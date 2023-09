Ausstellung in Neu-Isenburg: Ein Stück Heimat auf der Flucht

Von: Philipp Bräuner

Eine Knolle mit Geschichte: Christa Arnold vom Verein Pour l´Yseboursch freut sich über die großen Kartoffeln – die ebenfalls von den Glaubensflüchtlingen mitgebracht wurden. © postl

Eine Ausstellung der Vereins Hugenotten- und Waldenserpfad im Rathaus beschäftigt sich mit der Essens- und Pflanzengeschichte von Hugenotten und Waldensern.

Neu-Isenburg – Was nimmt man mit, wenn man aus seiner Heimat fliehen muss? Im Fall der Hugenotten und Waldenser war das neben ihrem Glauben vor allem die eigene Agrar- und Kulinarkultur. Das zeigt eine Ausstellung im Rathaus, die nun eröffnet wurde.

Schon ihr Titel verdeutlicht die enge Verbindung, die Hugenotten und Waldenser zu ihrer Pflanz- und Esskultur hatten, welche wiederum bis heute ausstrahlt: „In fremder Erde Wurzeln schlagen – Menschen und Pflanzen im Exil“. Das merkt auch Landrat Oliver Quilling (CDU) in seinem Grußwort an. „Selten werden in der Metapher ,Wurzeln schlagen‘ Menschen und Pflanzen in einem Atemzug genannt“, sagt er. Und spricht auch gleich die Kernbotschaft der Ausstellung an: „Mit ihrem eigenen Anbau der Nahrungsmittel, dem Zubereiten der Speisen und der Küchenkultur haben die Migranten zur Bereicherung beigetragen.“ Die von den geflüchteten Hugenotten und Waldensern mitgebrachten Gerichte seien aus ihren Aufnahmeländern nicht mehr wegzudenken.

Bevor die Hugenotten und Waldenser ihre Pflanzen und Rezepte mitgebracht hatten, wollte ich zumindest aus kulinarischer Sicht nicht in Deutschland gelebt haben.

So sieht es auch Dorothe Römer, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Hugenotten- und Waldenserpfad. Sie ist zur Ausstellungseröffnung aus Bad Karlshafen angereist, der Hugenottenstadt im äußersten Norden Hessens. „Ich bin ganz ehrlich“, sagt sie, „bevor die Hugenotten und Waldenser ihre Pflanzen und Rezepte mitgebracht hatten, wollte ich zumindest aus kulinarischer Sicht nicht in Deutschland gelebt haben.“

Tatsächlich erfährt man von erstaunlichen Verbindungen zwischen den französischen Glaubensflüchtlingen und teils selbstverständlich für heimisch gehaltenen Nahrungsmitteln. So habe es beispielsweise das Wissen der Hugenotten gebraucht, damit die Zuckerrohrverarbeitung in Deutschland überhaupt möglich wurde – vorher süßte man nur mit Honig. Auch viele Apfel- und Birnensorten sind laut der Ausstellung von den Hugenotten und Waldensern erst nach Deutschland mitgebracht worden, beispielsweise der Piemonteser Apfel. Neben deren Herkunftsgeschichten erfährt man in der Ausstellung, wo noch ganz konkret Exemplare dieser alten Sorten zu finden sind.

Die Schau ist aber nicht nur Wanderausstellung mit insgesamt über 40 Stationen, sondern findet auch simultan in den verschiedenen Ländern statt, die zur Geschichte der Hugenotten und Waldenser gehören, sagt Römer. Gerade erst komme sie von der Eröffnung der Ausstellung in Bern. Aber auch in Italien und Frankreich seien Wanderausstellungen unterwegs. Diese seien jedoch anders konzipiert. „Während beispielsweise in Deutschland die Pflanzen mitgebracht wurden, sind diese in Frankreich ja ursprünglich heimisch. Da kommen ganz andere Fragen auf“, erklärt Römer.

Echte Pflanzen haben auch die Organisatorinnen und Organisatoren der Ausstellung in Neu-Isenburg mitgebracht. Auf dem Platz vor dem Rathaus in der Hugenottenallee haben sie zwei Hochbeete errichtet. Dort sprießt das Gemüse bereits ausgiebig. Blumenkohl, Artischocken, Kohlrabi und sogar Wassermelonen kann man beim Wachsen zuschauen.

Die Ausstellung ist bis Freitag, 29. September, während der regulären Öffnungszeiten im Rathaus-Foyer in der Hugenottenallee 53 zu sehen. Infos unter hugenotten-waldenserpfad.eu

Die Ausstellung selbst ist für alle konzipiert, die sich für mit dem Thema beschäftigen mögen. Jedoch besonders für Nachfahren von Hugenotten und Waldensern sei die Auseinandersetzung mit dem Thema Nahrung ihrer Vorfahren besonders interessant. „Viele werden dort inspiriert und erinnern sich an die Geschichten aus der eigenen Familie“, sagt Römer. Sei es ein bestimmtes Rezept, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, oder ein Märchen, das mit speziellen Esstraditionen in Verbindung steht. So würden Erinnerungen geweckt und erhalten.

Das nächste Ziel ihrer in Neu-Isenburg begonnenen Wanderschaft erreicht die Ausstellung im Oktober zunächst in Bad Karlshafen. Von dort wird sie entlang der Europarat-Kulturroute „Hugenotten- und Waldenserpfad“ durch Hessen und Baden-Württemberg wandern.

Die Idee zu der Ausstellung sei schon älter, sagt Römer, vor vier oder fünf Jahren sei sie entstanden. Dass es gleich von Beginn das Thema Agrar- und Esskultur geworden ist, hat einen einfach Grund, so die Vereinsvertreterin: „Darauf konnten sich alle sofort einigen und jedem ist etwas eingefallen.“ Dadurch habe man letztendlich viele interessante Aspekte zusammenstreichen müssen, die nun nicht in der Ausstellung erscheinen. Doch wer etwas in der aktuellen Ausstellung vermisst, den kann Römer beruhigen: „Das wird nicht die letzte Schau zu diesem Thema gewesen sein.“ (Philipp Bräuner)

Die Stiftung „Miteinander Leben“ unterstützt die Ausstellung mit 1000 Euro. Von links: Renate Buchenauer, Stadtverordnetenvorsteherin Christine Wagner, Landrat Oliver Quilling, Alt-Bürgermeister Herbert Hunkel, Bürgermeister Gene Hagelstein, Dorothe Römer und Markus Härtter. © Leo F. Postl