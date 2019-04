Sie ist die neue Leiterin der Neu-Isenburger Stadtbibliothek

Neue Leiterin für die Stadtbibliothek: Dr. Annette Wagner-Wilke hat zum 1. April die Nachfolge von Jutta Duchmann angetreten, die nach 27 Jahren zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet wurde. Auf sie warten große Herausforderungen.

Neu-Isenburg – Zum einen geht es darum, auf die veränderten Anforderungen für eine Bibliothek zu reagieren, zum anderen die Umgestaltung in Zusammenhang mit der Hugenottenhalle zu begleiten. Die neue Leiterin freut sich auf die Aufgaben: „Es ist für mich sehr reizvoll, mich hier einzubringen. “.

„Wir haben uns schon Sorgen gemacht, ob wir eine gute Nachfolgerin für Jutta Duchmann finden werden“, gibt Bürgermeister Herbert Hunkel zu. Denn die ehemalige Bibliotheksleiterin hat mit Unterstützung ihres Teams schon große Fußstapfen hinterlassen. Doch die Sorgen seien beim Vorstellungsgespräch schnell verflogen. „Dr. Annette Wagner-Wilke hat uns überzeugt“, betont Hunkel.

Die 47-Jährige, die in Gießen geboren wurde und in Darmstadt und Umgebung aufgewachsen ist, bringt als promovierte Kunsthistorikerin jede Menge Erfahrungen mit. Sie hat in Frankfurt Geschichte und Italienische Literatur studiert und in Freiburg über den Darmstädter Maler Ludwig von Hofmann (1861 bis 1945) promoviert. Wagner-Wilke arbeitete unter anderem am Institut Mathildenhöhe Darmstadt und seit 2015 als Leiterin der Stadtbücherei Dietzenbach.

Für den Wechsel in die Hugenottenstadt gibt sie gleich mehrere Gründe an. Dazu zählt das Renommee ihres neuen Aufgabenbereichs. „Die Stadtbibliothek gehört zu den führenden Einrichtungen in hessischen Kommunen mit 30 000 bis 50 000 Einwohnern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in einem überaus engagierten und kreativen Team und einem ebenso engagierten Förderkreis“, betont die neue Leiterin, die sich aktuell einen Überblick verschafft.

Mit ihrem Team möchte sie bürgernahe Bibliotheksangebote für Leser aller Altersgruppen entwickeln und umsetzen. Eine besondere Rolle wird dabei die Leseförderung des Nachwuchses spielen. „Wir wollen die Kinder möglichst früh abholen.“ Dazu zählt auch die Fortentwicklung der Medienangebote und der Veranstaltungsarbeit. Die Digitalisierung ist ein weiteres großes Thema. „Da müssen wir auch an die Anschaffung von Tablets denken.“

Überhaupt stehen die Bibliotheken landesweit vor einem großen Umbruch. „Die klassische Ausleihe tritt in den Hintergrund“, berichtet Kulturdezernent Theo Wershoven. Die Einrichtungen entwickeln sich immer mehr zum Treffpunkt und einem Ort zum Lernen und der Kommunikation. Und in diese Richtung soll sich auch die Neugestaltung der Stadtbibliothek und der Hugenottenhalle bewegen. Eine Projektstudie wurde nach Angaben von Wershoven dem Magistrat vorgelegt. Nun gehe es um das Finanzierungskonzept. Zudem werde bei Institutionen nachgefragt, ob sie ein Interesse haben, in den neuen Kulturkomplex zu ziehen. Der Kulturdezernent geht davon aus, dass die Stadtverordneten im Sommer über das Konzept beraten werden. Dabei werden auch neue Ideen einfließen, so Wershoven. So gebe es beispielsweise aktuell interessante Entwicklungen in den Niederlanden und Dänemark, die auch ein Thema für Neu-Isenburg sein könnten.

Von Holger Klemm