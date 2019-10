Was braucht die smarte Stadt ?

Neu-Isenburg – Die Zukunft soll in Neu-Isenburg Einzug halten: Ende 2018 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass Isenburg Smart City werden soll.

Die Stadt hatte daraufhin im Frühjahr ihre Bewerbung fürs Projekt „Smart Cities made in Germany“, das von der Bundesregierung ausgeschrieben wurde, abgeschickt. Das Ziel: Es soll eine umfassende Strategie entwickelt werden, wie Isenburg „smarter“ werden kann. Dahinter steckt die Idee, mit moderner Technologie Bürgern neue Angebote im Alltag machen zu können und mehr Service zu bieten. „Es geht nicht um Überwachung“, betont Bürgermeister Herbert Hunkel. Sondern darum, Anwendungen zu installieren, „die Bürgern sowie Unternehmen in der Stadt Prozesse erleichtern können“ – egal, ob es um digitale Verwaltung, öffentliche WLAN-Hotspots oder um interaktive Fahrplankarten für den öffentlichen Personennahverkehr geht, nennt er nur einige Beispiele.

Inzwischen ist zwar bekannt, dass Neu-Isenburgs Bewerbung fürs Modellprojekt nicht berücksichtigt wurde. Jedoch ist geplant, den Antrag in der nächsten Staffel zu wiederholen.

Unabhängig davon hat die Stadtverwaltung eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit den städtischen Gesellschaften aufs Gleis gesetzt. Dort werden derzeit Leitlinien zur Digitalisierung und Smart City erarbeitet sowie diverse konkrete Projekte auf ihre Machbarkeit geprüft – zum Beispiel die Einführung eines digitalen Parkzahlsystems.

Überhaupt, so berichtet der Magistrat, sollen nun die verschiedenen Handlungsfelder – das heißt zum Beispiel Verwaltung/eGovernement, Wirtschaft und Handel, IT-Infrastruktur und Cybersicherheit, Mobilität und Verkehr, Stadtumbau, Umwelt- und Klimaschutz oder Abfallwirtschaft – auf sinnvolle und mögliche Anwendungen abgeklopft werden.

Bald sind zudem die Bürger gefragt: „Um die Erwartungen der Isenburger zu erfahren“, hat die Stadt eine Umfrage in Auftrag gegeben, die am Montag, 14. Oktober, startet. Die Fragen sind direkt über „smartcity.neu-isenburg.de“ oder über die Homepage der Stadt erreichbar. „Gerne möchten wir von unseren Bürgern wissen, wie sie das Thema Smart City sehen. Also welche Anwendungsbereiche sie für ihr Leben oder ihr Arbeiten in Isenburg gerne hätten oder was sie auf gar keinen Fall wollen“, erläutert der Rathauschef. „Kernziel unserer Smart-City-Aktivitäten ist, für die Nutzer einen Mehrwert zu schaffen. Dies umfasst vor allem die Verbesserung der Serviceleistungen für die Bürger, die Verkürzung von Bearbeitungszeiten, die Ausweitung niederschwelliger und barrierefreier Angebote, die Verringerung des Ressourcenverbrauchs und anderes mehr.“

Acht Wochen lang können die Isenburger ihre Meinung zum Thema äußern, die Befragung läuft bis zum 16. Dezember. Die Fragebögen sind ab 14. Oktober auch analog in der Stadtbibliothek, im Bürgeramt und im Rathaus erhältlich.

Die Stadt hat die Umfrage mit dem Darmstädter Unternehmen „Wer denkt was“ ausgearbeitet, das auch die Auswertung übernimmt. „Es geht darum, die Leute frühst-möglich abzuholen und den ominösen Begriff Smart City greifbarer zu machen“, wie Marc Schäfer vom beauftragten Institut erläutert. Bei der Datenabfrage sei man bewusst sehr sparsam vorgegangen, „wir erfragen so viel wie nötig, so wenig wie möglich“. Es gehe schließlich zunächst um ein Stimmungsbild. Letztlich, sagt Schäfer, sei „Smart City“ das, was die Stadt daraus mache – „und da sehen wir Neu-Isenburg auf einem guten Weg, weil die Bürger so früh wie möglich einbezogen werden“, kommentiert der Experte. hov

Umfrage im Internet

neu-isenburg.de