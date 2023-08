Die Sache mit der Freiheit

Von: Philipp Bräuner

Neu-Isenburg und die Revolution: In der Ausstellung „1848 – Für Demokratie und Menschenrechte“ versucht das Stadtmuseum einen lokal verorteten Blick auf die Geschehnisse des Vormärz. Von links: Christian Kunz, Ezgi Oruclar, Christa Arnold und Werner Stahl. © bräuner

Bei der aktuellen Ausstellung „1848: Für Demokratie und Menschenrechte“ im Neu-Isenburger Stadtmuseum „Haus zum Löwen“ können sich auch die Besucherinnen und Besucher selbst einbringen. Mit dem Handy können sie kurze Beiträge zur Frage „Was ist für mich Freiheit?“ aufnehmen.

Neu-Isenburg – Das Porträt einer Frau, eine Nahaufnahme vor einer weißen Wand, weiter nichts. Kurz nickt sie, dann sagt sie bestimmt: „Für mich ist Freiheit die gleiche Beteiligung von Frauen und Männern an der Gesellschaft.“ Dann ist der kurze Film auch schon zu Ende.

Die Frau im Video heißt Christa Arnold und ist zweite Vorsitzende des Geschichtsvereins Pour l’Yseboursch. Mit ihrem Beitrag ist sie außerdem Teil eines Projekts des Stadtmuseums „Haus zum Löwen“ zusammen mit Pour l’Yseboursch und „Geschichtsfenster“, einem Online-Kanal für die Vermittlung historischer Themen. Wer mitmachen möchte, kann sich selbst ebenfalls mit einem Statement über ihre oder seine ganz subjektive Sicht auf Freiheit per Smartphone aufnehmen und das Video an das Stadtmuseum senden. Die Aufnahmen sind dort derzeit in der Sonderausstellung „1848 – Für Demokratie und Menschenrechte“ sowie auf den Plattformen Youtube und Tiktok zu sehen. Letztere Plattform werde von Geschichtsfenster bespielt. Zusätzlich sollen die Videos in naher Zukunft auf der Seite der Stadt zu sehen sein, sagt Museumsleiter Christian Kunz. Wichtig sei dabei, dass nicht ausschließlich Neu-Isenburger angesprochen sind, sondern alle, die mitmachen wollen.

Dichter Überblick zu 1848

Das Projekt begleitet die derzeit im Stadtmuseum gezeigte Ausstellung, für die Kunz und Werkstudentin Ezgi Oruclar verantwortlich zeichnen. „Was uns in der Ausstellung interessiert ist: Was hatten die Neu-Isenburger mit der 1848er Revolution zu tun?“, fasst Kunz die Anfangsfrage zusammen, mit der man sich im „Haus zum Löwen“ des Themas angenommen habe. Herausgekommen ist ein dichter Überblick der faktischen Ereignisse der Deutschen Revolution, aber auch über den gesellschaftlichen Kontext, mit dem diese Einfluss auf die Neu-Isenburger ausübte. So wechseln sich allgemeine Themen wie die speziellen Trachten der Revolutionäre, die Position der Frauen in dieser Zeit oder die damals zeitgenössische Folklore mit Geschichten über die konkrete Betroffenheit der Neu-Isenburger durch die gewaltsamen Geschehnisse um den 19. September des Jahres 1848 ab.

„Zaungäste der Geschichte“

Letztere sei allerdings nicht überzubewerten, sagt der Erste Vorsitzende von Pour l’Yseboursch, Werner Stahl: „Die Neu-Isenburger waren immer Zaungäste der Geschichte.“ Dennoch, immerhin zwei mutmaßlich an den Barrikadenkämpfen in Frankfurt beteiligte Bürger kann das Team des Stadtmuseums ausfindig machen. Einer davon habe sogar sein Leben gelassen, heißt es.

Ergänzend zu der umfangreichen Ausstellung und dem kulturellen Begleitprogramm hätten sie überlegt, wie sich die Schau partizipativ von Besucherinnen und Besuchern begleiten lässt, sagt Kunz. So habe man zunächst überlegt, vor Ort eine Revolutionszeitung zu drucken. Schließlich habe man sich aber auf das Konzept kurzer Web-Videos geeinigt, wie sie vor allem von der jungen Generation auf den sozialen Medien verschickt und konsumiert würden.

Bei der revolutionären Stimmung, die durch die Ausstellung im Stadtmuseum weht, sei jedoch eines unbestritten: „Hätte es 1848 ohne die Neu-Isenburger gegeben? Ja!“, sagt Stahl und lacht.

Die Ausstellung

im Stadtmuseum „Haus zum Löwen“ kann freitags von 17 bis 20 sowie samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt funktioniert nach dem Prinzip: „Zahle, was du willst.“ An dem Videoprojekt „Was ist Freiheit?“ kann jeder und jede immer teilnehmen.

Geschichte hautnah: Auch der kulturelle Kontext der Revolution wie die Abkehr von Sagen und Mythen spielt in der Ausstellung eine Rolle. Hier mit dem „Auszug der Gnome“. © -Bräuner