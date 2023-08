Bislang 72000 Badegäste im Schwimmbad

Von: Holger Klemm

Bis vor wenigen Tagen sah alles noch nach einer Rekordsaison im Waldschwimmbad in Neu-Isenburg aus. Bis dahin kamen an die 72 000 Badegäste. Doch dann folgte das schlechte Wetter. Aber Betriebsleiter Denis Dörschug hat die Hoffnung auf eine Rückkehr des Sommers und das Erreichen einer sechsstelligen Besucherzahl nicht aufgegeben.

Neu-Isenburg - Das bislang besucherstärkste Wochenende war das vom 10. und 11. Juni mit fast 12 000 Badegästen, dicht gefolgt vom 8. und 9. Juli mit mehr als 11 000. Mit insgesamt 5 800 Besucherinnen und Besuchern war der 9. Juli bisher der stärkste Tag.

Bislang ruhige Saison

„So langsam nähern wir uns wieder an die Zahlen aus den Jahren vor der Corona-Pandemie an“, freut sich Dörschug. Trotz des schönen Wetters waren die Besucherzahlen im vergangenen Jahr mit 103 000 vergleichsweise noch verhalten. In 2019, dem letzten Sommer vor Beginn der Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen, haben bis Ende Juli ungefähr 78 000 Badegäste das Freibad besucht.

Erfreulich ist auch, dass es bislang, abgesehen von den üblichen Vorkommnissen wie Wespenstichen, kleineren Platzwunden und Sonnenbränden, zu keinen nennenswerten Unfällen im Waldschwimmbad gekommen ist. „Das ist vor allem dem stets wachsamen Auge des Beckenpersonals geschuldet, das auch bei großer Hitze stets einen kühlen Kopf und den Überblick bewahrt“, erklärt Dörschug. „Aber auch das Team am Counter leistet großartige Arbeit und sorgt selbst an heißen Tagen mit mehreren tausend Gästen und langen Schlangen dafür, dass die Besucher schnell ins Freibad gelangen.“ Dörschug spricht insgesamt von einer ruhigen Saison ohne besondere Vorkommnisse. Er ist auch froh, genügend Personal zu haben, damit alles reibungslos läuft.

Kurzfristige Öffnung des Hallenbads scheidet aus

Das Team setzt nun auf eine baldige Rückkehr des Sommers, damit vor allem Kinder ihre Ferien genießen und ins Freibad gehen können. Dörschug richtet da seinen Blick auf die kommende Woche. Ganz leer ist es aber selbst an verregneten Tagen nicht. Es gibt seinen Angaben nach immer Stammgäste, die sich auch vom Nass von oben nicht abhalten lassen, einige Runden im Becken zu drehen. Aktuell haben sie da viel Platz.

Eine kurzfristige Öffnung des benachbarten Hallenbades ist nicht möglich. Aktuell ist in beiden Becken das Wasser abgelassen. Nach Angaben von Dörschug dauert es drei Wochen, um das Hallenbad betriebsfertig zu machen. Und das käme für die Sommerferien zu spät. Mitte August laufen dann die Vorbereitungen für die neue Saison dort an. Bis Mitte September bleibt das Freibad täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet – das gilt auch bei nicht so gutem Wetter. Kassenschluss ist 30 Minuten, Badeschluss 15 Minuten vor Schließung.

Nicht mit dem Auto kommen

Um an besonders heißen Sommertagen mit großem Andrang einen entspannten Schwimmbadbesuch genießen zu können, wiederholen die Stadtwerke ihre Bitte, mit dem Rad, zu Fuß, mit dem Bus oder dem Hopper zum Schwimmbad zu kommen, um chaotische Verhältnisse rund um den Parkplatz zu verhindern. In den nächsten Wochen und auch an Sonntagen soll es verstärkte Kontrollen der Ordnungspolizei geben. Notfalls wird auch abgeschleppt, lautet die Drohung aus dem Rathaus.

Alle Informationen zu den Öffnungszeiten und Preisen finden sich auf der Homepage unter www.waldschwimmbad-neu-isenburg.de. Bei Fragen hilft das Team unter z 06102 246-271 oder am Counter im Waldschwimmbad weiter.

