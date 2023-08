Begehbare Klanglandschaft im Bansapark

Von: Holger Klemm

Der Künstler Lasse-Marc Riek will mit Mitteln des Field Recordings, dem Aufnehmen von Umwelt- und Naturgeräuschen, die Sinneswahrnehmung schärfen. © Riek

Zum Schauplatz einer ungewöhnlichen Installation wird ab Sonntag der Bansapark in Neu-Isenburg. Dort sind keine Kunstwerke platziert – zumindest keine sichtbaren. Der Künstler Lasse-Marc Riek verwandelt den Park vielmehr in eine Klanglandschaft, um ihn dadurch mit ganz anderen Augen zu sehen. Die Installation findet statt im Rahmen der „Tage der Industriekultur“ und ist Teil der Reihe „Klangkunst in Industriekultur“, die vom Kulturfonds Frankfurt RheinMain und der KulturRegion initiiert wurde.

Neu-Isenburg - „Ich wurde von der Kuratorin Dr. Julia Cloot gefragt, ob ich im Bansapark arbeiten möchte“, erzählt der Künstler. Nach einem ersten Besuch sagte er zu. „Ich fand den Ort sehr reizvoll, fast schon verwunschen.“ Dieser wird nicht nur durch die Natur bestimmt, sondern auch durch Spaziergänger, Erholungssuchende und nicht zuletzt durch Hochzeitspaare und ihre Gäste im Standesamt der Bansamühle. Zum Bestandteil der „Tage der Industriekultur“ wurde der Park ausgewählt – als Beispiel von Flora und Fauna in einer industrialisierten Kulturregion.

Aufnehmen von Naturgeräuschen

Und die will Riek mit Mitteln des Field Recordings, dem Aufnehmen von Natur- und Umgebungsgeräuschen, zum Klingen bringen. „Ich will dem Ort eine Stimme geben, ihn quasi hörbar machen.“ Denn wie überall ist auch der Bansapark voller Geräusche, die aber kaum wahrgenommen werden. So spielen bei dem Projekt die vertrauten Alltagsgeräusche wie Flug- und Autolärm, Hundegebell, spielende Kinder oder Gespräche keine Rolle. „Die sind sowie so vorhanden“, sagt Riek,

Ihm geht es um die Geräusche und Klänge in der Natur, hörbare und nicht hörbare, reale und abstrakte. Der Klangkünstler war im Frühjahr und Sommer über viele Stunden im Park und hat mithilfe verschiedener Aufnahmetechniken und sogenannter Biodatensonifikation das tierische und pflanzliche Leben dort aufgezeichnet und als Basis in Klanglandschaften überführt. „Oft war ich einfach mit einem kleinen Rekorder unterwegs.“

Riek hat Mikros und Sensoren in Bäume, an Pflanzen und ins Wasser gehalten. Doch er wollte nicht nur raschelnde Blätter oder Laute im Wasser festhalten, sondern auch das, was Pflanzen, Fledermäuse oder Tiere im Boden wie Ameisen von sich geben. Da kommt die bereits erwähnte Biodatensonifikation ins Spiel, was die Darstellung von Daten in Klänge bedeutet.

Eineinhalb Stunden

Die Töne und Geräusche, teilweise verfremdet, hat der Künstler wie in einer Komposition zusammengeführt. Das Ergebnis ist etwa eineinhalb Stunden lang und wird über Lautsprecher in einem Teil des Bansaparks, rund um die Plattform, zu hören sein. Bei mehreren Besuchen können Interessierte sich immer wieder neu darauf einlassen.

Arbeit mit den Geräuschen der Welt Lasse-Marc Riek, Jahrgang 1975, lebt und arbeitet in Steinheim. Als freischaffender Klangkünstler bedient er sich unterschiedlicher Ausdrucksformen und arbeitet mit den Geräuschen der Welt. Seit 2000 ist er mit Ausstellungen, Konzerten, Lehraufträgen und Projekten international tätig und hat in Galerien, Künstlerhäusern und Museen gastiert. Er ist Mitbegründer des Audioverlags Gruenrekorder, der seit 2001 auf den Gebieten Soundscapes, Field Recordings, Feldaufnahmen und elektroakustische Kompositionen tätig ist und mit Künstlern und Wissenschaftlern zusammenarbeitet. hok

Die Klanglandschaft bietet nicht zuletzt die Möglichkeit, den Umgang mit Geräuschen auf kreative Weise zu entdecken sowie die akustische Umwelt bewusster wahrzunehmen. Im Vorfeld gab es im Mai einen Workshop mit Schülern einer Klasse der Brüder-Grimm-Schule. Diese erkundeten Klangorte und entdeckten die Umgebung und ihren Lebensraum neu und anders. Das Hören wurde so neu gelernt, was sich Riek durch sein Projekt wünscht.

Eröffnung

ist am Sonntag, 27. August, um 11 Uhr im Bansapark durch Bürgermeister Gene Hagelstein. Die Klanginstallation ist bis Sonntag, 3. September, täglich von 10 bis 20 Uhr zu hören.

Im Bansapark hat er mit verschiedener Aufnahmetechnik die Grundlage für die Klanginstallation geschaffen. © Riek