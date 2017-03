Eigene Kunden mit vergessenen Kreditkarten abgezockt

Neu-Isenburg/Offfenbach - Die Verlockung war zu groß: Wenn Kunden ihre Kredit- oder EC-Karte im Laden vergaßen, griff die Filialleiterin zu und nutzte das Plastikgeld für diverse Einkäufe. Die Rechnung präsentierte nun das Schöffengericht in Offenbach. Von Stefan Mangold

Wegen ihres Geständnisses und ihrer augenscheinlichen Reue kommt die junge Frau mit 18 Monaten Haft auf Bewährung davon. Die Staatsanwältin wirft der Angeklagten vor, in ihrer Eigenschaft als Filialleiterin der Neu-Isenburger Dependance einer Handelskette mit vergessenen Kredit- und EC-Karten eingekauft zu haben. Die adrett gekleidete Frau wirkt wie eine Referendarin von Rechtsanwalt Timo Wild. Es wird erst klar, welche Rolle die 32-Jährige einnimmt, als sie neben dem Verteidiger Platz nimmt. Als die Angeklagte auf dessen Laptop die Vorwürfe liest, sammelt sich das erste Mal Wasser in ihren Augen. Das wird nicht besser, als die Staatsanwältin mit 132 Punkten die bisher längste Anklageschrift ihrer Karriere vorliest. So oft kaufte die Angeklagte mit sechs fremden Kredit- und EC-Karten im Jahr 2015 während einer Zeitspanne von vier Monaten ein. Die Unterschriften auf den Belegen fälschte sie. Der Schaden: rund 15.700 Euro.

Ein Großteil der Abbuchungen erfolgte im eigenen Geschäft, „um den Umsatz zu steigern“. Richter Manfred Beck fragt, ob sie am Gewinn beteiligt gewesen sei. Das lässt sich vermuten, weil die Angeklagte mit den Karten Produkte bezahlte, die sie wieder in der Auslage platzierte. Es klingt glaubhaft, wenn die Einzelhandelskauffrau erzählt, wie sie auf den kriminellen Trichter kam. Am Umsatz sei sie nicht beteiligt gewesen. Aber die Filialen stünden untereinander im Wettbewerb. Fast täglich rufe der Kreisleiter an und erfrage den Wasserstand. Damit habe es angefangen. Dabei blieb es aber nicht.

Vornehmlich ging die Frau dann in der Region in Parfümerien, Schmuck- und Textilgeschäften auf Shoppingtour. Vor allem in einer Parfümerie entwickelte sie sich dermaßen zum Stammgast – mit immer wieder neuen Namen auf der Karte –, dass es fast so wirkt, als habe sie es darauf angelegt, erwischt zu werden. Dort kam die Geschichte schließlich auch raus. Rechtmäßige Karteninhaberinnen besuchten nach Blick auf ihre Abrechnung den Filialleiter. Der unterwies die Verkäuferinnen, die ominöse Kundin mit den diversen Namen zu eruieren.

Was wundert, sind zumindest nicht greifende Kontrollmechanismen. Eigentlich wäre es ein Leichtes gewesen, die Täterin polizeilich rasch zu überführen. Alle Geschädigten hatten eigenhändig das letzte Mal mit ihrer Karte in der Filiale der Angeklagten bezahlt. Und zufällig gingen nach dem Verlust genau von dem Geschäft weitere Lastschriften vom Konto ab. Die Angeklagte wirkt so zerknirscht und reuig wie ganz selten jemand vor Gericht. Sie könne sich nicht verstehen. Finanziell habe sie die Taten nicht nötig gehabt. Die meisten Einkäufe hätte sie auch ungeöffnet wieder aushändigen können, auch vieles, was sie Verwandten geschenkt habe. Klar erkennbar sitzt die 32-Jährige zum ersten Mal auf einer Anklagebank.

Nach Ansicht von Rechtsanwalt Wild liegt keine strafverschärfende gewerbsmäßige Handlungsweise vor, weil sich Kontrollgremien auch zwei Jahre nach der Tat an dem Fall nicht interessiert zeigten. Regressforderungen seitens der Kreditinstitute seien bisher nicht eingegangen. Er hält eine Geldstrafe für ausreichend. Seine Mandantin habe mittlerweile eine neue Stelle gefunden. Falls das Gericht sich für eine Gefängnisstrafe entscheide, „dann auf Bewährung“.

Die Staatsanwältin fordert zwei Jahre Haft, „natürlich mit Bewährung“. Den Schaden müsse die Frau wiedergutmachen und 1500 Euro an eine gemeinnützige Organisation bezahlen. Richter Beck verhängt 18 Monate auf Bewährung – plus 1500 Euro an den Weißen Ring. Zwar sei der Impuls vom Druck des Arbeitgebers ausgegangen, „dann haben sie jedoch auch besonders teure Parfüms gekauft, die sie vom eigenen Gehalt nicht zahlen wollten“.