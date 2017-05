Verflixt und zugeparkt

Neu-Isenburg - Das Problem ist nicht neu, erlebt aber sporadisch immer wieder neue „Aufreger“: Weil Parkplätze vor allem in den Abendstunden oft rar sind, parken Autofahrer dort, wo scheinbar Platz ist, dies aber aus verschiedenen Gründen nicht erlaubt ist. Von Leo F. Postl

„Da wird das Fahrzeug vor Garagen, vor Einfahrten zu Grundstücken, ja sogar Feuerwehrzufahrten geparkt“, schildert Alexander Jungmann. Besonders in Gravenbruch, sagen viele, sei das Parkverhalten in letzter Zeit rücksichtsloser geworden. Zahlreiche Anwohner haben sich auch beim Ordnungsamt beschwert.

Diesem Thema widmet sich eine Facebook-Gruppe, die Jungmann initiiert hat. „Es gibt in dem sozialen Netzwerk viele Gruppen, die sich mit der Kernstadt beschäftigen, sogar eine in Zeppelinheim – aber in Gravenbruch gab es nichts“, begründet er seine Initiative. Also richtete Jungmann eine Gruppe ein und fand in Yvonne Lammersdorf und Bettina Löw engagierte Co-Autoren. Schnell wurde die Parksituation zum zentralen Thema. „Mittlerweile hat diese Gruppe 439 Mitglieder“, verweist Jungmann auf das große Interesse am Thema Parksituation. Er verstand die Einrichtung des Gruppenprofils als „Schwarzes Brett“ für den Ortsteil.

Als Gravenbruch auf dem Reißbrett entworfen wurde, hatte man wohl nicht auf dem Schirm, dass es in einem Haushalt mal zwei oder gar drei Fahrzeuge geben würde. „Aber viele Garagen werden sicherlich auch nicht zum Abstellen des Fahrzeuges genutzt, da sind andere Sachen drin“, verweist Jungmann auf eine Praxis, die jedoch nicht nur für Gravenbruch gilt.

Doch Jungmann und seine Mitstreiter wollten sich nicht damit abfinden, nur das Sammelbecken für Beschwerden zu sein. Sie nahmen sich der Sache an: „Wir wollten als normale Bürger auf die Falschparker zugehen und mit einem Hinweis auf ihr nicht nur falsches, sondern möglicherweise auch Leben gefährdendes Verhalten aufmerksam machen.“ In Absprache mit der Neu-Isenburger Feuerwehr wurde ein „freundlicher Hinweis“ gestaltet, der mögliche Folgen des Falschparkens verdeutlicht. „Bitte achten Sie darauf Rettungswege freizuhalten, denn möglicherweise brauchen auch Sie mal Hilfe und sind froh, wenn Fahrzeuge der Rettungskräfte schnell zu Ihnen durchkommen“, steht unter dem Foto, das ein Einsatzfahrzeug zeigt. Dazu gibt es Hinweise, wo man nicht parken sollte – auch nicht mal für fünf Minuten.

„Diese Aktion ist mit der Feuerwehr abgestimmt und auch Bürgermeister Herbert Hunkel findet diese Art, auf die Bürger zuzugehen, gut“, sagt Jungmann. „Wir hätten auch mit großen Hinweisschildern ganz Gravenbruch zuplakatieren können, aber wir wollen gezielt nur solche Fahrzeugführer ansprechen, die falsch parken.“

Wie akut das Thema Falschparken ist, zeigt sich immer wieder mal, wenn sich jemand massiv bei der Polizei oder Ordnungsbehörde beschwert, die Ordnungsmacht dann ausrückt und die verkehrswidrig parkenden Fahrzeuge ganzer Straßenzüge mit Strafzetteln belegt. So laut Schilderung von Betroffenen geschehen Mitte Dezember 2015 in der Habichtstraße oder 2016 in der Mainstraße. Beide Male zog dies nicht nur ein Aufschrei der „Bestraften“ nach sich, sondern es hagelte auch Beschwerden beim Ordnungsamt. „Wir wollen bei den Bürgern nicht mit dem erhobenen Zeigefinger drohen oder gar die Ordnungsbehörde auf den Plan rufen, sondern mit einem freundlichen Hinweis auf das Fehverhalten aufmerksam machen“, betont Jungmann. Der in der FPD aktive Isenburger verweist auch darauf, dass dies eine Aktion von Bürgern für Bürger und völlig losgelöst von politischen Parteien sei.