte es die Kandidatur des dann auch einstimmig gewählten Ralf Schmidt: „Er war jahrelang vor allem in unserer 1b aktiv, spielt heute bei den Alten Herren, war auch schon Jugendtrainer und kennt unseren Verein“, freut sich Wanitschek über seinen neuen Vorstandskollegen, der zudem erst 35 Jahre alt ist. Beim SV Münster kann es daher wie gewohnt weitergehen, auch wenn im Rahmen einer konstituierenden Vorstandssitzung womöglich noch die Aufgabengebiete (Sport, Wirtschaftsbetrieb, Finanzen) unter den Vorsitzenden anders als bisher verteilt werden.

Gewählt wurden am Freitag neben Wanitschek, Holschuh und Schmidt auch die Mitglieder des erweiterten Vorstands. Dort hatte Wolfgang Eberhardt aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut kandidiert, will den Verein aber weiter unterstützen. Nicole Zimny, Björn Scharf und Bernd Kreher standen zur Wiederwahl bereit, mit Patric Eichhorn und Sven Krüger gesellten sich zwei weitere junge Mitglieder neu hinzu.

Als wichtige Unterstützer des SV Münster ohne Vorstandszugehörigkeit fungieren zudem Diether Huther (Sponsoring, „Rentner-Trupp“ für die Platzpflege), Wilfried Legler (Vereinsheim), Michael Beilstein (Mitglieder, Buchhaltung) und Peter Roßkopf (Jubiläen, Presse, Stadionsprecher), Udo Herd (Datenschutz), Valentin Roßkopf (Veranstaltungen) und Johannes Schneider (Energiemanagement). Die fünf Mitglieder des Beirats der Blau-Weißen blieben Thorsten Stahl (Vorsitzender), Udo Herd, Stefan Roßkopf, Thorsten Feuchtinger und Gerd Girbig.