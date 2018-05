Zeitintensives Windelthema

CDU möchte kostengünstige Entsorgung anbieten

+ © Th. Meier Solche Windelcontainer wie in Dieburgs Max-Planck-Straße wünscht sich die CDU auch für Münster. © Th. Meier

Münster - Baldmöglichst Windelsäcke in Münster besser und kostengünstig entsorgen möchte die CDU, die hierzu Anfang des Jahres einen Antrag in der Gemeindevertretung stellte. Nun mahnt die Partei baldige Umsetzung an. Sie kritisiert, dass viel Zeit vergeht, weil vom Parlament Ausschüsse und Sachverständige bemüht würden.