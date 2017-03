Birkengewann-Baustelle: Entlastung für die Anwohner

Neu-Isenburg - Der Ortseingang verändert seit Wochen gewaltig sein Gesicht: Das Areal, auf dem das Neubaugebiet Birkengewann entsteht, ist mittlerweile gerodet, Bagger und Lastwagen sind an der Friedhofstraße unterwegs.

Um die Anlieger zu entlasten, sollen ab nächste Woche spezielle Baustraßen innerhalb des Baugebietes eingezogen werden. Es sieht momentan ein bisschen aus wie eine Mondlandschaft, dieses riesige Gelände, auf dem etwa 590 Wohneinheiten in 80 Doppelhaushälften, 57 Reihenhäusern und rund 450 Wohnungen im Geschosswohnungsbau entstehen sollen. Bis – voraussichtlich im Jahr 2019 – die ersten Wohnungen bezugsfertig sind, steht den Experten da noch einiges an Arbeit ins Haus. Und den Anwohnern einiges an Baulärm und Verkehrstrubel. Auf den einstigen Wiesen wird viel Erde bewegt, vorne an der Ecke Friedhofstraße/Am Trieb hat ein Bauträger, die City 1 Group GmbH, auch bereits mit dem Bau des Wohn- und Bürokomplexes namens „Epsilon“ begonnen.

+ Zur Zukunftsmusik vom schönen neuen Wohnen gehören auch Lärm, Dreck und Verkehr von Baufahrzeugen. Um den Schwerlastverkehr von der Friedhofstraße (am unteren Rand der Grafik) und Am Trieb (links) fernzuhalten, sollen die Baustraßen (weiße Linie) ab nächste Woche innerhalb des Neubaugebiets angelegt werden. Die Zu- und Abfahrt führt dann an der Feuerwehr vorbei. © Grafik: Stadt (p) „Um die Anlieger in der Straße Am Trieb während der Arbeiten im Birkengewann zu entlasten, sollen Baustraßen errichtet werden, um den Baustellenverkehr abzuwickeln“, hatte Bürgermeister Herbert Hunkel bereits im Februar bei der Bürgerinfoveranstaltung angekündigt. Mit 270.000 Extra-Euro schlägt diese Maßnahme zu Buche – darin schon enthalten sei der Rückbau und die Wiederherstellung des Grünbereichs. Kosten, die sich die verschiedenen Bauträger teilen – also die Gewobau, City 1 Group, die GWH Bauprojekte GmbH und zu einem Teil auch die Stadt, da sie im Birkengewann bekanntlich einen Kindergarten baut. Besonders gefreut haben dürften sich die Bauträger nicht über die Extrakosten, aber die Straßen seien nötig, um die Anwohner nicht über Gebühr zu belasten, betont der Rathauschef.

Nun kommt die Sache ins Rollen: „Die Rodungsarbeiten für die Errichtung der Baustraßen sind bereits erfolgt“, vermeldet Reinhard Hantl, Projektleiter für die Erschließung des Neubaugebiets. Der Verlauf der Trasse sei mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden. In der kommenden Woche sollen nun die Arbeiten für die asphaltierten Baustraßen, die etwa 400 Meter lang sind, beginnen. Wenn alles glatt läuft, soll die Sache nach drei Wochen erledigt sein. „Spätestens Mitte April soll der Schwerlastverkehr über die Baustraßen erfolgen“, sagt Hantl. Die Laster fahren künftig bei der Feuerwehr vorbei über die St.-Florian-Straße.

Bis die Extra-Straßen fertig sind, haben die Lastwagen und Baufahrzeuge laut Stadt die Genehmigung, nur über die Friedhofstraße das Gelände anzufahren. „Wir wollen keinen Bauverkehr Am Trieb“, betont Erster Stadtrat Stefan Schmitt. Und bittet Anwohner, die in den nächsten drei Wochen trotzdem etwas beobachten, um einen direkten Hinweis an die Stadt. „Denn es hilft uns nichts, wenn wir von Problemen zwei Tage später etwas auf Facebook lesen.“ (hov)