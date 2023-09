Benefizkonzert des Lions Club: Zum Jubiläum ein Best-Of

Von: Philipp Bräuner

Freuen sich auf das Benefizkonzert: Bürgermeister Dirk Gene Hagelstein, Lions-Präsident Dirk Peter, Lions-Vize Henrik Böhmert und Musikschulleiter Thomas Peter-Horas (von links). © postl

Zum Dreißigjährigen der Musikschule Neu-Isenburg veranstaltet der Lions Club Benefizkonzert. Dort wird das Beste aus drei Dekaden zu hören sein.

Neu-Isenburg – Die traditionsreiche Reihe der Lions-Benefizkonzerte geht 2023 in die 26. Runde. Nachdem in den vergangenen Jahren renommierte Interpreten wie die HR Big Band, die Barrelhouse Jazzband oder das Salome-Traumtheater auf der Bühne standen, haben sich die Organisatoren des Lions Clubs etwas Besonderes einfallen lassen. So wird in diesem Jahr die Musikschule Neu-Isenburg mit einem lokalen und einzigartigen Format auftreten. Am Freitag, 29. September, trifft sich so das Beste aus 30 Jahren Musikschule in der Hugenottenhalle zum Musizieren für den guten Zweck.

Mit den vielen unterschiedlichen Musikgruppen hat das schon fast Festival-Charakter.

Das außergewöhnliche Event verspricht ein höchst abwechslungsreicher Konzertabend zu werden. „Mit den vielen unterschiedlichen Musikgruppen hat das schon fast Festival-Charakter“, sagt Dirk Peter, Präsident des Lions Clubs.

Besonders aufsehenerregend ist dabei vor allem der Auftritt des in der Musikwelt viel beachteten Zeisig-Trios um den ehemaligen Stipendiaten und mehrfachen Preisträger Yuanzhen Sun. Zusammen mit der Geigerin Leila Fathali und dem Cellisten Aaron Woyniewcz-Böer hat der in jungen Jahren aus Shanghai nach Neu-Isenburg gekommene Pianist bereits im vergangenen Jahr den ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen. Aber auch über Deutschlands Grenzen hinaus konnten die drei jungen Musiker auf sich aufmerksam machen, zum Beispiel beim Cantiere Internazionale d’Arte im italienischen Montepulciano.

Auch das restliche Programm verspricht einen musikalisch vielseitigen Abend. Mit Auftritten der beiden Chöre Happy Voices 1 und 2, dem Streichquartett, Sax-Hoch-Drei, dem Gitarren- und dem Flötenduo sowie der Fagottmacht ist ein großer Teil der instrumentalen Bandbreite an der Musikschule abgedeckt.

Unter dem Motto „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ feiert der Lions Club damit den runden Geburtstag der Musikschule, vor allem aber das Engagement und den unermüdlichen Einsatz ihrer Schöpfer, Gestalter und Künstler.

Musikschule sorgt für musikalische Erziehung

Denen möchte zum Jubiläum auch Bürgermeister Dirk Gene Hagelstein seinen Dank aussprechen. Die Musikschule würde schon lange in dem Maß für die musikalische Erziehung junger Menschen sorgen, wie es die Schulen gar nicht könnten.

Auch Musikschulleiter Thomas Peter-Horas freut sich auf das Konzert zum Jubiläum. „Für die Musikschule ist das ein großes Ding“, sagt er. Mit dem Best-Of wolle man die Hauptattribute zeigen, die die Musikschule Neu-Isenburg bis heute auszeichneten, nämlich das gemeinschaftliche Arbeiten gepaart mit einem ungewöhnlichen musikalischen Programm.

Lange Verbindung von Lions Club und Musikschule

Bereits seit 13 Jahren besteht allein schon durch den jährlichen Stipendienwettbewerb eine enge Verbindung zwischen dem Lions Club und der Musikschule. Seither wurden rund hundert Stipendien an musikalische Talente aus Neu-Isenburg vergeben. Aus den Absolventen der Musikschule und ehemaligen Stipendiaten sind einige musikalische Sterne, Berufsmusiker und Bundespreisträger hervorgegangen.

Das Engagement der Musikschule solle letztlich auch durch dieses Benefizkonzert gefördert werden, sagt Lions- Präsident Dirk Peter: „Der Erlös der Veranstaltung fließt zu hundert Prozent in die Arbeit der Musikschule.“ Durch den Erwerb eines Tickets könne man also nicht nur einen schönen Konzertabend in der Hugenottenhalle genießen, sondern zudem den Musikunterricht der nächsten Generationen ermöglichen. (Philipp Bräuner)

Tickets für das Benefizkonzert gibt es unter digitalcharity.de oder bei Frankfurt Ticket Rhein Main. Die Karten kosten 15 Euro, 20 Euro oder 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Junge Überflieger: Das Zeisig-Trio spielte schon international und nun auch in Neu-Isenburg. © privat