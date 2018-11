Christmas Village - Das ist Weihnachten!!!

Außergewöhnliche Weihnachtswelt bei Schmidt Lifestyle in Neu-Isenburg

Im Christmas Village in Neu-Isenburg gehen alle Jahre wieder die Lichter an und die Pforten auf! Lassen Sie sich in einen traumhaften Märchenwald entführen und von ganz besonderen Dekorationen verzaubern. Genießen Sie den Besuch im Hause Schmidt Lifestyle in Neu-Isenburg und staunen Sie selbst!