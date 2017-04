Gefragte Kulisse fürs Ja

Neu-Isenburg - Heiraten liegt in Neu-Isenburg offenbar wieder im Trend, vor allem für den Mai verzeichnet der Magistrat eine große Nachfrage. Ein Pfund, mit dem die Hugenottenstadt wuchern kann, ist dabei nach wie vor die Bansamühle als stilvolle Kulisse für Trauungen.

Auch der „Frühbucher-Service“ für Hochzeitstermine ist gefragt – trotz Extrakosten. In Neu-Isenburg lasse es sich nicht nur gut leben, sondern auch gut heiraten, findet Erster Stadtrat Stefan Schmitt. „Das merken wir an der steigenden Nachfrage von Paaren.“ Allein für den Mai haben sich bereits 16 angemeldet, die der Ehe das Ja-Wort geben wollen. Besonders beliebt bei Brautpaaren sei nach wie vor die Bansamühle. Auch die Isenburgerin Nicole Scherer und der Dreieicher Oliver Harder haben sich für die standesamtliche Trauung am 20. Mai 2017 in dieser stilvollen Kulisse an der Bansastraße entschieden. „Eine Hochzeit ist ein besonderes Ereignis und hierfür wollten wir auch einen besonderen Ort für das Ja-Wort wählen. Die historische Bansamühle mit dem wunderschönen Garten ist einfach traumhaft“, findet das Brautpaar.

+ Die Isenburgerin Nicole Scherer und der Dreieicher Oliver Harder geben sich im Mai in der Bansamühle das Ja-Wort. © p Seit vielen Jahren gibt es laut Magistrat einen Trend für Hochzeiten im Mai. Im Jahr 2016 haben insgesamt 179 Paare die Ehe geschlossen und neun gleichgeschlechtliche Paare eine Lebenspartnerschaft begründet. Davon wurden 24 Ehen und eine Lebenspartnerschaft im Mai registriert.

Insgesamt stehen in Isenburg fünf Trauzimmer zur Verfügung, wobei die Bansamühle auch Festgesellschaften aus dem ganzen Kreis anzieht. Was man im Rathaus gerne erwähnt: Zwar gibt es keine schriftlichen Zeugnisse, dass Goethe je selbst in der Bansamühle zu Gast war, „aber sicher ist sie ihm nicht unbekannt gewesen, und die Freundschaft der Familien Goethe und Bansa wird in den Briefen der Eleophe Bansa oft betont“.

Wegen der großen Nachfrage, so betont der Magistrat, „sind die Standesbeamtinnen bemüht, alle Trautermine mit großer Flexibilität zu vereinbaren, Trauungen sind auch am Wochenende möglich“. In der Bansamühle finden die Trauungen freitags vormittags zwischen 9.45 und 12 Uhr statt. Zudem werden Termine in den Monaten Mai bis September an zwei Samstagen und von Oktober bis April an einem Samstag angeboten.

Seit 2015 können gegen eine Gebühr von 40 Euro Wunschtermine verbindlich ein Jahr im Voraus reserviert werden. „Trotz der Gebühr wird das sehr stark angenommen“, berichtet der Erste Stadtrat. Vergangenes Jahr war übrigens der Dezember mit 25 Eheschließungen und einer Lebenspartnerschaft der beliebteste Hochzeitsmonat. Weitaus beliebtester Wochentag war der Samstag, für den sich 74 Paare entschieden.

Heiratswillige finden Infos im Netz unter neu-isenburg.de/buergerservice/standesamt