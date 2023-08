Ausgezeichnete Pflege: Eingespieltes und gut gelauntes Team

Die Auszeichnung überreichte Andreas Besche (PKV, Dritter von rechts) an Mentor John und Angela Hartmann (Wohnbereichsleitung). Mit dabei sind (von links) Altbürgermeister Herbert Hunkel, Minister Kai Klose, Svenja Kruse (Pflegedienstleitung) und Regine Kamps-Steiger (Einrichtungsleitung) sowie Elke Weyand (Geschäftsführerin Mission Leben) und Bürgermeister Gene Hagelstein. © postl

Das Altenwohnheim An den Platanen ist Landessieger im Wettbewerb der Pflegeprofis geworden.

Neu-Isenburg – Große Freude im Altenpflegeheim An den Platanen: Das Haus ist Landessieger im Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“. Die Auszeichnung überreichen gestern der hessische Minister für Soziales und Integration Kai Klose und Andreas Besche, Geschäftsführer beim Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV), der den Wettbewerb ausrichtet.

„Wir wollten der Pflege, insbesondere jedoch den pflegenden Menschen eine Plattform geben, wo ihre Zufriedenheit auch zum Ausdruck gebracht und gewürdigt werden kann“, erklärt Besche die Entstehung des Wettbewerbs. Damit eingebunden sind auch die Gesundheitsministerien der Bundesländer.

In Neu-Isenburg hat man rechtzeitig erkannt, dass man sich um eine würdige Betreuung und Pflege von älteren Mitmenschen kümmern muss.

In ihrer Begrüßung nennt Elke Weyand, Geschäftsführerin von Mission Leben, der Trägerin der Einrichtung, die vielfältige Problematik im Pflegebereich. „Wir befinden uns in einem schwierigen Fahrwasser, Finanz- und Strukturprobleme sind eine große Herausforderung“, wendet sie sich an den Minister. „Kämpfen Sie für uns in Wiesbaden“, wünscht sich Weyand.

„Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir wissen, was zu tun ist und es gibt viel zu tun“, so Klose. Bis 2028 werden seinen Angaben nach rund 13 000 Personen im Pflegebereich in den Ruhestand gehen. „Gleichzeitig wird die Zahl der Pflegebedürftigen weiter stark ansteigen“, beschreibt der Minister den Teufelskreis. „Wir brauchen gut ausgebildetes, gut bezahltes und ausreichenden Personal.“ Im Namen der Landesregierung dankt er dem Pflegeteam für die wertvolle Arbeit und gratuliert zum Erfolg.

Abstimmen für die nächste Runde Der bundesweite Wettbewerb wurde vom Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) bereits das vierte Mal ausgerufen. Rund 2700 Nominierungen für den Preis gingen deutschlandweit ein; 77000 Menschen stimmten anschließend in einem vierwöchigen Online-Voting ab. Die Sieger in den Bundesländern stehen dabei stellvertretend für die 1,7 Millionen Pflegekräfte in Deutschland, die sich täglich engagiert um Patienten und Pflegebedürftige kümmern und öffentliche Wertschätzung verdienen. Für die knapp 90 Nominierten in Hessen wurden rund 4300 Stimmen abgegeben. Fast 500 davon gingen an das Pflegeteam vom Altenpflegeheim An den Platanen in Neu-Isenburg. Mit dem Landessieg sind sie nun für das Finale des bundesweiten Wettbewerbs qualifiziert. Vom 1. bis zum 31. Oktober können alle Interessierten für die Bundessieger abstimmen auf www.pflegeprofis.de.

Große Anerkennung gibt es auch von Bürgermeister Gene Hagelstein: „Einen Mitmenschen aus der Familie an Dritte zur Betreuung und Pflege zu übergeben, ist ein einschneidender Schritt. Umso wichtiger ist es, zu wissen, dass sich fachlich gut ausgebildete und vertrauensvolle Mitmenschen kümmern. In Neu-Isenburg hat man rechtzeitig erkannt, dass man sich um eine würdige Betreuung und Pflege von älteren Mitmenschen kümmern muss“, verweist er auf die besonderen Bemühungen von Alt-Bürgermeister Herbert Hunkel, der ebenfalls anwesend ist. Dass nun das Haus An den Platanen den Hessensieg errungen hat, sei ein Beleg dafür und mache die ganze Stadt stolz. In ihrem recht emotionalen Beitrag schildert Einrichtungsleiterin Regine Kamps-Steiger den Weg, als sie von diesem Wettbewerb erfuhr, über die „Mobilmachung“ des Teams bis hin zum Erfolg. „Das Schlimmste war dann, als wir von unserem Sieg wussten, dass wir vorerst nicht darüber sprechen durften“, so die Leiterin.

Große Freude auch bei der Wohnbereichsleitung mit Mentor John und Angela Hartmann. „Wir sind superstolz, es ist Euer aller Verdienst“, wendet sich John an die Pflegerinnen und Pfleger. (Leo F. Postl)