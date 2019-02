Altes Rundschau-Areal: Neues Leben in Sicht

Neu-Isenburg – Ein bisschen traurig flattern die halb runtergelassenen Jalousien der alten Rundschau-Verwaltungsgebäude im Wind. Der Anblick des gesamten Areals ist nicht mehr sonderlich schön. Von Nicole Jost

Seit dem Frühjahr 2013 sind Druckerei und Redaktion in Neu-Isenburg in der Rathenaustraße nicht mehr in Betrieb, 2015 wurde das 53 000 Quadratmeter große Grundstück kurzzeitig Heimat für 700 Flüchtlinge, bevor es wieder in einen Dornröschenschlaf versank. Doch jetzt tut sich was auf dem Gelände: Der Eigentümer, seit Sommer 2017 die Firma Isarkies Wohn- und Gewerbegrund GmbH aus dem bayerischen Essenbach in der Nähe von Landshut, trifft wichtige Vorbereitungen zur Gestaltung der Zukunft im Gewerbegebiet Süd.

„Uns liegen jetzt die Abbruchgenehmigungen für die meisten Gebäude vor“, sagt Herbert Blaschke, Geschäftsführer der Isarkies. Schon im Dezember habe das Unternehmen mit dem Abbau im Inneren der Bürogebäude begonnen; in dieser Woche wurden die Arbeiten auch von außen sichtbar, als eine Fachfirma die Dämmplatten der Dächer abbaute. All das unter der Aufsicht des Regierungspräsidiums in Darmstadt, betont Blaschke.

Die Pläne des bayrischen Unternehmens haben sich indes ein wenig verändert. „Unsere erste Idee war es, einen Teil der Gebäude, darunter auch die Hallen, zu erhalten und zu revitalisieren. Doch im Augenblick arbeiten wir auch an einer Abrissgenehmigung für diese.“ Denn wenn man es genau betrachte, sei es wahrscheinlich interessanter, das Areal komplett neu zu beplanen. „So können wir die Qualität des gut zugänglichen Geländes besser nutzen“, kündigt Blaschke an.

Hotel mit rund 120 bis 140 Betten geplant

Das Vorhaben, an der Rathenaustraße ein Gründerzentrum entstehen zu lassen, gelte aber dennoch, dann eben in einem Neubau. „Das war ein Wunsch der Stadt Neu-Isenburg, die sich solch einen Treffpunkt für Jungunternehmer gut vorstellen kann und auch Bedarf sieht“, sagt Blaschke. Überhaupt sei die Absprache mit Bürgermeister Herbert Hunkel und der Wirtschaftsförderung im Rathaus sehr eng.

Der Fokus von Isarkies liege jetzt zunächst auf dem ehemaligen Verwaltungsgebäude direkt an der Rathenau-/Ecke Hermannstraße. Denn dort soll das geplante Hotel mit rund 120 bis 140 Betten entstehen. „Der Abriss soll spätestens im Sommer erledigt sein. Es ist immer besser, mit künftigen Interessenten zu verhandeln, wenn sie sich vor Ort schon ein Bild über die Fläche machen können“, weiß der Geschäftsführer. Erst dann könne er mit den potenziellen Investoren auch über die Zeitschiene sprechen, bis wann das Hotel realisiert sein soll.

+ Auf der zweiten Isarkies-Baustelle beißt bereits der Bagger: Das Ex-Langnese-Gelände in der Dornhofstraße wird ebenfalls von dem Unternehmen entwickelt. © Jost Überhaupt möchte er möglichst viele Interessen berücksichtigen. Blaschke schwebt ein in sich passendes Konzept mit mittelständischen Betrieben vor. Er spricht von kleinteiligem Gewerbe, einem Handwerkerhof, der den Gewerken Ausstellungs- und Arbeitsfläche bietet. Es gebe schon konkrete Verhandlungen mit mittelständischen Unternehmen, die am Standort Isenburg ihren Betrieb vergrößern möchten, ein Interessent suche Lagerfläche für Archive. Auch etwas größere Einheiten seien denkbar und die dringend benötigten Parkplätze ebenfalls vorgesehen. „Wir müssen das Gelände mit so viel Weitsicht planen, dass das Konzept auch Sinn macht. Es nutzt uns nichts, wenn wir den Handwerksbetrieb neben das Hotel legen und dann morgens um sechs die Flex losgeht, während in den Hotelzimmern die Gäste noch schlafen wollen“, so Herbert Blaschke.

Ein bisschen weiter ist Isarkies auf seiner zweiten Isenburger Baustelle. Das ehemalige Langnese-Gelände in der nicht weit entfernten Dornhofstraße wird ebenfalls von der bayrischen Unternehmensgruppe entwickelt. Dort sind die Abrissarbeiten schon in vollem Gange. Die alte Halle ist schon nicht mehr vorhanden, als nächstes wird das Verwaltungsgebäude dem Erdboden gleich gemacht. Und für das interessante Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zu AirPlus gibt es bereits konkrete Verhandlungen: Es soll ein Ausbildungszentrum für den medizinischen Bereich entstehen.

Damit werden die Isenburger wohl insgesamt zufrieden sein mit der Entwicklung ihres Gewerbegebiets Süd: Die Stadtverordneten hatten an dieser Stelle nämlich ein Logistikzentrum für Amazon – und damit vermutlich sehr viel mehr Verkehr – verhindert.