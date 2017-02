Grüne: „Klagen der Bürger häufen sich“

Gravenbruch - Zu späte Abfahrt, häufige Ausfälle ohne Begründung, unzureichende Verbindungen: Wie die Grünen berichten, häufen sich in der jüngsten Zeit die Klagen von Gravenbrucher Bürgern, die auf die Busse der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) nach Frankfurt angewiesen sind.

Das teilt Ortsbeirätin Ute Hänsel mit. Deshalb haben die Grünen nun eine Anfrage an den Ortsbeirat beziehungsweise den Magistrat gerichtet, „ob die Gremien der Stadt Neu-Isenburg Kontakt mit dem Kreis Offenbach, der KVG und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) aufnehmen könnten mit dem Ziel, die Unregelmäßigkeiten im Busverkehr zwischen Gravenbruch und Frankfurt zu beheben“.

Die Grünen berichten von Bürgerbeschwerden verschiedener Art: Der erste Bus am Vormittag fahre oft zu spät los, so dass die Fahrgäste ihre Anschlüsse in Frankfurt nicht bekommen. Am Nachmittag fielen Busse vom Südbahnhof ohne Begründung aus, „die Passagiere müssen auf den nächsten Bus warten“. Samstags fahre nur jede volle Stunde ein Bus. „Um pünktlich zur Arbeit zu kommen, sind die Fahrgäste gezwungen, eine Stunde früher zu fahren“, ist den Grünen zu Ohren gekommen. Entsprechende Klagen der Kunden an den RMV hätten jedoch bisher zu keinem Erfolg geführt.

Deshalb hoffen die Grünen nun auf die Stadt, die bei den zuständigen Stellen auf Abhilfe drängen soll. Außerdem wird in der Anfrage angeregt, die städtischen Gremien könnten sich über den Kreis und die KVG dafür einsetzen, dass an den Samstagen wieder ein halbstündiger Busverkehr zwischen Gravenbruch und Frankfurt eingeführt wird. (hov)

