Zwölf große Kisten für die Ukraine

Von: Ralf Enders

Die PDUM-Vorstandsmitglieder Sebastian Schecker und Julian Gertz (1. und 2. von links) sowie der Vorsitzende Dr. Ulrich Wissmann (2. von rechts) nahmen die Sachspenden der SPD Münster von Wolfgang Weber (Vorstand SPD Münster, 3. von rechts), und dem Münsterer SPD-Vorsitzenden Gerald Frank (rechts) entgegen. © p

Die SPD Münster ist nachhaltig in ihrem Engagement für die Ukraine“, teilt der Ortsverein mit. Zwölf große Umzugskartons, eine Reisetasche und ein großer Reisekoffer, bepackt vor allem mit Kleidungsstücken und Küchengeräten, seien bei einer Spendenaktion zusammengetragen worden.

Münster Die Anregung zu der Sammlung sei von SPD-Vorstandsmitglied Wolfgang Weber und dessen Frau Olena gekommen. Er und der Münsterer SPD-Vorsitzende Gerald Frank übergaben die Sachspenden nun dem Verein Partnerschaft Deutschland-Ukraine/Moldova (PDUM) in dessen Sammelstelle in Griesheim. PDUM sorgte für den Transport in die Ukraine. Frank: „Unser Engagement darf nicht nachlassen, denn die Ukraine verteidigt nicht nur sich selbst, sondern auch unsere westlichen Werte und die Demokratie.“

PDUM wurde 2003 von Menschen gegründet, die beruflich in der Ukraine beschäftigt waren oder dem Land anderweitig nahestanden. Zweck und Ziel sei es, die Ukraine, inzwischen auch Moldawien, „durch wirtschaftliche, kulturelle und humanitäre Initiativen zu unterstützen und auf ihrem Weg nach Europa zu begleiten“. Seit Beginn des Angriffskrieges organisiert der Verein regelmäßige Hilfstransporte in die Ukraine.

„Wir sind sehr dankbar für die Spenden der SPD Münster, denn nach den Angriffen auf die Energieversorgung wird jede Hilfe gebraucht“, sagte der PDUM-Vorsitzende Dr. Ulrich Wissmann. Im Rahmen des Transports in die Ukraine zu Weihnachten wurden auch rund 1 000 Weihnachtspäckchen für Kinder übergeben. (re)