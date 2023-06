Aus für Kellertheater in Neu-Isenburg

Von: Nicole Jost

Blickt mit einem Lächeln auf 42 gute Jahre: Michael von Loefen (68) räumt nach vier Jahrzehnten den Löwenkeller. Das Äppelwoi-Theater ist Geschichte. © JOST

Michael von Loefen kommt die Treppe des Löwenkellers in Neu-Isenburg hoch. In seinen Armen vier große Apfelwein-Bembel. Ein Blick in den Raum, in dem der Frankfurter 42 Jahre Theater spielte, lässt erkennen: Hier wird gerade ausgeräumt.

Neu-Isenburg - Der markante, goldene Glitzervorhang hängt ein bisschen schief von der Decke herab, die Barhocker sind übereinander gestapelt, die Stühle beiseite geschoben. „Die Brauerei kommt noch und holt die Theke ab“, berichtet Michael von Loefen. Der Vorhang des letzten Stücks im Äppelwoi-Theater ist bereits gefallen.

Kündigung durch die Stadt

Die Stadt Neu-Isenburg hat dem Pächter, der mehr als vier Jahrzehnte hier einen wichtigen Teil seines Lebens verbrachte, gekündigt. „Ich bin schon sehr enttäuscht über dieses Ende. Aber was soll ich machen. Dann ist jetzt halt fertig und gut ist“, wirkt der Regisseur und Schauspieler des Äppelwoi-Theaters ein bisschen resigniert. „Unser Theater ist die Belebung des Stadtmuseums“, ist er überzeugt und bedauert vor allem das abrupte Ende eine großartigen Ära. In den besten Zeiten hat er mit seinen Schauspielern im Keller des Haus zum Löwen drei mal in der Woche gespielt. Doch schon die Pandemie hat von Loefen schwer ausgebremst: „Nach Corona haben wir die Besucherzahlen nicht mehr erreicht. Zuletzt haben wir hier noch einmal in der Woche gespielt“, berichtet er. Ganz zu Ende geht seine eigene Theaterkarriere mit der Kündigung aber nicht, denn seit 2007 betreibt er ein zweites Äppelwoi-Theater im Bad Homburger Kurhaus.

Was ihm von Neu-Isenburg bleibt, sind grandiose Erinnerungen. Unter dem Namen „Spottlicht-Theater“ eröffnet das Theater am 27. Oktober 1981. Ein Journalist der Offenbach-Post, Frank Methlow, hatte ihn damals bei einer Show in Bensheim gesehen und den Kontakt in die Hugenottenstadt hergestellt. „Es war also eher ein Zufall, dass wir hier gelandet sind. Aber es hat gepasst“, sagt er trotz des jetzt für ihn so schroffen Abschieds.

Mit „Loriots Tele-Revue“ hat Michael von Loefen damals eröffnet. Es waren Szenen des großen deutschen Humoristen in hessischer Bearbeitung.

Zwischen Kabarett und Salon-Komödie

„Die ersten Jahre in den 80ern schwankten zwischen politischem Kabarett und gepflegter Salon-Komödie“, erinnert sich von Loefen. 1982 gab es ein Programm mit der Satire-Zeitschrift „Titanic“ sowie die Woody-Allen-Komödie „Spiel’s noch mal, Sam!“. Auf Stoffe des Regisseurs griffen die Kellerkünstler noch öfter erfolgreich zurück: 1983 mit „Gott oder Tod“, 1986 mit „Wer früher stirbt, ist länger tot“, 1990 mit der Mauerfall-Komödie „Vorsicht Trinkwasser!“. Dazwischen gab es aktuelle politische Kabarett-Programme wie „Ha-la-li-luja“ (1983) oder „Rubbellos statt arbeitslos“ (1985). Eine Mischung, die sich bis Anfang der 90er Jahre bewähren sollte. Einen „unerwarteten Hit“ landete die Gruppe ab 1983 mit der Schwulen-Komödie „Blonde Erdbeere“ und 140 ausverkauften Vorstellungen.

Drei Jahre lang hat auch der Fernseh-Star Pit Krüger mit im Ensemble des Spottlicht-Theaters gespielt. „Das war eine tolle Zeit. Aber es hatte auch einen Nachteil. Pit war Schwiegermutters Liebling und das Publikum wurde zusehends älter“, berichtet der Theater- Besitzer. Das habe sich irgendwann wieder geändert und gerade zuletzt hatte er zunehmend Zulauf von jüngeren Besuchern. Zum Erfolg beim Publikum kam 1991 die Auszeichnung mit dem Kulturpreis des Kreises Offenbach.

Später setzte von Loefen auf Improvisations-Shows und anschließend kamen die Schlager-Shows. In Programmen mit Titeln wie „Petticoat und Entenschwanz“ oder „Da-Da-Da-Der Märchenprinz“ wurden die „ollen Kamellen“ live gesungen.

Mehr Platz für Museum

Auch wenn Michael von Loefen es nicht ganz nachvollziehen kann, „warum die Stadt hier ein Museum raus drückt“, hat er sich vorgenommen, sich jetzt voll und ganz auf Bad Homburg zu konzentrieren. Einen Teil des Jahres, rund vier Monate, lebt er gemeinsam mit seinem kleinen Sohn auf Zypern. Auf der Sonneninsel schreibt er auch die neuen Stücke.

Bürgermeister Gene Hagelstein erklärt den Grund der Kündigung: „Wir brauchen – ganz unabhängig von der großen Instrumentensammlung von Klaus Göckes – einfach mehr Platz im Museum. Wir müssen uns konzeptionell neu aufstellen“, sagt der Rathauschef. Auch Michael von Loefen will er nicht ganz die Tür zu schlagen, nach 42 Jahren in Neu-Isenburg. „Wir sind offen für Gespräche und Überlegungen, wo das Äppelwoi-Theater spielen könnte“, bietet er an. Betont aber, dass die Stadt künftig nicht mehr für einmal in der Woche Theater den ganzen Keller im Haus zum Löwen blockieren möchte.

