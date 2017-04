Wo Anwohner sich auf Baustellen einstellen müssen

Neu-Isenburg - Ob Markierungsarbeiten, kleinere Straßensanierungen oder der Austausch von Beschilderungen: „Neben den großen Projekten finden über das Jahr verteilt auch kleinere Maßnahmen statt, die der Sicherheit des Verkehrs dienen“, erklärt Erster Stadtrat Stefan Schmitt.

Wann wo in den kommenden Wochen die Arbeiter anrücken und Autofahrer deshalb kurzfristig mit Behinderungen rechnen müssen, darüber hat der Magistrat gestern informiert. Derzeit stehen demnach vor allem Markierungsarbeiten im Stadtgebiet auf der Agenda. Daher würden in den betroffenen Straßen kurzfristige Halteverbote für den ruhenden Verkehr eingerichtet. Die Straßenverkehrsbehörde bittet um Verständnis für diese Maßnahme. „Wir versuchen, die Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten. Sobald die Markierungsfarbe trocken ist, werden die Parkflächen schnellstmöglich wieder freigegeben“, betont Schmitt. Mit den Markierungsarbeiten hat die Stadt eine Fachfirma beauftragt, die laut Magistrat „insbesondere die mit der Zeit verblassten Parkflächenmarkierungen auf den Straßen erneuert“. Wann genau wo gearbeitet werde, könne man nicht exakt im Voraus sagen, da die Arbeiten nur angegangen werden können, wenn das Wetter mitspielt.

Bei Dauerregen beispielsweise kann nicht gearbeitet werden, denn dann läuft die Farbe im Wortsinn weg. Aber Regen gab’s ja kaum in den vergangenen Wochen, weshalb die Arbeiten in der Wilhelmstraße auch bereits erledigt sind. Nach Ostern, voraussichtlich am 20. April, folgen Markierungen in der Alice-, Kurt-Tucholsky- und in der Mainstraße. Anschließend geht es in Gravenbruch weiter.

Wo Autofahrer am längsten im Stau stehen Zur Fotostrecke

„Isenburger sind aufmerksame Menschen“, sagt der Erster Stadtrat – immer wieder werde im Rathaus nachgefragt, was sich wo auf den Straßen tut. Daher sei es ihm wichtig, auch über „kleineren Straßenbaustellen der nächsten Wochen“ zu informieren. Folgendes steht noch an, wovon Auswirkungen auf den Straßenverkehr zu erwarten sein dürften:

In der Hugenottenallee soll die in die Jahre gekommene Fahrbahn saniert werden, und zwar zwischen Dornhofstraße und Frankfurter Straße. In drei Bereichen wird die Fahrbahndecke abgefräst und neu aufgebracht.

In der Frankfurter Straße, Höhe Einmündung Hugenottenallee, wird der abgesackte Bankettbereich am Seitenstreifen neu gemacht.

Saniert wird die Ostseite der Spessartstraße, dort wird die Fahrbahndecke stellenweise erneuert.

In Zeppelinheim werden Gehwege saniert – und zwar in der Straße Dr.-Eckener-Platz und am „Hirschsprung“, an der Einmündung zur Kapitän-Lehmann-Straße.

Rubriklistenbild: © dapd